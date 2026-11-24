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Vecinii ei au alertat pompierii care au găasit-o fără suflare în locuință.

În stare de inconștiență erau și cei doi copii ai ei. Aceștia au fost resuscitați la fața locului și sunt internați în spital în stare gravă.

Alarma s-a dat in jurul orei 23 cand vecinii de la etajele superioare ale blocului situat pe o strada din sectorul 2 au simtit miros de fum.

Pompierii și polițiștii au intervenit rapid și au scos din apartamentul de la etajul 3 - două femei și un bărbat. Din păcate pentru victima cea mai în vârstă, o fostă profesoară în vârstă de 83 de ani, nu s-a mai putut face nimic.

Celelalte două victime, o femeie de 60 de ani și fratele ei de 58 de ani, au fost resuscitate de medici. Bărbatul a suferit și arsuri pe căile respiratorii și a fost dus la Spitalul Bagdasar Arseni.

Vecinii celor trei spun ca erau urmașii unui fost profesor de istorie care s-a stins și el în urmă cu 3 ani. De atunci o duceau din ce în ce mai greu și s-ar fi izolat de prieteni și de rude.

Vecină: Erau atât de tăcuți, liniștiți... nu vorbeau cu nimeni, copiii erau bolnavi amândoi, și fata și băiatul.

Reporter: Ce probleme aveau?

Vecină: Psihice.

Vecin: "Foarte retrași, eu am sunat la ei la ușă că m-au inundat odată. Nu au deschis. Nu se putea discuta cu ei."

Corespondent PRO TV: „Din primele date ale anchetei pompierilor, incendiul ar fi pornit în sufragerie, cel mai probabil, cred anchetatorii de la o țigară lăsată aprinsă”.

Polițiștii Capitalei fac și ei cercetări în acest caz și au deschis un dosar penal pentru distrugere, vătămare corporală și ucidere din culpă.