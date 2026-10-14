Mii de credincioși sunt așteptați pe 14 octombrie să participe la slujbă și să ajungă la racla cu moaștele Sfintei.

Programul zilei de 14 octombrie. Când se încheie Sfânta Liturghie de Sfânta Parascheva

Sfânta Liturghie de hram are loc miercuri, 14 octombrie 2026, chiar în ziua în care este prăznuită Sfânta Cuvioasă Parascheva. Potrivit programului anunțat de Arhiepiscopia Iașilor, slujba a început la ora 09:00 și este programată să se încheie în jurul orei 12:30.

Programul religios a început încă de dimineață. Între 07:00 și 09:00, în Catedrala Mitropolitană din Iași au avut loc Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Doxologia Mare. După aceste slujbe, programul continuă în exterior, unde va fi oficiată Sfânta Liturghie de hram. Potrivit Arhiepiscopiei Iașilor, slujba a început la ora 09:00.

Unde are loc slujba din 14 octombrie

Sfânta Liturghie de hram din 14 octombrie 2026 nu are loc în interiorul Catedralei Mitropolitane, ci în exterior, într-un spațiu pregătit special pentru numărul mare de credincioși. Slujba va fi oficiată pe un podium amplasat lângă Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane din Iași. Cei care vor să participe trebuie, așadar, să se îndrepte spre zona Catedralei și a pietonalului.

Pentru că în ziua de 14 octombrie sunt așteptați foarte mulți pelerini, slujba va putea fi urmărită și de la distanță. În mai multe puncte din zonă vor fi montate ecrane de mari dimensiuni, astfel încât și oamenii care nu reușesc să ajungă aproape de podium să poată vedea ceremonia.

Primele slujbe ale dimineții, începând cu ora 07:00, au avut loc în interiorul Catedralei Mitropolitane. Sfânta Liturghie principală a hramului a fost oficiată în exterior, pe podiumul amenajat lângă Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. În această zonă se va concentra cea mai mare parte a pelerinilor veniți să participe la slujbă și să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Cine participă la Sfânta Liturghie de Sfânta Parascheva

Sfânta Liturghie din 14 octombrie 2026 este momentul central al sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. La slujbă participă ierarhi, preoți și diaconi, alături de numărul mare de pelerini care ajung în fiecare an la Catedrala Mitropolitană.

În mod obișnuit, slujba din 14 octombrie este oficiată de un sobor numeros de ierarhi și clerici, fiind unul dintre cele mai importante momente religioase ale anului la Iași. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan este Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, iar Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul este Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a participat joi, 8 octombrie, la procesiunea în care au fost scoase moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

În acest an, pelerinii vor putea să se închine nu doar la moaștele Sfintei Parascheva. La Iași au fost aduse și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț.

În ziua de 14 octombrie, Sfânta Liturghie de hram este oficiată în exterior, pe podiumul amenajat lângă Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Slujba a început în jurul orei 09:00 și să se încheie în jurul orei 12:30. Pentru cei care nu vor putea ajunge aproape de podium, în zonă vor fi instalate ecrane mari pe care ceremonia va putea fi urmărită.

Programul din 14 octombrie, ziua Sfintei Parascheva

Miercuri, 14 octombrie, programul a început la ora 07:00. Până la ora 09:00, în Catedrala Mitropolitană au fost săvârșite Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare.

De la ora 09:00 este programată Sfânta Liturghie de hram. Slujba are loc în exterior, pe podiumul amenajat în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane, lângă Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, și este programată să se încheie în jurul orei 12:30. Acesta este principalul moment al pelerinajului, când în zona Catedralei sunt așteptați cei mai mulți credincioși.

După-amiaza, între 16:00 și 16:30, va fi săvârșit Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva. Seara, între 19:00 și 23:00, programul continuă cu slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv. Joi, 15 octombrie, programul începe la ora 07:00. Până la ora 11:00 vor avea loc Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie.

Între 16:00 și 18:00, programul continuă cu Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva. Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie vor rămâne în exterior atât timp cât va fi nevoie, pentru ca pelerinii aflați la rând să se poată închina.

Când pot fi sărutate moaștele Sfintei Parascheva

Pelerinii care au ajuns la Iași pentru sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva s-au putut închina la sfintele moaște începând de joi, 8 octombrie 2026. Programul a început la ora 06:00, cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Racla a fost scoasă și purtată în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane, iar de la ora 07:00 moaștele au fost așezate spre închinare în baldachinul pregătit pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Din acel moment, credincioșii au putut ajunge la raclă pe traseul special amenajat pentru pelerini. În acest an, alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost așezate și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, aduse de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Astfel, pelerinii s-au putut închina la moaștele celor doi sfinți în același loc.

Racla Sfintei Cuvioase Parascheva nu este scoasă doar în ziua de 14 octombrie, când este sărbătorit hramul. Moaștele vor rămâne în baldachinul din exterior atât timp cât numărul pelerinilor va fi foarte mare. Moaștele ar putea rămâne în exterior până la începutul zilei de joi, 15 octombrie 2026. Nu există însă o oră fixă la care racla va fi dusă înapoi în Catedrală. Momentul va depinde de numărul pelerinilor care se vor mai afla la rând.

Pentru cei care vor să ajungă la moaște, va exista și posibilitatea de a vedea în timp real unde se află capătul rândului. În perioada 8–15 octombrie, poziția acestuia este afișată permanent, astfel încât cei care ajung la Iași să știe mai ușor de unde trebuie să intre pe traseul de închinare. Tot în această perioadă, pelerinii vor avea la dispoziție două numere de telefon pentru informații: 0757.579.100 și 0757.033.466. Acestea pot fi folosite pentru detalii despre organizarea pelerinajului și despre traseul către raclă.