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Cea de-a 19-a ediție a Târgului de Crăciun București va transforma Piața Constituției într-un spațiu dedicat sărbătorilor de iarnă, unde bucureștenii și turiștii vor putea participa la evenimente și se vor putea bucura de atmosfera specifică acestei perioade.

Când se deschide Târgul de Crăciun din București în 2026

Târgul de Crăciun din Piața Constituției se va deschide vineri, 27 noiembrie. Inaugurarea oficială este programată la ora 17:00, iar accesul publicului va fi gratuit.

Evenimentul, organizat de Primăria Capitalei, se va desfășura pe o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați și va include standuri cu produse tradiționale, decorațiuni de Crăciun, preparate culinare și atracții pentru întreaga familie.

Deschiderea târgului va coincide cu inaugurarea iluminatului festiv din București, astfel că vizitatorii vor putea vedea și instalațiile luminoase care vor împodobi Capitala în perioada sărbătorilor de iarnă.

Ce concerte vor avea loc la Târgul de Crăciun din București

Muzica va fi unul dintre punctele de atracție ale evenimentului. În perioada 27 noiembrie – 1 decembrie, pe scena din Piața Constituției vor urca artiști și trupe cunoscute, cu spectacole de muzică pop, rock, folclor și momente dedicate Zilei Naționale a României.

Programul concertelor din primele cinci zile este următorul:

Vineri, 27 noiembrie: Fuego, Alina Sorescu & Picii lu' Soreasca și Corul de Copii Radio;

Fuego, Alina Sorescu & Picii lu' Soreasca și Corul de Copii Radio; Sâmbătă, 28 noiembrie: The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec și Bere Gratis, alături de invitatul special Gheorghe Zamfir;

The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec și Bere Gratis, alături de invitatul special Gheorghe Zamfir; Duminică, 29 noiembrie: Alexandra Ungureanu Band, OCS și Vunk;

Alexandra Ungureanu Band, OCS și Vunk; Luni, 30 noiembrie: Loredana & Banda Agurida, Amalia Niță, Corul „Shining Stars” și Nadir;

Loredana & Banda Agurida, Amalia Niță, Corul „Shining Stars” și Nadir; Marți, 1 decembrie: Ioana-Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu, alături de Orchestra „Rapsozii Moldovei”, în spectacolul „Cu România în suflet”. Programul va include și momente artistice susținute de Florin Grigore și Star Music Band, Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”.

Concertele și spectacolele vor continua pe parcursul lunii decembrie. În fiecare weekend, de vineri până duminică, publicul va putea participa la noi evenimente muzicale, recitaluri de colinde și reprezentații pentru toate vârstele.

Cât timp va fi deschis Târgul de Crăciun București 2026

Târgul de Crăciun din Piața Constituției va putea fi vizitat în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026. Accesul publicului va fi gratuit, iar programul de funcționare va fi diferit în ziua inaugurării și în restul perioadei.

Programul de vizitare este următorul:

27 noiembrie 2026: 17:00-22:00;

17:00-22:00; Luni – vineri: 12:00-22:00;

12:00-22:00; Sâmbătă – duminică: 10:00-22:00.

Casa lui Moș Crăciun va avea un program separat. De luni până vineri, aceasta va fi deschisă între orele 12:00-14:00 și 17:00-22:00, iar în weekend, între 10:00-13:00 și 17:00-22:00.

Cei mici îl vor putea întâlni pe Moș Crăciun în perioada 12-24 decembrie, în intervalele de funcționare ale casei.