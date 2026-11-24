Statele Unite au eșuat în reorientarea procesului către securitatea şi implicarea europeană, scrie Nick Paton Walsh de la CNN într-o analiză, potrivit News.ro.

Lăsând deoparte rezultatele publice aproape inexistente ale întâlnirii trilaterale de la Shenzhen dintre Rusia, China şi SUA, să luăm în considerare doar violenţele din ultima săptămână.

Vineri, Rusia a lansat ceea ce preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit cel mai intens atac al anului - un crescendo de şase ore de drone şi rachete, după săptămâni de lovituri asupra podurilor din Kiev şi a infrastructurii energetice din întreaga ţară. Zeci de oameni au murit, iar zone întinse din ţară şi din capitală se află adesea în beznă.

Ucraina a lovit de trei ori podul preţuit de Vladimir Putin care leagă de Crimeea ocupată de Rusia, în zilele din jurul reuniunii trilaterale. Şi, adăugând la această demonstraţie de măiestrie tehnică, dronele de la Kiev au lovit aparent în acest weekend atât o navă legată de armata rusă în largul coastei Kaliningradului, cât şi unităţi navale ruseşti lângă portul Benghazi, de pe coasta libiană.

În timp ce Moscova îşi etalează intensitatea brutală şi implacabilă, Kievul ripostează cu o rază de acţiune şi o precizie neaşteptate.

Conflictul s-a extins

Geografia atacurilor ucrainene este importantă. Kaliningrad este o enclavă rusă situată între Lituania şi Polonia, considerată până acum sigură - o moştenire ciudată a epocii sovietice, un teritoriu izolat în inima unora dintre cei mai vehemenţi antiruşi membri ai NATO.

Aparentul atac asupra unei nave militare cu legături ruseşti - „Sparta 2”, unul dintre vasele din celebra flotă militară de transport „Sparta” - a fost probabil opera Ucrainei şi a implicat fie o dronă lansată de pe o altă navă, fie una care a zburat prin teritoriul rus până în Marea Baltică. Inevitabil, Rusia a ales să dea vina pe o a treia opţiune - aceea că Lituania ar fi permis dronei să zboare prin spaţiul său aerian, teritoriu NATO. Acuzaţia alimentează ficţiunea de lungă durată conform căreia Rusia se află în război cu întreaga NATO.

De asemenea, aceasta sporeşte şi mai mult posibilitatea unor noi fapte ilicite şi acte de sabotaj din partea Rusiei în regiunea Ţărilor Baltice, precum şi riscurile de escaladare a conflictului cu NATO pe care acestea le implică.

Atacurile din Libia - care au lovit o navă de război şi un cargou ruseşti în largul coastei Benghazi, potrivit lui Zelenski - demonstrează încă o dată capacitatea dronelor Kievului de a pune Kremlinul într-o situaţie jenantă, acesta din urmă etalându-şi puterea în Africa în ultimul deceniu, dar ale cărui nave sunt acum expuse unui risc major de avarie în orice port mediteraneean în care ar putea acosta.

Intensificarea violenţei - şi extinderea acesteia - era de neimaginat acum cinci ani; de la a fi limitată la teritoriul ucrainean, ea s-a extins în Rusia în 2024, apoi la graniţele estice ale NATO, cu acte de sabotaj legate de Rusia în întreaga alianţă militară. Apa fierbe cu adevărat, pe măsură ce acest război se extinde încet pe tot continentul, iar lunile următoare se anunţă periculoase din două motive.

Ce ar însemna un congres democrat pentru Ucraina

În primul rând, Kremlinul dispune de o fereastră de timp redusă înainte ca pe Dealul Capitoliului controlul să fie preluat de democraţii pro-ucraineni, iar totul - de la comportamentul din trecut până la finanţarea actuală, de la Elon Musk până la funcţionarii de rang inferior din Pentagon - va fi supus controlului lor, dacă nu chiar reglementării.

Simpatiile ciudate cu care Donald Trump acţionează în favoarea Rusiei vor fi probabil temperate, din motive pur practice, iar atenţia cercului său restrâns s-ar putea îndrepta mai mult spre supravieţuirea sub o viitoare administraţie democrată la Casa Albă decât spre priorităţile lor personale în ceea ce priveşte războiul ales de Putin.

Moscova a încercat în mod evident să dea timpul negocierilor înapoi, convingând SUA să reorienteze discuţiile către o „infrastructură de securitate europeană” mai amplă. Este ceva ce Moscova urmăreşte de mult timp: o şansă de a reinterpreta conflictul din Ucraina ca fiind un simptom al extinderii NATO spre est.

Putin însuşi şi-a întărit pretenţiile, declarând în cadrul celei mai recente apariţii publice de la Shenzhen că Rusia nu are niciun interes să negocieze un armistiţiu - singurul rezultat concret şi imediat pe care diplomaţia îl poate obţine în acest moment. Apoi a adăugat că, dacă europenii doresc să se alăture discuţiilor la nivel tehnic (aşa cum a afirmat ginerele preşedintelui SUA, Jared Kushner, că Kremlinul ar fi fost de acord), ar trebui să se deplaseze la Moscova pentru a-i prezenta argumentele, iar apoi se va gândi la asta.

Putin a stabilit în mod clar că cea mai bună poziţie de negociere a sa este să respingă categoric ceea ce i se propune, să facă mai mulţi paşi înapoi şi să facă ca orice posibilitate de compromis să pară îndepărtată.

Există o logică macabră în acest demers: realitatea este parţial de partea Rusiei pe câmpul de luptă. Cucerirea restului regiunii Donbas este, în mod deschis, principalul obiectiv de război al lui Putin. Şi, deşi Ucraina a împiedicat Rusia să ocupe un oraş din Donbas precum Kostîantînivka timp de doi ani întregi, oraşele vecine Kramatorsk şi Slaviansk sunt aproape de a deveni de nelocuit, întrucât atacurile cu drone şi aeriene ruseşti alungă civilii şi transformă străzile în ruine, pregătindu-le pentru lunile de război urban cumplit care urmează.

Putin a declarat la Shenzhen că controlul Ucrainei asupra acestor 10 procente rămase din Donbas ar putea deveni treptat de neapărat. Costul îngrozitor al avansului lent al lui Putin, de cel puţin 40.000 de morţi şi răniţi pe lună, aduce totuşi câteva rezultate infime - aproape absurde, având în vedere numărul victimelor.

Poate că acesta este obiectivul pe termen scurt pe care îl vede Kremlinul: să transforme restul Donbasului în ruine şi apoi să accepte o soluţie politică mai târziu, în care să poată revendica victoria asupra ruinelor.

Diplomația, împiedicată de dezacord

Dar pericolul pe termen lung este cel care reprezintă cel mai mare risc pentru diplomaţie. În prezent, puţine dintre cuvintele rostite de fiecare parte se referă la realitatea celeilalte. Participarea europeană la viitoarele summituri multilaterale de pace? Kushner spune că se va întâmpla, Kremlinul spune că încă nu.

Din punct de vedere teritorial, Putin afirmă că deţine controlul asupra oraşului Kostîantînivka, când este evident că nu este aşa. El a declarat joi că Ucraina a declanşat războiul, ceea ce nu este adevărat.

Pretenţiile celor două părţi par să se îndepărteze una de cealaltă. Conform unor relatări, Kremlinul pare să dorească ca NATO să se retragă spre vest. La rândul lor, unele rapoarte sugerează că aderarea Ucrainei la alianţă a fost chiar luată în discuţie de către SUA. Acestea sunt două linii roşii incompatibile.

Realităţile paralele ale celor două părţi se îndepărtează tot mai mult una de cealaltă, în loc să convergă către o posibilă cale de urmat. Aceasta este în întregime intenţia Rusiei şi un exemplu clasic al modului în care aceasta foloseşte diplomaţia pentru a-şi promova obiectivele militare. Însă impactul este acela de a crea un univers fictiv pentru diplomaţie, în care o viitoare limitare a realităţii pe câmpul de luptă devine iluzorie. Pe scurt: nu te poţi aştepta ca discuţiile fără sens să oprească vreodată adevărata activitate de ucidere.

Aici a ajuns cel mai mare conflict din Europa de după anii 1940, ca urmare a haosului din ultimul an: discuţii eşuate, apropierea de Putin, minimalizarea şi intimidarea Ucrainei, panica europeană şi sălbăticia rusă. Este un punct în care dronele ucrainene par să lovească oriunde se află o navă rusă. Un moment în care dronele, rachetele şi elicopterele ruseşti pătrund lunar pe teritoriul NATO fără teama unei represalii militare. Este un stadiu în care procesul de pace pare doar un proces menit să-l mulţumească pe Trump, lipsit de pace reală. Este un moment sumbru, al cărui singur sfârşit la orizont este prăbuşirea tulburătoare şi chiar mai destabilizatoare a uneia dintre părţi, conchide analiza CNN.