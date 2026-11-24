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Anul acesta, Romsilva scoate la vânzare mai mulți brazi decât anul trecut, însă cantitățile sunt completate considerabil de pomi din import și de la pepiniere private.

Deși poate părea devreme, brazii ajunși în magazine au deja primii clienți.

Cei interesați au de unde alege, iar prețurile sunt încă mici.

Reporter: „Cum trebuie să fie bradul perfect?”

Client: „Aaaa, coroană cât mai bogată.”

Client: „Să fie mare, frumos, să fie bogat, crenguțele să fie verzi.”

Alții nu s-au putut hotărî și au decis să revină.

Client: „Soția este partenera care decide.”

Reporter: „Și care este alesul?”

Client: „Am hotărât că vin cu mașina și o iau și pe ea să își aleagă, să nu avem alte discuții.”

Mulți se grăbesc să împodobească bradul.

Femeie: „Am găsit și-l cumpăr. O să-l împodobim pentru copil, care de două săptămâni îmi spune. Cred că o să-l facem în acest weekend.”

Femeie: „Chiar dacă este prea repede, am vrea să-l luăm de acum deja, ca să fim siguri.”

Valentin Cornean, reprezentant magazin: „Vor să se bucure mult mai mult de brad, scapă de aglomerație, își aleg bradul mult mai frumos. De aceea și îi scoatem mai devreme, de aia am scos brazii înainte de 1 decembrie.”

Anul acesta, Romsilva a tăiat peste 27.000 de brazi de Crăciun, cu 10.000 mai mulți decât anul trecut.

Prețurile direct de la sursă pornesc de la 19 lei pentru un molid cu înălțimea de până în 1,3 metri. Până la magazin se mai adaugă și alte costuri.

Marius Suculiuc, inginer silvic: „Avem o specie verde care ajunge undeva la 35 RON per bucată, cu o dimensiune între 60 de centimetri și un metru înălțime. Și ajunge până la 150 RON, până la 1,80, chiar și 2 metri. Mai avem o specie de molid argintiu, specie foarte plăcută și foarte căutată, cu un preț de pornire de 300 RON.”

În plus, mulți dintre brazii care ajung în magazine sunt de import. Danemarca este unul dintre cei mai mari producători din Europa, iar anul trecut a livrat la noi în țară peste 150.000 de bucăți.

Ca să reziste de acum și până la Crăciun, bradul natural ar fi bine să fie ținut în apă, într-un loc răcoros, cu temperaturi între patru și 10 grade. În camera în care este împodobit, să nu stea lângă surse de căldură sau fructe – acestea eliberează etilenă, care accelerează uscarea.