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În același caz mai sunt suspecți un fost ofițer de poliție și oameni de afaceri din zonă, potrivit procurorilor. Toți sunt cercetați în stare de libertate.

Ancheta a fost declanșată în 2021.

Procurorii DNA spun că un agent de poliție de la Câmpeni, județul Alba, oprea transporturile de lemne ca să verifice documentele mărfii. Asta, susțin anchetatorii, ar fi deranjat doi oameni de afaceri din zona care ar fi apelat la un consilier local să rezolve problema.

Consilierul le-ar fi spus celor doi că are influență asupra șefului Inspectoratului Județean de Poliție Alba. În schimb, drept mulțumire, ar fi primit 14 metri cubi de lemn de la aceștia.

Procurorii notează în rechizitoriu, că ulterior, șeful poliției județene ar fi făcut presiuni asupra agentului și a decis să fie cercetat disciplinar. Apoi, l-ar fi sancționat cu scăderea salariului cu 10% timp de trei luni.

În final, șeful ar fi decis să fie mutat la un alt post de poliție. Dacă nu era de acord, agentul ar fi urmat sa fie detașat, timp de 6 luni în alt județ. Omul a semnat și a fost transferat.

Fostul șef al Poliției Județene Alba, un agent de poliție, consilierul local și doi oameni de afaceri au fost acum trimiși în judecată, în stare de libertate. Sunt acuzați de

abuz în serviciu, trafic de influență și dare de mită, dar și inducerea în eroare a organelor judiciare.