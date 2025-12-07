LIVE TEXT: Alegeri în București 2025 - Capitala își alege noul primar general la alegerile locale parțiale

Alegeri locale 2025
07-12-2025 | 06:57
Alegeri Bucuresti 2025

Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

A.C.

După demisia lui Nicușor Dan, atribuțiile de primar general au fost preluate interimar de Stelian Bujduveanu. Noul primar ales va ocupa funcția până la alegerile locale din 2028.

Urmărește actualizările LIVE pe tot parcursul zilei pentru informații despre prezența la vot, incidente în secții și primele rezultate!

Informații importante despre alegerile din București

• Ora deschiderii secțiilor: 7:00

• Ora închiderii secțiilor: 21:00 (cu posibilitatea prelungirii până la 23:59)

• Numărul de secții de votare: 1.289 în București

• Numărul de candidați validați: 17 (10 din partea partidelor + 7 independenți)

Primul exit-poll: așteptat la ora 21:00

Programul de votare

Secțiile de votare din București se deschid la ora 7:00 dimineața și se închid la ora 21:00. După această oră, accesul alegătorilor în secțiile de votare nu mai este permis, cu excepția situațiilor excepționale.

Programul de votare poate fi prelungit până la ora 23:59 doar în condiții speciale, atunci când președintele biroului electoral al secției constată că există alegători aflați în interiorul secției sau la rând, în exteriorul acesteia, așteptând să voteze.

Cum găsești secția de votare

Pentru a afla la ce secție ești arondat, accesează Registrul Electoral, unde vei introduce:

• CNP

• Numele de familie

• Tipul alegerilor: Alegeri locale parțiale 07.12.2025

Platforma îți va afișa automat secția de votare, adresa completă și poziționarea pe hartă.

Cine poate vota

La alegerile locale parțiale pot vota:

• Cetățenii români cu domiciliul în București

• Persoanele care au reședință (viză de flotant) în Capitală, valabilă de cel puțin șase luni înainte de 7 decembrie 2025

• Cetățenii Uniunii Europene care locuiesc în București și sunt înscriși în lista electorală complementară

Cu ce acte poți vota

Pentru a-ți exercita dreptul de vot, trebuie să prezinți un act de identitate valabil:

• Cartea de identitate (clasică sau electronică)

• Cartea de identitate provizorie

• Buletinul de identitate

• Pașaport diplomatic / diplomatic electronic

• Pașaport de serviciu / pașaport de serviciu electronic

• Carnetul de serviciu militar (pentru elevii școlilor militare)

IMPORTANT: Nu se poate vota cu pașaport simplu sau pașaport simplu electronic.

Cei 17 candidați - ordinea de pe buletinul de vot

Ordinea candidaților pe buletinul de vot a fost stabilită prin tragere la sorți:

1. Cătălin Drulă (USR) - fost ministru al Transporturilor, 

2. Daniel Băluță (PSD) - primar al Sectorului 4, 

3. George Valentin Burcea (POT) - actor,

4. Ciprian Ciucu (PNL) - primar al Sectorului 6,

5. Ana Maria Ciceală (SENS) - fost consilier general, activist pentru mediu

6. Liviu Gheorghe Floarea (PNȚMM)

7. Gheorghe Macovei (PRM)

8. Oana Crețu (PSDU) - avocat

9. Mihai Ioan Lasca (PPR)

10. Rareș Lazăr (PRA)

11. Anca Nicoleta Alexandrescu (Alianța "Dreptate pentru București") - jurnalistă

12. Dănuț Angelo Trifu (independent) - activist ONG Eco-Civica

13. Eugen Orlando Teodorovici (independent) - fost ministru al Finanțelor, 54 de ani (candidat retras)

14. Gheorghe Nețoiu (independent)

15. Vlad Gheorghe (independent) - fost europarlamentar (candidat retras)

16. Angela Negrotă (independent) - jurist

Constantin Tițian Filip (independent) - medic

Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025: De la Consiliul Județean Buzău la primăriile din întreaga țară
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025: De la Consiliul Județean Buzău la primăriile din întreaga țară

Cetățenii din mai multe localități din România sunt chemați pe 7 decembrie 2025 la urne pentru alegerile locale parțiale.

Alegeri locale 2025. Pentru a vota este nevoie de un document de identitate. Ce trebuie să știe cei cu carte electronică
Alegeri locale 2025
Alegeri locale 2025. Pentru a vota este nevoie de un document de identitate. Ce trebuie să știe cei cu carte electronică

Sute de tehnicieni STS lucrează în schimburi în aceste zile, ca să rezolve problemele ce apar în secții. Deja sunt ocupați, pentru că în sâmbătă seară se pun în funcțiune tabletele pentru înregistrarea și verificarea alegătorilor.

Alegeri locale parțiale. În centrele de votare au ajuns aproape două milioane și jumătate de buletine de vot
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale. În centrele de votare au ajuns aproape două milioane și jumătate de buletine de vot

Bucureștenii și locuitorii din alte 12 comune și orașe își aleg duminică, 7 decembrie, primarii, iar cei din Buzău un nou președinte de Consiliu Județean. 

Ghid complet al alegerilor locale din București 2025: Tot ce trebuie să știi despre votul din 7 decembrie în Capitală
Alegeri locale 2025
Ghid complet al alegerilor locale din București 2025: Tot ce trebuie să știi despre votul din 7 decembrie în Capitală

Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale.

R. Moldova a solicitat energie de avarie din România, după ce sudul Ucrainei a rămas fără curent în urma atacurilor rusești
Stiri externe
R. Moldova a solicitat energie de avarie din România, după ce sudul Ucrainei a rămas fără curent în urma atacurilor rusești

Moldelectrica a anunțat că atacurile rusești din regiunea Odesa au lăsat fără curent sudul Ucrainei și au afectat fluxurile energetice din zonă.

A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița, însă poate fi folosită doar la toalete
Stiri actuale
A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița, însă poate fi folosită doar la toalete

A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița. Va dura, însă, până va ajunge peste tot, pentru că rețeaua are peste 700 de kilometri.

