LIVE TEXT: Alegeri în București 2025 - Capitala își alege noul primar general la alegerile locale parțiale
Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.
După demisia lui Nicușor Dan, atribuțiile de primar general au fost preluate interimar de Stelian Bujduveanu. Noul primar ales va ocupa funcția până la alegerile locale din 2028.
Urmărește actualizările LIVE pe tot parcursul zilei pentru informații despre prezența la vot, incidente în secții și primele rezultate!
• Ora deschiderii secțiilor: 7:00
• Ora închiderii secțiilor: 21:00 (cu posibilitatea prelungirii până la 23:59)
• Numărul de secții de votare: 1.289 în București
• Numărul de candidați validați: 17 (10 din partea partidelor + 7 independenți)
Primul exit-poll: așteptat la ora 21:00
Secțiile de votare din București se deschid la ora 7:00 dimineața și se închid la ora 21:00. După această oră, accesul alegătorilor în secțiile de votare nu mai este permis, cu excepția situațiilor excepționale.
Programul de votare poate fi prelungit până la ora 23:59 doar în condiții speciale, atunci când președintele biroului electoral al secției constată că există alegători aflați în interiorul secției sau la rând, în exteriorul acesteia, așteptând să voteze.
Pentru a afla la ce secție ești arondat, accesează Registrul Electoral, unde vei introduce:
• CNP
• Numele de familie
• Tipul alegerilor: Alegeri locale parțiale 07.12.2025
Platforma îți va afișa automat secția de votare, adresa completă și poziționarea pe hartă.
La alegerile locale parțiale pot vota:
• Cetățenii români cu domiciliul în București
• Persoanele care au reședință (viză de flotant) în Capitală, valabilă de cel puțin șase luni înainte de 7 decembrie 2025
• Cetățenii Uniunii Europene care locuiesc în București și sunt înscriși în lista electorală complementară
Cu ce acte poți vota
Pentru a-ți exercita dreptul de vot, trebuie să prezinți un act de identitate valabil:
• Cartea de identitate (clasică sau electronică)
• Cartea de identitate provizorie
• Buletinul de identitate
• Pașaport diplomatic / diplomatic electronic
• Pașaport de serviciu / pașaport de serviciu electronic
• Carnetul de serviciu militar (pentru elevii școlilor militare)
IMPORTANT: Nu se poate vota cu pașaport simplu sau pașaport simplu electronic.
Ordinea candidaților pe buletinul de vot a fost stabilită prin tragere la sorți:
1. Cătălin Drulă (USR) - fost ministru al Transporturilor,
2. Daniel Băluță (PSD) - primar al Sectorului 4,
3. George Valentin Burcea (POT) - actor,
4. Ciprian Ciucu (PNL) - primar al Sectorului 6,
5. Ana Maria Ciceală (SENS) - fost consilier general, activist pentru mediu
6. Liviu Gheorghe Floarea (PNȚMM)
7. Gheorghe Macovei (PRM)
8. Oana Crețu (PSDU) - avocat
9. Mihai Ioan Lasca (PPR)
10. Rareș Lazăr (PRA)
11. Anca Nicoleta Alexandrescu (Alianța "Dreptate pentru București") - jurnalistă
12. Dănuț Angelo Trifu (independent) - activist ONG Eco-Civica
13. Eugen Orlando Teodorovici (independent) - fost ministru al Finanțelor, 54 de ani (candidat retras)
14. Gheorghe Nețoiu (independent)
15. Vlad Gheorghe (independent) - fost europarlamentar (candidat retras)
16. Angela Negrotă (independent) - jurist
Constantin Tițian Filip (independent) - medic
07-12-2025 06:56