Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

27-12-2025 | 21:45
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia, atunci Moscova va rezolva toate obiectivele ''operaţiunii militare speciale'' prin forţă.

 

Mihaela Ivăncică

Agresiunea militară rusă, neprovocată şi nejustificată, contra Ucrainei este numită de Kremlin ''operaţiune militară specială'', transmite Reuters, care citează agenţia rusă Interfax.

Şeful statului rus a adăugat că Ucraina nu se grăbeşte să pună capăt conflictului cu Rusia.

Putin a inspectat unul dintre centrele de comandă ale forţelor armate ruse şi a primit rapoarte de la şeful Statului Major al armatei, Valeri Gherasimov, precum şi de la comandanţii grupurilor Centru şi Est ale forţelor ruse.

Liderul de la Kremlin a fost informat că forţele ruse au capturat oraşul Mîrnohrad, din provincia ucraineană Doneţk, şi localitatea Huliaipol, din provincia Zaporojie. 

Sursa: Agerpres

