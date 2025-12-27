Reacția Școlii de Poliție din Câmpina, după ce un angajat ar fi încercat să violeze un elev în biroul său

Stiri actuale
27-12-2025 | 19:04
politie campina

Un agent de serviciu al Școlii de Poliție din Câmpina, cu o vechime de peste 20 de ani în sistem, a fost arestat preventiv, după ce un elev a reclamat că l-ar fi agresat sexual.

autor
Mădălina Stețco,  Marilena Iordache

Incidentul s-ar fi petrecut după una dintre probele examenului de absolvire. Tânărul ar fi povestit cele întâmplate conducerii instituției, care a și anunțat poliția. La nivelul școlii a fost demarată o anchetă internă, iar cazul a fost preluat de procurori.

Incidentul s-ar fi petrecut în urmă cu o săptămână. Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 49 de ani, cu grad de comisar-șef în Ministerul de Interne, ar fi încercat să profite de unul dintre elevi.

Tânărul de 20 de ani ar fi povestit conducerii instituției că suspectul, care în acel moment era ofițer de serviciu la poartă, i-ar fi rupt pantalonii, l-ar fi atins în zona intimă și ar fi vrut să profite de el.

Reacția Școlii de Poliție

Beatrice Melincianu, purtător de cuvânt al Școlii de Poliție „Vasile Lascăr”: „Candidatul era în școală din data de 16 decembrie, pentru susținerea probei practice. Această probă are două componente: componenta tragere și proba educație fizică. Deci era după una din cele două componente ale probei practice, și anume tragerea. După evenimentul respectiv, și-a înștiințat de îndată dirigintele clasei.”

Citește și
Fosta iubită a lui Jeffrey Epstein a fost arestată. Este acuzată de trafic de minore
Dosarele Epstein. Apar acuzații de viol la adresa lui Donald Trump într-o notă internă a FBI din 2020

Alexandru Niță, purtător de cuvânt IPJ Prahova: „Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate de reprezentanții unei instituții de învățământ postliceal din Câmpina. Persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 49 de ani, a fost condusă la sediul unității de parchet competente, în vederea audierii.”

Faptele s-ar fi petrecut în biroul agentului

Conform unor surse din anchetă, faptele s-ar fi petrecut în biroul agentului, care lucrează de peste 20 de ani în sistem. Reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual au transmis pentru Știrile Pro TV un punct de vedere referitor la acest caz.

SNPPC: „Este regretabil că s-a întâmplat așa ceva și că avem un astfel de coleg care este acuzat pentru niște fapte, din punctul meu de vedere, foarte grave. Este totuși un caz izolat, însă instanțele trebuie să vină cu niște soluții concrete.”

Comisarul-șef a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Corespondent Știrile PRO TV: „Cazul este anchetat acum de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Dacă va fi găsit vinovat, individul cercetat pentru tentativă de viol riscă până la 5 ani de închisoare și interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică. Însă, pentru că suspectul este angajat al Ministerului Afacerilor Interne, dacă i se dovedește vinovăția, pedeapsa poate fi mult mai mare.”

Val de accidentări la munte. Turiștii, încălțați cu adidași pe pârtii: „Avem două, trei perechi de ciorapi”

Sursa: Pro TV

Etichete: viol, politie, campina, scoala de politie,

Dată publicare: 27-12-2025 19:03

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Un angajat al Şcolii de Poliţie Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev
Stiri Socante
Un angajat al Şcolii de Poliţie Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev

Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev, fapta fiind sesizată în urmă cu aproape o săptămână de către reprezentanţii unităţii de învăţământ.

Dosarele Epstein. Apar acuzații de viol la adresa lui Donald Trump într-o notă internă a FBI din 2020
Stiri externe
Dosarele Epstein. Apar acuzații de viol la adresa lui Donald Trump într-o notă internă a FBI din 2020

Noi documente date publicităţii din „dosarele Epstein” dezvăluie acuzaţii grave împotriva preşedintelui american Donald Trump.

Actorul Russell Brand, vizat de două noi acuzații de viol și agresiune sexuală. Faptele ar fi fost comise în 2009
Stiri externe
Actorul Russell Brand, vizat de două noi acuzații de viol și agresiune sexuală. Faptele ar fi fost comise în 2009

Actorul şi comediantul Russell Brand, în vârstă de 50 de ani, se confruntă cu două noi acuzaţii formulate de două femei, de viol, respectiv de agresiune sexuală, fapte care, potrivit poliţiei britanice, ar fi fost comise în 2009, transmite agenţia EFE.

Ce se întâmplă cu primarul surprins în ipostaze intime cu o angajată. Decizia magistraților
Stiri actuale
Ce se întâmplă cu primarul surprins în ipostaze intime cu o angajată. Decizia magistraților

Apar noi detalii în cazul primarului din localitatea Livezile, din Bistrița, care este acuzat de viol și ultraj. După ce inițial a primit arest la domiciliu, magistrații au decis vineri să îl aresteze preventiv.

Individul care i-ar fi violat pe copiii concubinei sale, trimis în judecată alături de aceasta - acuzată de complicitate
Stiri Virale
Individul care i-ar fi violat pe copiii concubinei sale, trimis în judecată alături de aceasta - acuzată de complicitate

Cei doi concubini din Galaţi arestaţi preventiv pentru viol asupra unui minor, complicitate la această infracţiune şi pornografie infantilă au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT Brăila.

Recomandări
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați
Stiri actuale
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați

Viscolul începe să pună mari probleme în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 de kilometri pe oră au rupt copaci și stâlpi de curent electric.

O decizie a Israelului provoacă ”tensiuni politice şi de securitate în Cornul Africii, Marea Roşie și în Orientul Mijlociu”
Stiri externe
O decizie a Israelului provoacă ”tensiuni politice şi de securitate în Cornul Africii, Marea Roşie și în Orientul Mijlociu”

Israelul, care a anunţat că recunoaşte oficial Somaliland, o premieră în cazul acestei republici autoproclamate, a înfuriat Somalia, care a denunţat un ”atac deliberat” împotriva suveranităţii sale.

Explozie de cazuri de gripă severă. Sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați
Stiri Sanatate
Explozie de cazuri de gripă severă. Sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați

Situație îngrijorătoare în spitalele de boli infecțoase din țară care au rămas fără locuri libere din cauza numărului mare de pacienți cu gripă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Decembrie 2025

02:30:17

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28