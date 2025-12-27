Reacția Școlii de Poliție din Câmpina, după ce un angajat ar fi încercat să violeze un elev în biroul său

Un agent de serviciu al Școlii de Poliție din Câmpina, cu o vechime de peste 20 de ani în sistem, a fost arestat preventiv, după ce un elev a reclamat că l-ar fi agresat sexual.

Incidentul s-ar fi petrecut după una dintre probele examenului de absolvire. Tânărul ar fi povestit cele întâmplate conducerii instituției, care a și anunțat poliția. La nivelul școlii a fost demarată o anchetă internă, iar cazul a fost preluat de procurori.

Incidentul s-ar fi petrecut în urmă cu o săptămână. Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 49 de ani, cu grad de comisar-șef în Ministerul de Interne, ar fi încercat să profite de unul dintre elevi.

Tânărul de 20 de ani ar fi povestit conducerii instituției că suspectul, care în acel moment era ofițer de serviciu la poartă, i-ar fi rupt pantalonii, l-ar fi atins în zona intimă și ar fi vrut să profite de el.

Reacția Școlii de Poliție

Beatrice Melincianu, purtător de cuvânt al Școlii de Poliție „Vasile Lascăr”: „Candidatul era în școală din data de 16 decembrie, pentru susținerea probei practice. Această probă are două componente: componenta tragere și proba educație fizică. Deci era după una din cele două componente ale probei practice, și anume tragerea. După evenimentul respectiv, și-a înștiințat de îndată dirigintele clasei.”

Alexandru Niță, purtător de cuvânt IPJ Prahova: „Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate de reprezentanții unei instituții de învățământ postliceal din Câmpina. Persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 49 de ani, a fost condusă la sediul unității de parchet competente, în vederea audierii.”

Faptele s-ar fi petrecut în biroul agentului

Conform unor surse din anchetă, faptele s-ar fi petrecut în biroul agentului, care lucrează de peste 20 de ani în sistem. Reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual au transmis pentru Știrile Pro TV un punct de vedere referitor la acest caz.

SNPPC: „Este regretabil că s-a întâmplat așa ceva și că avem un astfel de coleg care este acuzat pentru niște fapte, din punctul meu de vedere, foarte grave. Este totuși un caz izolat, însă instanțele trebuie să vină cu niște soluții concrete.”

Comisarul-șef a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Corespondent Știrile PRO TV: „Cazul este anchetat acum de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Dacă va fi găsit vinovat, individul cercetat pentru tentativă de viol riscă până la 5 ani de închisoare și interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică. Însă, pentru că suspectul este angajat al Ministerului Afacerilor Interne, dacă i se dovedește vinovăția, pedeapsa poate fi mult mai mare.”

