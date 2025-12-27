Cele mai bune destinații gastronomice în 2026. Orașul care domină topul pentru iubitorii de mâncare din întreaga lume

restaurant
Shutterstock

Cele mai apreciate destinații gastronomice pentru anul 2026 au fost dezvăluite, iar pe primul loc se află un stat american: Boston, Massachusetts, scrie Daily Mail.

Mihaela Ivăncică

Clasamentul face parte din ghidul Best Places to Go realizat de Condé Nast Traveller și include locuri atât de renumite pentru preparatele culinare încât merită să-ți planifici o întreagă călătorie pentru a le descoperi. Printre destinațiile incluse se numără Creta în Grecia, dar și orașe din Columbia sau Nepal.

Pe lângă destinațiile deja renumite pentru gastronomie, ghidul include și locuri emergente, perfecte pentru experiențe culinare autentice.

Top 10 destinații gastronomice pentru 2026

1. Boston, SUA

Orașul american se remarcă prin „flavori globale, restaurante pe malul apei și mai multă viață în cartiere ca niciodată”, potrivit Condé Nast Traveller. Boston este renumit pentru fructele de mare proaspete, în special lobster rolls și supa de scoici. De-a lungul anilor, orașul și-a extins oferta culinară, devenind un adevărat hub gastronomic, cu restaurante locale de top și o atmosferă plină de inovație.

2. Creta, Grecia

Bucătăria grecească este cunoscută la nivel mondial, iar pe insula Creta preparatele locale ajung la nivel de artă culinară. Sfakianopita (plăcintă cu brânză și miere), bougatsa (plăcintă tradițională dulce sau sărată), mușchi de porc afumat și legume delicioase fac deliciul turiștilor. Insula este renumită pentru restaurantele care servesc bucătăria grecească clasică la cel mai înalt nivel.

3. Fes, Maroc

Fes se evidențiază ca destinație culinară datorită piețelor sale antice și experiențelor gastronomice autentice, fiind menționat de Condé Nast Traveller pentru „experiențe culinare captivante și un start spectaculos oferit de Alain Ducasse”. Orașul este cunoscut pentru tagine delicioase, couscous, pâine marocană și ceai de mentă, fiind un punct de atracție pentru pasionații de gastronomie.

4. Hong Kong

Hong Kong se afirmă ca un adevărat centru de inovație culinară, combinând tradiția cu modernitatea. Orașul oferă o diversitate impresionantă de preparate internaționale, de la bucătăria chinezească și cantoneză, până la influențe japoneze și franceze. În plus, numeroasele baruri de cocktail-uri promit experiențe rafinate și băuturi delicioase.

5. Medellín, Columbia

Medellín este recunoscut pentru bucătăria sa consistentă columbiană. Platoul emblematic, Bandeja Paisa, combină carne, fasole, orez, ou și avocado, dar orașul oferă și alte preparate tradiționale: arepas cu brânză, chicharrón crocant, supa bogată Mondongo și dulciurile locale, cum sunt empanadas.

6. Minas Gerais, Brazilia

Bucătăria braziliană strălucește în Minas Gerais, unde preparatele tradiționale se bazează pe carne de porc, fasole, porumb și brânzeturi locale. Printre cele mai apreciate se numără Pão de Queijo (pâine cu brânză), Tutu de Feijão (piure de fasole cu făină de manioc), Frango com Quiabo (pui cu okra) și Feijão Tropeiro. Produsele locale au atras chiar recunoașterea UNESCO pentru brânzeturile artizanale.

7. Parramatta, Sydney, Australia

Parramatta, oraș în expansiune din Greater Sydney, devine tot mai cunoscut pentru scena sa culinară și comercială. Diversitatea sa multiculturală se reflectă în restaurantele libaneze, chinezești și japoneze, oferind o adevărată experiență de descoperire gastronomică.

8. Patan, Nepal

Patan este inima bucătăriei Newari, faimoasă pentru preparate precum Chatamari (clătită de orez „pizza”), Yomari (găluște dulci din orez) și aromatele momos. Străzile vibrante și restaurantele tradiționale din jurul Patan Durbar Square fac din acest loc un punct de atracție pentru iubitorii de gastronomie. Potrivit Condé Nast Traveller, aici puteți savura cocktail-uri spectaculoase, reinterpretări ale ingredientelor locale și descoperi terroir-ul ceaiului nepalez.

9. Prince Edward County, Canada

Regiunea Prince Edward County din Canada cucerește vizitatorii cu peisajele sale spectaculoase, satele cochete și podgoriile impresionante. Gastronomia locală pune accent pe ingrediente proaspete, cultivate pe plan local, iar restaurantele de aici oferă experiențe culinare autentice. Iar vinurile nu trebuie ratate – numeroase podgorii produc sticle artizanale recunoscute pentru calitatea lor.

10. Sevilia, Spania

Sevilia este un adevărat paradis pentru iubitorii de mâncare. Orașul este renumit pentru cultura tapas, iar preparatele tradiționale nu dezamăgesc: de la Espinacas con Garbanzos (spanac cu năut) și Cazón en Adobo (pește prăjit marinat), la obraji de porc gătiti lent (Carrillada) și jambon iberic savuros. Desertul nu putea lipsi: ciocolata caldă cu churros rămâne una dintre cele mai apreciate delicii locale.

Sursa: Daily Mail

Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
