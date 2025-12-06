Alegeri locale 2025. Pentru a vota este nevoie de un document de identitate. Ce trebuie să știe cei cu carte electronică

Sute de tehnicieni STS lucrează în schimburi în aceste zile, ca să rezolve problemele ce apar în secții. Deja sunt ocupați, pentru că în sâmbătă seară se pun în funcțiune tabletele pentru înregistrarea și verificarea alegătorilor.

Președinții secțiilor de votare sunt direcționați spre diferite instituții - fie că este vorba despre defecțiuni tehnice, clarificări legislative sau completarea proceselor-verbale.

Atenție: sistemul informatic permite detectarea oricăror tentative de a vota de mai multe ori. Iar pedeapsa poate fi amendă ori chiar închisoare.

Pentru a vota trebuie să prezentați un document de identitate. Cei care au carte de identitate electronică nu trebuie să prezinte alt document ca să-și dovedească domiciliul - sistemul va detecta automat acest lucru.

Pentru a se asigura că totul decurge bine, duminică, 7 decembrie, pe străzi vor fi peste 30.000 de jandarmi și polițiști. Regulile sunt ca la scrutinurile precedente: în secții nu este voie cu alcool, arme ori cu însemne ale vreunui candidat. Și puteți lua amendă dacă fotografiați buletinul de vot.

Centrele se deschid duminică dimineață la ora 7 și se închid la 9 seara.

Tot cei de la STS se ocupă și de sistemul informatic privind prezența la vot. Și, în timp real, pe tot parcursul zilei de duminică, 7 decembrie, veți putea urmări numărul votanților pe www.ȘtirileProTV.ro.

