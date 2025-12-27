Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați

Viscolul începe să pună mari probleme în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 de kilometri pe oră au rupt copaci și stâlpi de curent electric.

La Sinaia, trei oameni au scăpat ca prin minune nevătămați după ce un brad a căzut peste mașina în care se aflau.

Meteorologii spun că și în următoarele zile vom avea parte de fenomene extreme și au emis chiar un cod portocaliu de vreme rea, care intră în vigoare în această noapte.

Imagini dramatice din Sinaia

Imaginile au fost filmate în Sinaia, unde urgia a început încă de aseară. Vântul, care a avut rafale de până la 130 km/h, a frânt 20 de copaci.

Localnic: „A fost o rafală, s-a auzit acoperișul, apoi s-a stins lumina."

Pe strada Aosta din stațiune, un brad a fost pus la pământ. În cădere, a agățat firele de curent electric, trăgând după ele și un stâlp de beton.

Toți cei care locuiesc acolo au rămas în beznă.

Pe strada Aosta, circulația este complet blocată, mai fiind și alți brazi căzuți. Unul dintre arborii rupți a nimerit peste o mașină aflată în trafic. În interior erau trei persoane, care au scăpat miraculos.

Localnică: „Unul dintre copaci a căzut în fața unei mașini, cei dinăuntru s-au speriat foarte tare, și noi ne-am speriat. Ne-am temut pentru că dacă cădea pe casă nu era deloc bine.”

Localnică: „Veneau rafale așa de vânt. Cred că și stâlpul ăsta o să cadă, e cam înclinat.”

Cod portocaliu de viscol și vijelie pe platoul Bucegilor

Toată zona a fost sub cod portocaliu de viscol. Inclusiv pe platoul Bucegilor a fost o vijelie de proporții.

Chiar dacă peste zi s-a înseninat, viscolul nu a slăbit în intensitate.

Sergiu Olteanu, meteorolog Vârful Omu: „Vântul suflă cu peste 100 km/h, minus 14 grade. Puteți vedea viteza vântului urmărind puțin norii. Rafalele te dezechilibrează..."

În aceste condiții, salvamontiștii îi sfătuiesc pe turiști să nu pornească pe trasee de altitudine. Riscă să se rătăcească sau să rămână blocați în troiene.

Sergiu Frusinoiu, Salvamont Prahova: „Se anunță vânt foarte puternic, cel puțin în zona înaltă, și o să faciliteze și producerea avalanșelor. Recomandăm ca turiștii să păstreze traseele de la baza muntelui și să nu se aventureze pe zonele înalte."

Și pe Transalpina, la Rânca, vântul a spulberat zăpada pe șosea. Drumarii au intervenit în zori pentru a menține drumul curat, în condițiile în care șoferii au urcat în număr mare în stațiune.

Turist: „Foarte frig. Cred că sunt minus 10–12 grade.”

Zăpadă abundentă în munții Făgăraș și Iezer-Păpușa

În munții Făgăraș și Iezer-Păpușa, zăpada măsura, încă de vineri seară, în zonele viscolite, peste 50 de centimetri.

De la noapte, aproape toată țara intră sub o nouă avertizare cod galben și portocaliu, de ninsori, viscol și vânt puternic.

