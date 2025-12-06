Ghid complet al alegerilor locale din București 2025: Tot ce trebuie să știi despre votul din 7 decembrie în Capitală

Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale.

Scrutinul este organizat după ce funcția a rămas vacantă în urma plecării lui Nicușor Dan la Președinția României, atribuțiile fiind preluate interimar de Stelian Bujduveanu. Noul primar ales va ocupa mandatul până la alegerile locale programate pentru 2028.

Cine poate vota la alegerile locale din București

La alegerile locale parțiale din Capitală au drept de vot mai multe categorii de cetățeni. Pot vota cetățenii români cu domiciliul în București, persoanele care dețin reședință în Capitală valabilă de minimum șase luni anterior datei de 7 decembrie 2025, precum și cetățenii Uniunii Europene care locuiesc în București și sunt înregistrați în lista electorală complementară.

Este important ca alegătorii să verifice dacă îndeplinesc condițiile necesare pentru a-și exercita dreptul de vot. Potrivit informațiilor publicate de roaep.ro, viza de flotant trebuie să fie făcută cu cel puțin șase luni înainte de data scrutinului pentru ca persoana să poată participa la alegeri.

Cum găsești secția de votare din București

Pentru alegerile din 7 decembrie 2025, în București sunt organizate 1.289 de secții de votare, distribuite în toate sectoarele Capitalei în funcție de adresa de domiciliu sau reședință a alegătorilor. Fiecare alegător trebuie să voteze strict la secția de votare din sectorul unde are domiciliul sau reședința înregistrată.

Pentru a identifica secția de votare aferentă, cetățenii trebuie să acceseze portalul Registrului Electoral, unde vor introduce datele personale necesare: codul numeric personal, numele de familie și trebuie să selecteze opțiunea pentru Alegeri locale parțiale 07.12.2025. Platforma va afișa automat secția de votare corespunzătoare, împreună cu adresa exactă și localizarea pe hartă a centrului de votare.

Documente necesare pentru vot

Conform informațiilor de pe roaep.ro, pentru a vota la alegerile locale din București, alegătorii trebuie să prezinte obligatoriu un act de identitate valabil. Lista actelor acceptate include: cartea de identitate clasică sau electronică, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic sau diplomatic electronic, pașaportul de serviciu sau pașaportul de serviciu electronic, precum și carnetul de serviciu militar pentru elevii din școlile militare.

Este esențial de reținut că pașaportul simplu electronic nu este acceptat ca document de identitate pentru votul la alegerile locale. Pe cărțile electronice de identitate nu se aplică timbrul autocolant cu mențiunea "VOTAT", această procedură fiind valabilă doar pentru documentele clasice.

Program de votare 7 decembrie 2025

Secțiile de votare din București se deschid pe 7 decembrie 2025 la ora 7:00 dimineața și se închid la ora 21:00. După această oră, accesul alegătorilor în secțiile de votare nu mai este permis, cu excepția situațiilor excepționale.

Programul de votare poate fi prelungit până la ora 23:59 doar în condiții speciale, atunci când președintele biroului electoral al secției constată că există alegători aflați în interiorul secției sau la rând, în exteriorul acesteia, așteptând să voteze. Decizia de prelungire aparține exclusiv președintelui biroului electoral și se ia pe baza situației concrete de la fața locului.

Procedura de vot pas cu pas

Procesul de votare la alegerile locale din București este simplu și bine structurat. La sosirea în secția de votare, alegătorul prezintă actul de identitate operatorului de calculator, care verifică înregistrarea acestuia în Sistemul Informatic de Monitorizare a Prezenței la Vot. După verificare, alegătorul semnează în lista electorală și primește buletinul de vot împreună cu ștampila care poartă mențiunea "VOTAT".

Cu aceste materiale, alegătorul intră în cabina de vot, unde aplică ștampila în patrulaterul care conține numele candidatului preferat pentru funcția de primar general al Capitalei. După exercitarea votului, buletinul trebuie împăturit astfel încât să se asigure confidențialitatea opțiunii de vot, apoi introdus în urna de vot. La final, alegătorul predă ștampila, primește înapoi actul de identitate și verifică dacă pe acesta este aplicat timbrul sau ștampila cu mențiunea "VOTAT".

Buletinul de vot pentru Primăria Capitalei

La alegerile locale parțiale din 7 decembrie, bucureștenii vor primi un singur buletin de vot, destinat exclusiv alegerii primarului general al Capitalei. Macheta buletinului de vot a fost aprobată de Biroul Electoral Municipal și conține numele, prenumele și sigla tuturor candidaților validați pentru această funcție.

Conform datelor publicate de roaep.ro, în competiția electorală au fost validați 17 candidați: zece reprezentanți ai partidelor politice și șapte candidați independenți, dintre care unul este susținut de o alianță. Deși doi candidați au anunțat retragerea din cursă după termenul legal, numele acestora va apărea pe buletinele de vot.

Vezi cum arată buletinul de vot de la alegerile locale din București 2025

Reguli în secția de votare

În ziua alegerilor, alegătorii trebuie să respecte o serie de reguli esențiale pentru buna desfășurare a procesului electoral. Este strict interzisă fotografierea sau filmarea buletinului de vot prin orice mijloace, iar propaganda electorală este complet interzisă în ziua votării. Alegătorii nu pot purta materiale de propagandă electorală precum insigne, tricouri sau alte însemne care promovează candidați sau partide politice.

Votul este secret și personal, astfel încât alegătorul trebuie să intre singur în cabina de vot. Excepție fac persoanele care, din motive bine întemeiate și constatate de președintele biroului electoral, nu pot vota singur. Acestea pot solicita ajutorul unui însoțitor ales de ele, care nu poate fi din rândul membrilor biroului electoral, observatorilor sau candidaților.

Nu este permis să se voteze în locul altei persoane, să se influențeze votul altor alegători sau să se scoată buletinul de vot din secția de votare. Dacă alegătorul greșește la votare, poate solicita un nou buletin, însă această solicitare se poate face o singură dată și înainte de introducerea buletinului greșit în urnă.

Când este anulat votul

Un vot este considerat nul în mai multe situații specifice. Conform informațiilor de pe roaep.ro, sunt anulate voturile pe buletinele care nu au ștampila de control a secției de votare, cele pe care nu a fost aplicată ștampila cu mențiunea "VOTAT" sau cele pe care ștampila a fost aplicată în două sau mai multe patrulatere simultan.

De asemenea, sunt considerate nule voturile în care ștampila atinge două sau mai multe patrulatere sau cele în care ștampila a fost aplicată în exteriorul patrulaterelor fără a atinge vreunul dintre acestea. Chiar dacă alegătorul încearcă să anuleze sau să taie unele ștampile aplicate greșit, votul rămâne nul dacă sunt vizibile două sau mai multe patrulatere ștampilate.

Rezultatele alegerilor locale București 2025

După închiderea secțiilor de votare, la ora 21:00, încep procedurile de numărare a voturilor și centralizare a rezultatelor. Primele informații despre rezultatele alegerilor vor fi disponibile sub forma exit-poll-urilor, realizate de cele patru case de sondare acreditate de Biroul Electoral Municipal: Centrul de Sociologie Urbană și Regională CURS, The Center for International Research and Analyses SRL, Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde și IIC Bio-Trade Consulting SRL.

Este important de reținut că exit-poll-urile nu reprezintă rezultatele oficiale ale scrutinului. Comunicarea oficială a rezultatelor va fi făcută de Biroul Electoral Municipal după închiderea urnelor și finalizarea procesului de numărare a voturilor. Rezultatele oficiale ale alegerilor vor putea fi urmărite în timp real pe platformele dedicate.

