Alegeri locale 2025. Nicușor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc. VIDEO

Președintele României Nicușor Dan a votat pentru alegerile locale de la Primăria Municipiului București la ora 9:15. Fostul edil al Capitalei a votat la școala Luceafărul din sectorul 5 din București, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

„Vreau să îi invit pe bucureşti să iasă la vot, e un proces democratic, e important ca primarul care va fi ales să aibă în spate un număr cât mai are de voturi. Personal, am votat pentru o Românie în Occcident, pentru aceste valori care cred că ne definesc şi e un oraş pe care îl cunosc de foarte mult timp şi cunoscând tentaţiile care sunt la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupţie şi de mafie imobiliară care este extrem de tentantă la Primăria Capitalei”, a declarat Nicuşor Dan, la ieşirea din secţia de votare.

El s-a declarat convins că rezultatul alegerilor din Bucureşti nu va afecta coaliţia.

„Sunt niște alegeri simbolice care dau direcție pe politica națională. Coaliția va rezista acestor alegeri”, a mai transmis Nicușor Dan la ieșirea de la urne.

Mirabela Grădinaru nu a votat. Întrebat de ce partenera sa nu a votat, Nicușor Dan a spus râzând că ”rămân datori cu un răspuns”, dar că totul este în regulă și ”nu există probleme în familia noastră”.

Informații în timp real privind alegerile locale din București pot fi urmărite AICI.

