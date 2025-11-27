Cine este Anca Alexandrescu, candidat independent la Primăria Capitalei, susținut de AUR: ”Porecla mea la Guvern era Cruella”

Anca Alexandrescu este un candidat independent la Primăria Capitalei, la alegerile din 7 decembrie 2025, care este susținută electoral de partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), condus de George Simion.

Biografie. Viața personală

Anca Alexandrescu are un blog de candidat, însă acesta nu conține informații despre viața personală, astfel că informațiile legate de familie sau adolescența sa sunt extrase din surse neoficiale sau din declarațiile pe care le-a făcut chiar ea în diferite podcasturi sau interviuri ori din CV-uri mai vechi ale ei.

”Anca s-a născut în mijlocul Bucureștiului într-o casă aflată în apropiere de Piața Romană. A copilărit în Drumul Taberei, cartierul plin de militari și muncitori pe platforma industrială din vestul orașului.”, spune ea pe blog - acestea fiind singurele informații publicate de ea despre viața personală.

Însă, potrivit unor declarații pe care le-a făcut în diverse podcasturi, Anca Alexandrescu s-a născut în 18 octombrie 1972.

Tatăl ei a fost un jurnalist cunoscut la acea vreme, Horia Alexandrescu, director și fondator al unor gazete din peisajul media de după anul 1989, precum Curierul Național sau Cronica Română.

Candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei a afirmat într-un podcast publicat pe Youtube în 20 noiembrie 2025 că în prezent este căsătorită și că are doi copii. ”Am un soț care mă iubește, am doi copii frumoși, o mamă care mă adoră, un frate care mă iubește, am tot ce-mi doresc, inclusiv din punct de vedere material”, a spus ea.

Potrivit unui CV publicat în 2018 pe site-ul Fondului Român de Contragarantare, într-o perioadă în care ea era membru al consiliului de supraveghere, Anca Alexandrescu are doi copii din fosta căsătorie cu Adrian Diță, fost președinte al ANCOM, respectiv o fată și un băiat, Maria Sofia și Radu Ștefan.

De asemenea, Anca Alexandrescu are un frate ”cu un handicap grav”, despre care a menționat într-un alt podcast, difuzat pe Youtube în anul 2024. Tot acolo a mai povestit faptul că părinții ei au divorțat ”în urmă cu ceva ani”.

”După ce tata n-a mai fost, eu am rămas stâlpul familiei. Puțină lume știe că eu am un frate cu handicap grav. Mama mea și-a dedicat toată viața fratelui meu, nu s-a putut bucura de viață așa cum merita. Părinții mei au divorțat în urmă cu ceva ani și mama mea a rămas singură cu fratele meu. Tatăl meu a avut grijă de el în continuare și i-a oferit tot ce a avut nevoie. După ce tata n-a mai fost, am rămas eu”, a spus ea în podcastul "un Podcast mișto by Bursucu”.

Anca Alexandrescu a mai povestit în podcast faptul că și-a crescut cei doi copii singură, de când aceștia aveau vârstele de doi ani și jumătate, după ce ea a luat ”decizia” să se ”despartă”.

”Cresc copiii singură de la doi ani și jumătate, când am luat decizia să mă despart, dar am încurajat copiii să fie foarte apropiați de tatăl lor și avem o relație foarte în regulă.”, a spus Anca Alexandrescu în podcastul respectiv.

A fost căsătorită cu Dan Andronic. Fostul soț, despre ea: ”Un accident în viața mea!”

De asemenea, Anca Alexandrescu a mai fost căsătorită cu jurnalistul Dan Andronic timp de doi ani, între 1996 și 1998.

Recent, fostul său soț a dezvăluit într-un mesaj publicat pe Facebook că este certat cu Anca Alexandrescu, deoarece ea îl atacă verbal în emisiunile sale televizate.

Dan Andronic: ”Ca să fie clar: am fost căsătoriți acum foarte mulți ani, a fost un accident în viața mea, pe care îl regret și l-am regretat tot timpul, doi ani, 96-98, și n-avem niciun copil împreună, slavă Domnului. Tot timpul am evitat să-i răspund doamnei Alexandrescu, pentru că m-am gândit că are copii. Ea niciodată nu se gândește la ceilalți, la familii, dimpotrivă, se insinuează în familiile altora fără să clipească.”

”Nu consum alcool”

Anca Alexandrescu mai susține că grija pentru copiii săi este unul dintre principalele motive pentru care nu consumă alcool niciodată.

”Vrei să spun de ce nu beau? Nu că nu mi-ar plăcea. Nu sunt ... Dar, crescând copiii singură de la doi ani jumate, fiind singură cu ei în casă, întotdeauna mă gândesc, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, să pot să mă urc în mașină și să-mi salvez copiii.”, a spus ea, precizând totodată că nu a consumat alcool nici când ”eram mai tânără”, la fel ca și tatăl său, Horia Alexandrescu.

Anca Alexandrescu a urmat cursurile liceului „Zoia Kosmodemianskaia”, apoi a vrut marketing, pentru că ”era la modă”

Anca Alexandrescu a urmat cursurile liceului „Zoia Kosmodemianskaia”, una dintre cele mai vechi instituții de învățământ preuniversitar din municipiul București, care în prezent se numește Școala Centrală.

Apoi, pentru că ”era la modă”, după cum a povestit chiar ea, a vrut să urmeze cursurile unei facultăți de marketing, însă, pentru că avea nevoie de meditații la matematică, iar tatăl său nu voia să i le plătească, s-a angajat la … ziarul tatălui, ca să își plătească meditațiile.

”Tata își dorea foarte tare să fac dreptul. Nu l-am ascultat. Am făcut ce am vrut eu. La modă atunci era management, marketing internațional, ASE-ul. Toată lumea se ducea către zona aia, eu făcând filologie, istorie. Deși eram cea mai bună la matematică din clasă, fiind premiantă, nu eram de top la matematică. Și taică-meu mi-a spus așa: mi-a zis ok, vrei să te duci către zona asta, împotriva voinței mele, atuncea, dacă ai nevoie de meditații la matematică, va trebui să-ți plătești meditațiile. Și a zis uite, îți dau o șansă, te angajez, făcea atunci mai multe ziare, te angajezi la ziar, îți dau o rubrică de modă, să scrii despre modă, și cu banii pe care îi câștigi poți să-ți plătești meditațiile. Și am zis OK, asta am făcut. Mi-am plătit meditațiile. Am luat și un premiu pentru rubrica aceea, Magia modei se numea atuncea.”, a spus Alexandrescu în podcastul "un Podcast mișto by Bursucu”.

Anca Alexandrescu: ”Eu am fost o răzvrătită și la școală, înainte de 1989, cu sarafanul strâmtat”

La școală, în perioada comunismului, Anca Alexandrescu spune că a fost o ”răzvrătită”, că purta sarafanul ”strâmtat” și ”ciorapi de mătase”, și că a fost colegă cu Anamaria Prodan.

”(...) eu am fost o răzvrătită și la școală. Poate să-ți povestească despre lucrul acesta Anamaria Prodan, care a fost colega mea de clasă, iar mama ei care era plecată tot timpul, îl ruga tot timpul pe tatăl meu, te rog, te rog, roag-o pe Anca să o ajute și pe Ana, pentru că și Ana, răzvrătită în felul ei, și ea a reușit în viață. Noi eram, noi eram răzvrătitele clasei. Chiar dacă eram premiantă, eram tot timpul și înainte de 1989, cu sarafanul strâmtat, cu ciorapi de mătase. N-aveai voie atunci ciorapi subțiri, știi..”, a mai povestit Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu: Dacă nu venea revoluția, la PCR eram acum

Și tot în acea perioadă a comunismului în România, Anca Alexandrescu a avut funcție de comandant de detașament, precum și secretar al Uniunii Tineretului Comunist (UTC). Ea recunoaște că, dacă nu s-ar fi produs evenimentele din decembrie 1989, acum ar fi fost membru al Partidului Comunist.

”Da, aveam matricolă, aveam bentiță, aveam papuci, cum era pe vremea aceea, să intri în cabinete. Dar eram cu gura mare, adică nu putea nimeni să îmi stea în față. De atunci am fost, știi, cumva ... Am fost și comandant de detașament, am fost și secretar UTC, că am prins .. Pe clasă, pe clasă am fost. Dacă nu venea revoluția, să știi că tot la partid eram. Păi da, pentru că am fost tot timpul un om care a încercat să-și spună punctul de vedere.”, a mai spus ea în podcast.

După ce a absolvit școala generală, s-a mutat de acasă la vârsta de 18 ani, ”cu ajutorul maică-mii, pentru că taică-meu mă ținea foarte din scurt” și a locuit ”cu chirie, o perioadă”.

”În permanență, tata a fost extrem de dur cu mine, nu mă lăsa să merg la petreceri. Prima petrecere la care am fost a fost la 18 ani, când mi-a dat oră să vin, la ora 12:00 acasă. M-a așteptat în holul blocului. A fost extrem de strict și îmi spunea: tu ești fata mea și nu poți să mă faci de râs, trebuie să fii tot timpul în top”, a declarat Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu ascultă manele și dansează pe manele

Și, potrivit unei înregistrări video care a fost publicată chiar de ea pe Facebook, îi plac manelele.

În campania electorală din 2025 pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu a dansat în mijlocul străzii, la ”târgul Vitan”, pe o melodie care avea versuri precum: ”Te iubesc, să moară mama”, ”te iubesc, să moară tata”.

Activitatea profesională, legată de politică și PSD

În CV-ul publicat în 2019 pe site-ul ROMAERO, în perioada în care ea a avut funcția de membru al consiliului de administrație, Anca Alexandrescu arată că în perioada 1991–1995 a absolvit Şcoala Superioară de Jurnalistică din Bucureşti, iar în anii 1996–2002 a terminat Facultatea de Drept la Universitatea Ecologică Bucureşti, unde este licențiată în Drept.

De asemenea, ea spune că între anii 1999 și 2001 a făcut studii postuniversitare la Facultatea de Comunicare Socială şi Relaţii Publice “David Ogilvy” din cadrul S.N.S.P.A. Bucureşti, apoi un master în comunicare politică si marketing electoral la S.N.S.P.A. în 2002.

Anca Alexandrescu: Primul meu articol a fost despre prostituate. A doua zi, Cristoiu: ”De mâine ești acreditată la Cotroceni”

Anca Alexandrescu susține că, după ce s-a răzgândit în privința marketingului și a decis că vrea să devină jurnalist, ca tatăl ei, s-a angajat la Evenimentul Zilei fără ajutorul tatălui ei, care nu ar fi știut de această reușită.

Mai mult decât atât, după ce a scris primul ei articol, care avea drept subiect ”prostituatele din față de la Intercontinental”, fostul director al ziarului Evenimentul Zilei, Ion Cristoiu, a decis ”a doua zi”, după ce a aflat că este ”fata lui Horia Alexandrescu”, să o acrediteze ca reporter la Palatul Cotroceni, unde președinte era Ion Iliescu.

”Însă după vreun an și ceva de stat prin chirie, mi-am dat seama că nu vreau să fac marketing, nu asta era ce voiam. Am zis, clar, vreau jurnalism, vreau altceva, comunicare. Asta este direcția pe care vreau să merg. M-am reconciliat cu tata, evident, am ajuns la momentul la care s-a pus să anunț la Facultatea de Jurnalism că se angajează oameni la Evenimentul Zilei. Evenimentul Zilei, atunci, era cel mai tare ziar. Și m-am angajat la Evenimentul Zilei și primul meu job a fost la ediția de noapte, unde primul articol a fost despre prostituatele din față de la Intercontinental. Și a doua a zi după ce a apărut primul articol - taica-meu nu știa că m-am angajat la Evenimentul Zilei - l-a sunat pe Ion Cristoiu. Și i-a zis: bă, ai angajat-o pe fii-mea? Dar ... cine e fiică-ta? Păi uite, semnează. Păi habar n-am avut. Și m-a chemat domnul Cristoiu și mi-a zis: tu ești fata lui Horia? Da. De mâine ești acreditată la Cotroceni. Și s-a întâmplat dezastrul, pentru că m-am dus la Cotroceni și acel copil ....” - a spus ea în podcast.

După Evenimentul Zilei, potrivit CV-ului său, Anca Alexandrescu a lucrat la ziarul Ultimul Cuvânt și ziarul Ziua, între anii 1994 și 1996.

Din jurnalist … purtător de cuvânt al PDSR (actualul PSD)

În 1996, Anca Alexandrescu a ajuns purtător de cuvânt pentru campania electorală în alegerile locale PDSR, precum și director ”Departament monitorizarea presei PDSR în alegerile generale”.

Au urmat câțiva ani de pauză de PDSR. Între anii 1997 și 2004, ea a fost redactor şef ”fondator săptămânalul Ziua USA”, precum și ”preşedinte fondator Agenţia de monitorizare a presei Monitoring Media”.

În 2004, Anca Alexandrescu a revenit în forță în PSD, ca director de comunicare la PSD în alegerile locale (2004). Tot atunci a fost director de comunicare în alegerile prezidențiale pentru candidatul Adrian Nastase, precum și consilier de stat pe probleme de comunicare la Cancelaria primului-ministru.

Din 2005 până în 2006, Alexandrescu a fost consilier pe probleme de comunicare al președintelui Camerei Deputaților, după care, până în 2009, consilier pe probleme de comunicare al președintelui Consiliului Național al PSD Adrian Năstase.

De la Năstase .. la Sorin Oprescu

De la Adrian Năstase, Anca Alexandrescu a ajuns în ”barca” lui Sorin Oprescu, în 2009, când a avut funcția de director de comunicare în campania pentru alegerile prezidențiale din 2009 a candidatului Sorin Oprescu.

Oprescu a pierdut alegerile, dar a câștigat un mandat la Primăria Capitalei în 2012, iar Anca Alexandrescu i-a fost ”consilier personal pe probleme de comunicare și mass media al Primarului General al municipiului București”.

I se alătură ulterior fostului premier PSD Victor Ponta, devenind consilier de stat pe probleme de comunicare până în 2013. Între 2013 și 2015 a fost secretar de stat la Cancelaria aceluiași premier Victor Ponta.

Potrivit CV-ului personal, între 2016 și 2017 a lucrat ca director PR la KMG Rompetrol, dar s-a întors în politică.

În 2017 i-a fost consilieră președintelui Camerei Deputaților de atunci, fostul lider PSD Liviu Dragnea, iar în 2018 i-a fost consilieră fostului premier Viorica Dăncilă. În anul următor, Dăncilă anunța că o dă afară pe Alexandrescu, adăugând că nici la partid nu va mai lucra cu ea.

"Cu Anca Alexandrescu, exclus, după cum ştiţi este consilier onorific pe probleme de comunicare în cadrul aparatului primului ministru. Mâine o voi elibera din funcţie. Şi la partid la fel", a spus Dăncilă.

Anca Alexandrescu: ”Porecla mea la Guvern asta era, Cruella”

Tot într-un podcast, Alexandrescu a dezvăluit faptul că, în perioada în care a lucrat la Guvern, alături de premierii PSD, era poreclită Cruella, la fel ca personajul negativ din celebrul film de desene animate ”101 dalmațieni”.

”Da, mi s-a zugrăvit o imagine de Cruella. De altfel, să știi că porecla mea la Guvern asta era, porecla. Așa mi se spunea, Cruella. Și poți să-i întrebi pe cei cu care am lucrat, că îți vor spune lucrul acesta.”, a spus Anca Alexandrescu.

Controverse

Anca Alexandrescu este o admiratoare declarată a fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, un personaj foarte controversat, trimis în judecată în primul rând pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale. De asemenea, Georgescu este în prezent judecat și sub acuzația de răspândire de informații false, prin ”mesaje menite să inducă o stare de neliniște profundă în rândul populației.”

Înainte să renunțe la calitatea de moderatoare a unei emisiuni de televiziune, ca să poată candida la funcția de primar general, Anca Alexandrescu l-a promovat constant pe Georgescu la televiziunea la care era angajată.

”Așa cum am spus încă de acum două zile, Călin Georgescu a fost trimis în judecată în baza unui rechizitoriu făcut de slugile statului paralel care ne întorc în anii '50. Totuși mă surprinde că nu i-au găsit nimic din ce a făcut în adolescentă! Doar din 2020 încoace. Hey, dar unde naiba ați fost din 2020 până în 2024 dacă a încălcat legea in mod repetat? Niște scursuri ale statului de drepți anunță azi că i au mai făcut un dosar… Încă unul!” - este unul dintre mesajele ei, publicat pe Facebook în 2 iulie 2025.

Cu toate acestea, Călin Georgescu s-a ferit să spună public faptul că o susține pe Anca Alexandrescu în cursa electorală pentru Primăria Capitalei. Ba, chiar, el și-a îndemnat susținătorii să boicoteze alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025.

Promisiuni electorale

Anca Alexandrescu a promis că, dacă va fi aleasă primar general, va continua programele care au fost lansate de fostul edil PSD al Capitalei, Gabriela Firea.

Însă trebuie precizat faptul că, în 2021, după ce Nicușor Dan a preluat mandatul de primar de la Firea, acesta a anunțat că ”Primăria era într-un faliment pe care nu îl declarase".

”Așadar, eu voi relua toate proiectele bune pe care Nicușor le-a blocat: voucherele materna pt acoperirea FIV, rechizite pentru familii sărace monoparentale, trusoul de bebeluș la naștere, creșterea numărului de locuri în locuințe protejate, apartamente sociale, premierea copiilor și tabere prin Proedus, creșterea numărului de locuri în cantinele sociale, iar pentru seniori: cursuri gratuite, evenimente culturale să nu se simtă singuri, îngrijire la domiciliu și evident îndemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități!”, a transmis Anca Alexandrescu pe Facebook.

Anca Alexandrescu promite că va construi un aeroport nou și un spital dacă va fi aleasă primar general

De asemenea, iată câteva dintre promisiunile sale electorale, publicate pe blogul de candidat:

-► Obiective 2028: Finalizarea magistralelor de termoficare, integrarea transportului metropolitan, lansarea Spitalului Metropolitan, demararea noului aeroport, recuperarea patrimoniului, operaționalizarea Fondului București.



-► Crearea Fondului București, cu participarea municipalității și listare la bursă.

-► Finalizarea și aprobarea Planului Urbanistic General (PUG) ca fundament al dezvoltării coerente.

-► Construirea Spitalului Metropolitan (1.000 paturi) și reabilitarea spitalelor printr-un program dedicat.

-► Realizarea unei săli multifuncționale pentru spectacole, conferințe și festivaluri internaționale.

-► Integrarea Metrorex și STB într-un sistem unic metropolitan; implementarea unui management integrat al traficului (scăderea timpilor cu 30%).

-► Construirea unui nou aeroport al Capitalei în parteneriat public–privat.

-► Transformarea terenului „Esplanada” în parc urban multifuncțional pentru copii și tineri.

-► Finalizarea și aprobarea PUG și digitalizarea completă a serviciilor municipale.

-► Transformarea Bucureștiului în producător și furnizor local de energie și gaze.

Anca Alexandrescu, avere

Anca Alexandrescu nu are o declarație de avere publicată recent.

În luna mai a anului 2025, judecătorii Curții Constituționale au decis că declaraţiile de avere nu vor mai fi publice, Curtea invocând ”concepţia europeană orientată spre necesitatea protecţiei vieţii private şi a datelor cu caracter personal”, dar şi prevederea din Constituţie potrivit căreia ”autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată”.

Astfel, candidații la alegerile din 7 decembrie 2025 pentru Primăria Capitalei și-au depus declarațiile de avere la Biroul Electoral Municipal, însă acestea nu mai sunt făcute publice.

De asemenea, CCR a mai decis că prevederile legale potrivit cărora declaraţiile de avere trebuie să conţină şi bunurile şi veniturile soţilor sunt neconstituţionale.

