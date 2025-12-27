Explozie de cazuri de gripă severă. Sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați

Stiri Sanatate
27-12-2025 | 19:25
Gripa

Situație îngrijorătoare în spitalele de boli infecțoase din țară care au rămas fără locuri libere din cauza numărului mare de pacienți cu gripă.

autor
Liliana Curea

Sunt internați atât adulți cât și copii, mulți cu forme grave ale bolii. Medicii avertizează că majoritatea suferinzilor nu sunt vaccinați, iar cei cu afecțiuni cronice dezvoltă rapid complicații severe.

O femeie povestește că a început să se simtă rău chiar în ziua de Crăciun, iar testul rapid făcut de medicii de la ambulanță a ieșit pozitiv pentru virusul gripal. Așa că au adus-o la camera de gardă pentru investigații suplimentare.

Un alt pacient spune că îl doare tot corpul de câteva zile.

Bărbat: Mă doare capul, mă doare pieptul și am amețeli”.

Și pe holurile de la pediatrie copii cu febră sau care tușesc își așteaptă rândul la consult. Această mamă spune că întâi a făcut gripă băiețelul cel mic, acum testul a ieșit pozitiv pentru ea și pentru băiatul cel mare.

Numărul pacienților care ajung ca camera de gardă a Institutului Matei Balș din capitală, în 24 de ore, poate trece de 200. Mulți dintre ei sunt diagnosticați cu gripă - atât copii, cât și adulți. Unii chiar ar avea nevoiede interbare. În acest moment însă nu mai este niciun un loc liber.
Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș: ”Ajungem în punctul în care să avem 70-80 de prezentri cu gripă în fiecare zi. De aici ese selectează paicenșii care au nevoie să fie internați, copii mici, persoane cu factori de risc care sunt în vârstă, cu boli cronice. E destul de greu pentru că ar trebuie să internezi 40-50 în fiecare zi”.

Situația este agravată de circulația tulpinii K a virusului gripal de tip A, care se răspândește mult mai rapid de la o persoană la alta.

Gabriel Nistor, medic specialist boli infecțioase: ”De obicei gripa tinde să debuteze cu dureri de oase, mialgii, febră înaltă, dureri de cap, iar celelte forme de viroze respiratorii au un debut mai blând, mai lent”.

Cadrele medicale fac apel la populație să se vaccineze antigripal și să respecte măsurile de prevenție.

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, pacienti, gripa,

Dată publicare: 27-12-2025 19:24

