Ciprian Ciucu a anunțat care sunt primele trei probleme din București de care se va ocupa ”prioritar”, ca primar general

07-12-2025 | 23:54
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, câștigător al alegerilor locale din București în 7 decembrie, spune că are trei probleme pe care vrea să le rezolve ”prioritar” în perioada următoare.

Cristian Matei

Ciucu a declarat pentru Știrile Pro TV că regenerarea urbană a Centrului Vechi al Bucureștiului, termoficarea orașului și poluarea provocată de traficul rutier sunt principalele ținte ale sale după ce va prelua oficial mandatul de primar general.

”Regenerarea urbană a Centrului Vechi. Pentru regenerarea urbană este nevoie PUZ, de proceduri de achiziții pentru studii de fezabilitate, proiectare și execuții, ceea ce va lua timp. Dar le voi pregăti din timp și le voi anunța. După care, evident, mă voi ocupa împreună cu echipa mea să continuăm să atragem mai mulți bani pentru termoficare, pentru trebuie să scădem subvenția, eliminând din pierderi. Și, bineînțeles, traficul care ne poluează foarte, foarte mult aerul în acest oraș, va deveni o prioritate.”, a spus Ciprian Ciucu.

Ciucu: ”De când a venit Ilie Bolojan, noi nu am dat sondaje care să mintă. Da, în trecut s-au întâmplat”

Ciucu, care ocupă în prezent funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, spune că, deși liberalii au dat publicității ”în trecut” sondaje mincinoase, acum nu se mai întâmplă acest lucru.

El a fost întrebat de reporterul PRO TV Robert Hoară cum se va înțelege cu reprezentanții USR în Consiliul General al Capitalei, ținând cont de atacurile verbale care au avut loc între PNL și USR în campania electorală.

Rezultate alegeri exit-poll Bucuresti
LIVE TEXT: Rezultatele alegerilor din București 2025. Ciprian Ciucu a câștigat, matematic, alegerile de la Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu afirmă că l-au deranjat foarte mult afirmațiile făcut de USR, potrivit cărora liberalii ar fi dat publicității rezultate false de sondaje.

Reporter: Care va fi relația cu USR în Consiliul General având în vedere ultimele atacuri din campania electorală?

Ciprian Ciucu: ”Da, au fost niște atacuri în perioada asta, în special un atac care mi-a picat foarte, foarte prost, este acela cu sondajele în care PNL minte. Ca să fie foarte, foarte clar, de când a venit Ilie Bolojan noi nu am dat sondaje care să mintă. Da, în trecut s-au întâmplat astfel de lucruri și sper că prin acest comportament, prin dovada faptului că nu am mințit, cei care au acuzat că mințim ar trebui cumva să retracteze ceea ce au spus. Este un comportament pe care partidul meu îl va avea cât timp eu și Ilie Bolojan vom fi în conducerea partidului. S-au spus foarte multe lucruri neadevărate, le pot demonta mult mai ușor acum, pentru că sunt mult mai auzit, iar cea mai bună dovadă pentru ceea ce spun acum va fi comportamentul meu în perioada următoare ca primar general dacă se va concretiza acest exit-poll.”

Alegeri locale 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după rezultatele exit-poll: ”Visul vieții mele deja se întâmplă”

Dată publicare: 07-12-2025 23:31

LIVE TEXT: Rezultatele alegerilor din București 2025. Ciprian Ciucu a câștigat, matematic, alegerile de la Primăria Capitalei

Nicușor Dan
Alegeri locale 2025
Alegeri locale 2025. Nicușor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc. VIDEO

Președintele României Nicușor Dan a votat pentru alegerile locale de la Primăria Municipiului București la ora 9:15. Fostul edil al Capitalei a votat la școala Luceafărul din sectorul 5 din București, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.
Cel mai promițător tânăr jucător de tenis român, numărul 5 în lume, va concura pentru o altă țară!
Cel mai promițător tânăr jucător de tenis român, numărul 5 în lume, va concura pentru o altă țară!
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. A câștigat alegerile cu peste 35% dintre voturile bucureștenilor
Alegeri locale 2025
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. A câștigat alegerile cu peste 35% dintre voturile bucureștenilor

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, a fost ales noul primar al Capitalei. Pe 7 decembrie au avut loc alegerile locale parțiale, iar bucureștenii l-au ales pe noul primar cu peste 35% dintre voturile exprimate.

