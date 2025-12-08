Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

Dar tocmai datorită acestor rezultate, coaliția de guvernare va rămâne foarte stabilă, spune politologul Cristian Pîrvulescu.

Cosmin Stan: Cum ies partidele din aceste alegeri?

Cristian Pîrvulescu, politolog: În primul rând, evident, PNL este întărită, are o poziție mult mai importantă, simbolic, decât o avea înainte, pentru că nu doar că a confirmat și a câștigat candidatul său cu o diferență semnificativă. PSD și USR ies slăbite. PSD este cel mai afectat, pentru că sondajele îl indicau într-o cu totul altă poziție.



Cristian Pîrvulescu: „Domnul Băluță era favorit s-a în final a fost pe locul al 3-lea PSD nu a reușit să-și mobilizeze electoratul, a pierdut foarte mult electorat în favoarea Ancăi Alexandrescu. Cred că putem vorbi de un electorat Anca Alexandrescu și nu AUR sau nu doar AUR. Este un electorat care fusese format înainte de Gabriela Firea 2016-2024 și care s-a reorientat pentru că, în fond, deși aparținea aceluiași partid, Partidul Social Democrat, doamna Firea avea un limbaj, o serie de valori care erau mai apropiate de mesajul Ancăi Alexandrescu”.



Cristian Pîrvulescu: „În plus, a fost o prezență importantă a electoratului feminin, care a corespuns procentului de femei în populația Bucureștiului, 53%, dar faptul că majoritatea acestor femei au fost de peste 45 de ani, cu siguranță a jucat un rol în poziția bună pe care a obținut-o doamna Alexandrescu”.



Și în acest context, cât de stabilă mai este actuala coaliție de guvernare?

Ea rămâne foarte stabilă tocmai datorită acestui rezultat, pentru că cel care iese câștigător este primul ministru, partidul său. Nu e vorba de un câștig pe termen lung și pe termen scurt și eventual mediu. Mă aștept ca PSD să încerce să recupereze destul de repede pozițiile pe care le-a pierdut, dar nu instantaneu. Și cu siguranță alta ar fi fost situația dacă domnul Băluț ar fi fost învingător. Un alt perdant, însă important instituțional, este președintele Dan. Pentru că președintele Dan a mizat foarte mult în construcția unui partid prezidențial pivot, care să fie USR. Nu a ieșit și asta cu siguranță va crea oarecare dificultăți. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat, obligat să coopereze cu majoritatea parlamentară, care nu este deloc prezidențială, deci va avea dificultăți în a-și aplica programul politic.



„Cu siguranță, PSD nu mai are aplombul pe care îl avea înainte, pentru că electoratul bucureștean i-a dat o lovitură importantă și surprinzătoare. Au fost foarte surprins. S-a văzut foarte clar de acest lucru, pentru că au crezut prea mult în sondaje, iar sondajele, încă o dată, s-au înșelat”, a mai spus Pîrvulescu.

Pîrvulescu: A fost o campanie bine gândită pentru a lua voturile de la USR și de la Nicușor Dan

Și revenind la surpriza Anca Alexandrescu, cum comentați această surpriză și ce semnal transmite acest rezultat în perspectiva alegerilor parlamentare din 2028?

Sunt departe acele alegeri parlamentare. Totul va depinde de nu doar de contextul intern și contextul internațional. Să nu uităm Călin Georgescu și George Simion a profitat masiv de alegere a lui Donald Trump. Nu știm dacă alegerile de la jumătatea mandatului din 2026 nu vor schimba raportul de forțe acolo, nu știm ce se întâmplă în Ucraina, ce fel de pace va avea loc. Toate aceste lucruri vor conta și nu este o surpriză atât de mare. Anca Alexandrescu pe de o parte, pentru că sondajele au anunțat o venire puternică. Este un personaj care are multe asemănări cu Gabriela Firea. Avea notorietate, venea din presă.



„Pe de altă parte, cum vă spuneam, tipul de mesaj pe care l-a avut s-a adresat unui anume electorat, care era deja pregătit pentru asta și care a aderat ușor este electoratul domniei sale. Dacă AUR crede că acela este electoratul său, cu siguranță se înșală. Chiar dacă AUR a devenit, cu siguranță, în momentul de față, un actor politic important în România”, a adăugat politologul.



Să vorbim și despre marele câștigător ale acestor alegeri. Ciprian Ciucu va avea condițiile necesare să facă treabă la Primăria Capitalei.

Va încerca să și să și le creeze. Are în momentul de față avantajul acesta net 15% din voturi. O alegere pe care nimeni n-a putut să o conteste. A fost o campanie bine gândită pentru a lua voturile de la USR și de la Nicușor Dan, ceea ce nu era ușor pentru un PNL care fusese înainte acuzat că a colaborat cu PSD-ul, dar foarte probabil va face cât mai mult din ceea ce și-a propus. În cât mai scurt timp va începe, pentru că altfel imaginea sa va fi foarte repede compromis. Or, domnul Ciucă ne-a anunțat că vrea două mandate ori al doilea mandat.

