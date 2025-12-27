Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a lui Nicușor Dan: ”Nu este mofturos la mâncare”, preferă fasolea cu ciolan

27-12-2025 | 21:44
Nicusor Dan și Mirabela Grădinaru
Inquam

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a mărturisit că, deşi nu îi place să gătească, face acest lucru pentru copiii săi. 

autor
Cristian Matei

„Da, sunt gurmandă. De obicei, se spune că mănânci ca să trăieşti, eu cred că mă aflu pe cealaltă baricadă, trăiesc ca să mănânc”, a afirmat Mirabela Grădinaru la Digi 24, potrivit News.ro.

Prima doamnă a mărturisit că nu are ”veleităţi” de bucătăreasă, dar spune că găteşte pentru fiul şi fiica sa.

„Nu îmi place să gătesc, nu am veleităţi, dar pentru copiii mei fac acest exerciţiu”, spune partenera lui Nicuşor Dan.

Mihaela Grădinaru adaugă că mâncărurile preferate ale copiilor sunt peşte cu orez, ciulama şi ostropel.

Despre preşedintele Nicuşor Dan, partenera sa spune că „nu este mofturos la mâncare” şi că preferă fasolea cu ciolan.

Mirabela Grădinaru recunoaşte că nu a „reuşit să atingă gustul” cu care Nicuşor Dan este obişnuit din copilărie când vine vorba despre mâncarea preferată a şefului statului.

Sursa: News.ro

nicusor dan, mancare, Mirabela Grădinaru

Dată publicare: 27-12-2025 21:44

