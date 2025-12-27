Creștere spectaculoasă, rară, a dorinței de emigrare. Tot mai mulți cetățeni ai Franței vor să își părăsească țara

Un studiu realizat de Gallup arată că încrederea în instituțiile Franței a scăzut drastic în 2025, iar dorința cetățenilor de a părăsi Franța a crescut.

Euronews a discutat cu mai mulți expatriați francezi și potențiali expatriați despre experiențele lor neplăcute.

Julien a părăsit Parisul în decembrie. „Nu mă mai simțeam fericit în Franța”, a spus antreprenorul din domeniul restaurantelor, care acum locuiește în capitala Georgiei, Tbilisi.

La restaurantul său, Julien a observat o scădere clară a numărului de clienți în acest an. „Am pierdut mulți clienți în acest an. Oamenii nu își mai permit să iasă și să facă cumpărături ca înainte”, a declarat el pentru Euronews.

În opinia sa, există „o lipsă de oportunități” pentru antreprenori, „o povară fiscală monstruoasă în Franța” și, mai presus de toate, „o atmosferă generală foarte proastă”.

Antoine, inginer în sectorul bunurilor de lux din capitala Franței, împărtășește această neliniște, chiar dacă nu a făcut încă pasul decisiv. El a spus că „adoră” orașul său natal, unde s-a născut și lucrează, dar a adăugat că simte o dorință tot mai puternică de a pleca.

În Canada, a spus că a redescoperit „un fel de acceptare a celorlalți” pe care nu o mai simțea în Franța.

În Franța, a deplâns el, „există multă ură între oameni”. „Oamenii preferă să se certe între ei decât să se ajute reciproc”, a adăugat el.

Pe plan material, în ciuda unei cariere în management, Antoine a declarat pentru Euronews că a ajuns într-un impas: fără o moștenire, explică el, nu și-ar putea cumpăra propria locuință și nici măcar „nu ar putea locui în orașul în care s-a născut”.

Mărturiile reflectă o stare de nemulțumire mai generală: potrivit unui sondaj Gallup, peste un sfert dintre francezi se gândesc să se mute definitiv în străinătate.

Creșterea spectaculoasă, fără precedent în ultimii aproape 20 de ani, urmează unei scăderi accentuate a încrederii în instituții și unui climat politic perceput ca fiind din ce în ce mai anxios.

O scădere masivă a încrederii cetățenilor Franței

Pe fondul unei instabilități politice semnificative și al unui pesimism economic de durată, scăderea se reflectă într-o dorință masivă de a pleca în altă parte.

Potrivit institutului, 27% dintre adulții din Franța spun că ar dori să se mute definitiv în străinătate dacă ar avea ocazia, față de 11% în 2024.

Este o creștere spectaculoasă, rară la scară globală, care plasează Franța printre țările cu cea mai mare creștere anuală a dorinței de a emigra de când institutul a început să pună această întrebare în 2007.

După câțiva ani de relativă stabilitate, încrederea în guvernul național a scăzut la 29%, o scădere de 13 puncte într-un an.

Încrederea în sistemul judiciar (50%) și în instituțiile financiare (42%) a scăzut, de asemenea, brusc. În 2025, niciun alt stat membru al UE nu a înregistrat o scădere medie comparabilă a acestor indicatori.

Potrivit lui Benedict Vigers, redactor-șef la Gallup în Franța, încrederea în instituțiile franceze rămâne de obicei stabilă de la un an la altul.

De când președintele Emmanuel Macron a venit la putere în 2017, aceasta chiar s-a îmbunătățit, a spus Vigers. Dar toate aceste progrese au fost șterse în doar 12 luni, a remarcat el.

Haos politic și lipsă de perspective

Această pierdere de încredere survine într-un moment de instabilitate politică semnificativă. De la dizolvarea surprinzătoare a parlamentului în iunie 2024, Macron a avut unul după altul mai mulți prim-miniștri, toți confruntați cu absența unei majorități parlamentare.

Propunerile bugetare au declanșat moțiuni de cenzură repetate, alimentând paralizia politică.

Ca urmare, popularitatea lui Macron a avut de suferit. În 2025, ratingul său de aprobare va scădea la 28%, un minim istoric și foarte departe de cele 61% înregistrate în primul său an de mandat, potrivit Gallup. Deși ratingul lui Macron rămâne ușor superior celui al lui François Hollande la sfârșitul mandatului său, erodarea încrederii este evidentă.

Pe plan economic, pesimismul este omniprezent: 67% dintre francezi consideră că situația lor se deteriorează, comparativ cu doar 21% care consideră că se îmbunătățește.

Din 2015, Franța este una dintre țările cele mai pesimiste din punct de vedere economic din cadrul OCDE, imediat după Grecia.

Pentru Julien, acest climat politic a contat la fel de mult ca dificultățile economice. El a descris „toată instabilitatea la nivel guvernamental” și sentimentul că „populația nu mai este de acord cu organismele politice și cu guvernul”.

