”A cam venit timpul să întoarceți foaia”. Investitorii în aur și argint îi provoacă pe investitorii în bitcoin

Stiri Economice
27-12-2025 | 21:16
bitcoin, aur
Shutterstock

Investitorii în aur și argint sărbătoresc victoria în acest an, 2025, în timp ce ”speculatorii” din domeniul criptomonedelor au rămas cu ”ochii în soare”.

autor
Cristian Matei

Vineri, 25 decembrie, contractele futures pe aur au crescut, ajungând la peste 4.550 de dolari, atingând sau apropiindu-se de niveluri record, încheind un an marcat de peste 50 de astfel de recorduri.

Între timp, argintul a depășit și el 75 de dolari pe uncie, extinzându-și câștigurile de la începutul anului la 150% într-o creștere parabolică determinată de îngrijorările legate de penuria fizică într-o perioadă de cerere industrială robustă.

Platina și cuprul au atins, de asemenea, niveluri record în acest an, notează Yahoo Finance.

Unii investitori au subliniat rapid divergența dintre industria metalelor și criptomonedele, care a fost condusă de o scădere a bitcoinului (BTC-USD), cu aproximativ 6% de la începutul anului. Ether (ETH-USD) este, de asemenea, pe cale să înregistreze o pierdere anuală de 12%.

Citește și
persoane spalare bani londra
Cea mai mare confiscare de Bitcoin din istorie, în Londra. Două persoane, condamnate la închisoare pentru spălare de bani

„Cu aurul în creștere cu aproape 70% în 2025 și majoritatea criptomonedelor în scădere, a sosit momentul ca investitorii în criptomonede să treacă la aur”, a remarcat Louis Navellier, fondatorul Navellier & Associates, la începutul acestei săptămâni.

Navellier subliniază achizițiile băncilor centrale, volatilitatea mai redusă și lichiditatea îmbunătățită pe piața aurului în comparație cu criptomonedele.

Între timp, Peter Schiff, un cunoscut critic al criptomonedelor, a afirmat pe X: „Dacă Bitcoin nu crește atunci când acțiunile din domeniul tehnologic cresc și nu crește atunci când aurul și argintul cresc, când va crește? Răspunsul este: nu va crește”.

Creșterea metalelor la niveluri record survine în contextul în care criptomonedele sunt pe cale să încheie anul în teritoriu negativ, bitcoinul încercând să evite a treia lună consecutivă de pierderi.

Cea mai mare criptomonedă din lume s-a îndepărtat de acțiuni pentru prima dată din 2014, în ciuda unui mediu de reglementare favorabil și a adoptării crescânde a criptomonedelor pe Wall Street.

Tokenul a avut dificultăți în a-și reveni după ce deținătorii pe termen lung au vândut, iar lichidările forțate au determinat scăderea prețurilor cu aproximativ 30% de la nivelurile record de aproape 126.000 de dolari în octombrie la puțin peste 87.000 de dolari vineri.

Sean Farrell, directorul departamentului de active digitale al Fundstrat, a declarat că nu este surprins de faptul că bitcoinul s-a tranzacționat recent într-un interval restrâns.

Agitațiile de Crăciun sunt caracterizate, de obicei, de faptul că oamenii vând activele care au înregistrat pierderi și cumpără cele care au înregistrat câștiguri până la sfârșitul anului”, a spus Farrell.

Strategul a declarat că, în opinia sa, există premisele pentru o revenire în ianuarie, deoarece se așteaptă o creștere a fluxurilor de capital din partea investitorilor care adoptă bitcoin pentru portofoliile lor pe termen lung.

„Presupunând că luna decembrie se va încheia în roșu... istoria sugerează că ianuarie va fi verde”, afirmă Farrell.

Aceasta ar fi o situație rară în care bitcoin încheie în scădere timp de trei luni consecutive, un eveniment care s-a produs doar de 15 ori.

Firma de cercetare în domeniul criptomonedelor 10X Research a remarcat, de asemenea, că ar putea avea loc o revenire pe termen scurt a bitcoinului.

„Acesta ar putea fi momentul oportun pentru a încerca o revenire mai durabilă, întrucât ingredientele necesare pentru aceasta sunt în sfârșit reunite: o corecție de 30%, o scădere de 2,5 luni și indicatori tehnici care s-au resetat complet”, se arată într-o notă publicată vineri de firmă.

Între timp, strategii de pe Wall Street și-au revizuit în jos țintele de preț, Standard Chartered reducând recent ținta de preț pentru bitcoin la sfârșitul anului de la 200.000 la 100.000 de dolari.

Șeful departamentului de active digitale al firmei, Geoff Kendrick, și-a redus și el ținta pentru 2026 de la 300.000 la 150.000 de dolari.

Momentul în care doi hoți din SUA scot cu forța un bancomat dintr-un magazin, cu o mașină. L-au pierdut apoi într-un șanț

Sursa: Yahoo Finance

Etichete: bitcoin, investitii, aur, bursa,

Dată publicare: 27-12-2025 21:04

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Analiză: Bitcoin cade la 93.000 de dolari: altcoin-urile se prăbușesc, iar sentimentul de piață intră în „frica extremă”
Stiri Economice
Analiză: Bitcoin cade la 93.000 de dolari: altcoin-urile se prăbușesc, iar sentimentul de piață intră în „frica extremă”

Bitcoin a scăzut cu 8% săptămâna trecută, atingând 93.000 de dolari, iar în prezent se tranzacţionează sub 96.000 de dolari, arată analiştii platformei de investiţii eToro.

Cea mai mare confiscare de Bitcoin din istorie, în Londra. Două persoane, condamnate la închisoare pentru spălare de bani
Stiri externe
Cea mai mare confiscare de Bitcoin din istorie, în Londra. Două persoane, condamnate la închisoare pentru spălare de bani

Două persoane care au spălat Bitcoin în valoare de peste 5,5 miliarde de lire sterline au fost condamnate la închisoare pentru un total de 15 ani.

Bitcoin atinge un nou record. „Vedeta” criptomonedelor a depășit pragul de 125.000 de dolari
iLikeIT
Bitcoin atinge un nou record. „Vedeta” criptomonedelor a depășit pragul de 125.000 de dolari

Bitcoinul a atins un nou maxim duminică, depăşind pragul de 125.000 de dolari, în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii, relatează AFP.

O statuie aurie cu Trump de aproape 4 metri, ținând în mână un Bitcoin, a apărut în fața Capitoliului. Ce semnifică
Stiri externe
O statuie aurie cu Trump de aproape 4 metri, ținând în mână un Bitcoin, a apărut în fața Capitoliului. Ce semnifică

O statuie aurie de 3,6 metri a președintelui Donald Trump, ținând în mână un Bitcoin, a fost instalată în fața Capitoliului SUA, coincizând cu decizia de politică monetară a Rezervei Federale.

Recomandări
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați
Stiri actuale
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați

Viscolul începe să pună mari probleme în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 de kilometri pe oră au rupt copaci și stâlpi de curent electric.

Reacția Școlii de Poliție din Câmpina, după ce un angajat ar fi încercat să violeze un elev în biroul său
Stiri actuale
Reacția Școlii de Poliție din Câmpina, după ce un angajat ar fi încercat să violeze un elev în biroul său

Un agent de serviciu al Școlii de Poliție din Câmpina, cu o vechime de peste 20 de ani în sistem, a fost arestat preventiv, după ce un elev a reclamat că l-ar fi agresat sexual.

Explozie de cazuri de gripă severă. Sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați
Stiri Sanatate
Explozie de cazuri de gripă severă. Sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați

Situație îngrijorătoare în spitalele de boli infecțoase din țară care au rămas fără locuri libere din cauza numărului mare de pacienți cu gripă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Decembrie 2025

32:13

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28