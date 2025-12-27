”A cam venit timpul să întoarceți foaia”. Investitorii în aur și argint îi provoacă pe investitorii în bitcoin

Investitorii în aur și argint sărbătoresc victoria în acest an, 2025, în timp ce ”speculatorii” din domeniul criptomonedelor au rămas cu ”ochii în soare”.

Vineri, 25 decembrie, contractele futures pe aur au crescut, ajungând la peste 4.550 de dolari, atingând sau apropiindu-se de niveluri record, încheind un an marcat de peste 50 de astfel de recorduri.

Între timp, argintul a depășit și el 75 de dolari pe uncie, extinzându-și câștigurile de la începutul anului la 150% într-o creștere parabolică determinată de îngrijorările legate de penuria fizică într-o perioadă de cerere industrială robustă.

Platina și cuprul au atins, de asemenea, niveluri record în acest an, notează Yahoo Finance.

Unii investitori au subliniat rapid divergența dintre industria metalelor și criptomonedele, care a fost condusă de o scădere a bitcoinului (BTC-USD), cu aproximativ 6% de la începutul anului. Ether (ETH-USD) este, de asemenea, pe cale să înregistreze o pierdere anuală de 12%.

„Cu aurul în creștere cu aproape 70% în 2025 și majoritatea criptomonedelor în scădere, a sosit momentul ca investitorii în criptomonede să treacă la aur”, a remarcat Louis Navellier, fondatorul Navellier & Associates, la începutul acestei săptămâni.

Navellier subliniază achizițiile băncilor centrale, volatilitatea mai redusă și lichiditatea îmbunătățită pe piața aurului în comparație cu criptomonedele.

Între timp, Peter Schiff, un cunoscut critic al criptomonedelor, a afirmat pe X: „Dacă Bitcoin nu crește atunci când acțiunile din domeniul tehnologic cresc și nu crește atunci când aurul și argintul cresc, când va crește? Răspunsul este: nu va crește”.

Creșterea metalelor la niveluri record survine în contextul în care criptomonedele sunt pe cale să încheie anul în teritoriu negativ, bitcoinul încercând să evite a treia lună consecutivă de pierderi.

Cea mai mare criptomonedă din lume s-a îndepărtat de acțiuni pentru prima dată din 2014, în ciuda unui mediu de reglementare favorabil și a adoptării crescânde a criptomonedelor pe Wall Street.

Tokenul a avut dificultăți în a-și reveni după ce deținătorii pe termen lung au vândut, iar lichidările forțate au determinat scăderea prețurilor cu aproximativ 30% de la nivelurile record de aproape 126.000 de dolari în octombrie la puțin peste 87.000 de dolari vineri.

Sean Farrell, directorul departamentului de active digitale al Fundstrat, a declarat că nu este surprins de faptul că bitcoinul s-a tranzacționat recent într-un interval restrâns.

„Agitațiile de Crăciun sunt caracterizate, de obicei, de faptul că oamenii vând activele care au înregistrat pierderi și cumpără cele care au înregistrat câștiguri până la sfârșitul anului”, a spus Farrell.

Strategul a declarat că, în opinia sa, există premisele pentru o revenire în ianuarie, deoarece se așteaptă o creștere a fluxurilor de capital din partea investitorilor care adoptă bitcoin pentru portofoliile lor pe termen lung.

„Presupunând că luna decembrie se va încheia în roșu... istoria sugerează că ianuarie va fi verde”, afirmă Farrell.

Aceasta ar fi o situație rară în care bitcoin încheie în scădere timp de trei luni consecutive, un eveniment care s-a produs doar de 15 ori.

Firma de cercetare în domeniul criptomonedelor 10X Research a remarcat, de asemenea, că ar putea avea loc o revenire pe termen scurt a bitcoinului.

„Acesta ar putea fi momentul oportun pentru a încerca o revenire mai durabilă, întrucât ingredientele necesare pentru aceasta sunt în sfârșit reunite: o corecție de 30%, o scădere de 2,5 luni și indicatori tehnici care s-au resetat complet”, se arată într-o notă publicată vineri de firmă.

Între timp, strategii de pe Wall Street și-au revizuit în jos țintele de preț, Standard Chartered reducând recent ținta de preț pentru bitcoin la sfârșitul anului de la 200.000 la 100.000 de dolari.

Șeful departamentului de active digitale al firmei, Geoff Kendrick, și-a redus și el ținta pentru 2026 de la 300.000 la 150.000 de dolari.

