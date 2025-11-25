Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea în vară: „Cu siguranță nu voi candida la primărie”

Daniel Băluță, prim-vicepreședinte al PSD și primar al Sectorului 4, este candidatul susținut de Partidul Social Democrat pentru funcția de primar general la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025.

Biografie. Viața personală a lui Daniel Băluță

Daniel Băluță, în vârstă de 48 de ani, s-a născut în București în data de 14 ianuarie. Într-un mesaj publicat pe blogul personal, el spune că a crescut în sectorul 4, într-o ”familie de intelectuali”.

”Provin dintr-o familie de intelectuali, cu venituri medii, mama fiind profesor de istorie și tatăl economist, fapt care m-a determinat să îmi depășesc condiția și să lupt pentru reușită. Mi-am petrecut cea mai mare parte din viață în sectorul 4, alături de oamenii dragi mie. Astfel, pentru mine, sectorul 4 înseamnă mai mult decât o simplă zonă a Bucureștiului: înseamnă Acasă, locul în care am pus bazele formării mele ca om, și de care se leagă majoritatea amintirilor mele.”, afirmă Băluță.

De profesie medic stomatolog, el este căsătorit cu Andreea Mihaela Băluță, tot medic stomatolog, cu care are o fată, Alexandra Băluță, în vârstă de 17 ani.

Soția sa a mărturisit într-un interviu la Antena 3 că a fost cucerită de actualul primar cu o ... pereche de șosete: ”Cu o pereche de şosete. Eram la mare în anul 2000, în Vama Veche, la un concert cu formația Vama Veche și era o seară destul de friguroasă. Eram în sandale şi mi-a adus o pereche de şosete.”, a spus soția lui Daniel Băluță.

Deși a fost cucerită la un concert cu o pereche de șosete, cei doi se cunosc încă de la grădiniță. Și nu doar atât, au urmat aceeași școală generală, același liceu și aceeași facultate.

”Suntem o familie normală. Singura diferență, poate, între noi și restul familiilor, este că muncim foarte mult de când ne cunoaștem, încă din studenție. Am făcut aceeași grădiniță, aceeași școală generală, același liceu și aceeași facultate.”, spune soția lui, Andreea Mihaela Băluță.

Daniel Băluță a fost ”olimpic național la chimie” și își ajută fiica la lecții, după cum spune chiar Alexandra Băluță: ”Dacă nu înțeleg ceva la biologie, de exemplu, pentru admitere, îmi explică. Sau la chimie, pentru că a fost olimpic național la chimie.” (...) ”E un tată foarte bun și atent. Nu am nicio restricție în ce să spun și ce să nu spun”.

Actualul primar al sectorului 4 spune că are ”câteva hobby-uri” cu care se ”mândrește”, ”lectura, drumețiile montane și sporturile de contact – pasiuni care îmi alimentează entuziasmul și energia, și care îmi completează activitățile. Îmi place să cred că viața noastră este o învățare continuă, o acumulare de experiențe și interacțiuni care ne provoacă să ne atingem potențialul maxim. Împreună, putem să îndeplinim orice ideal”.

Băluță este fanul formației Vama Veche

În ceea ce privește muzica, Băluță susține că melodiile formației Vama Veche au o semnificație deosebită pentru el, pentru că și-a cunoscut soția în stațiunea Vama Veche, la un concert … Vama Veche - deși fostul solist vocal al acestei formații, Tudor Chirilă, critică în mod constant partidul lui Băluță și chiar pe Băluță.

”Inspirați de trendurile din social media, colegii mi-au "testat" preferințele muzicale și uite-așa, am ajuns la melodiile trupei Vama Veche, melodii cu semnificație deosebită pentru mine, întrucât am cunoscut-o pe Andreea, soția mea, la un concert Vama Veche, chiar la Vama Veche.”, a scris Daniel Băluță pe Facebook într-un mesaj însoțit de o înregistrare video.

În acest clip, el este pus să aleagă între diferite formații și artiști de muzică. El spune că îi place Michael Jackson foarte mult și că a fost la două concerte ale lui, dar că îi place și Guns N Roses, Compact și Queen.

Activitatea profesională

Daniel Băluță spune că a absolvit Liceul Teoretic „Ion Creangă” din București, după care și-a continuat parcursul academic devenind student al Facultății de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

”În anul 2001 am absolvit, iar anii următori i-am dedicat rezidențiatului și programelor de specializare, pentru ca, în 2009, să obțin calificarea de medic primar în stomatologie generală”, spune el pe blogul personal.

În iunie 2012, el a devenit consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 4 Bucureşti, iar din 2013 până în 2016 a fost viceprimar al Sectorului 4.

Din 4 noiembrie 2015, după demisia primarului sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, ca urmare a incendiului din Clubul Colectiv, Băluță a fost ales primar interimar, iar în 5 iunie 2016 a fost ales primar al sectorului 4.

De atunci și până în prezent el a ocupat funcția de primar al Sectorului 4, fiind ales pe listele Partidului Social Democrat.

Cariera politică

Deși ocupă o funcție foarte importantă în partid, Băluță nu prea se laudă că este în PSD

În CV-ul său de pe site-ul Primăriei Sectorului 6, precum și în prezentarea pe care și-a făcut-o pe blogul personal, Daniel Băluță nu menționează absolut nimic despre intrarea în politică, respectiv în Partidul Social Democrat.

În prezent, el ocupă o funcție foarte importantă - prim-vicepreședinte al acestui partid, adică imediat după președintele general al PSD, după cum este indicat pe site-ul PSD.

În schimb, pe blog, el afirmă că ”parcursul” său profesional îl ”recomandă drept un tehnocrat”.

Mai mult decât atât, primele panouri electorale care au apărut în București după ce a fost anunțat oficial drept candidatul PSD pentru Primăria Capitalei au sigla de partid foarte mică, greu de observat de la distanță.

Din acest motiv, unii dintre contracandidații săi l-au ironizat. Iar în momentul în care i s-a amintit că este prim-vicepreşedintele PSD, Băluţă a replicat: ”Da, şi sunt mândru de lucrul acesta, dar la aceste alegeri nu votăm parlamentari, la aceste alegeri votăm oameni, este vorba de a alege oameni, ca atare am vrut să prezint întocmai proporţia, din punctul meu de vedere: 99% este vorba despre administraţie şi rezultate, doar 1% politică”.

Cu toate acestea, în documentele care au fost publicate pe site-ul Primăriei Sectorului 4, la categoria ”declarație avere și interese”, într-o declarație de interese semnată în 2016, Băluță precizează că are funcția de președinte al PSD Sector 4 București, iar la rubrica ”apartenență politică” este menționat Partidul Social Democrat în ”perioada 2012-2016”.

De altfel, el a devenit consilier local al Sectorului 4 în anul 2012, potrivit CV-ului său.

În schimb, într-o emisiune televizată din anul 2020 el a susținut că este membru al PSD din 1999: ”E un lucru pe care puțină lume îl știe - eu sunt membru PSD încă din anul 1999”, a spus Băluță.

Daniel Băluță, 1 iunie 2025: ”Cu siguranță nu voi candida la Primăria Capitalei”

În data de 1 iunie 2025, într-o conferință de presă, Daniel Băluță a afirmat că nu va candida la Primăria Capitalei, ”cu siguranță”, pentru că are de terminat două mari proiecte în sector, unul dintre acestea fiind planșeul și pasajul Unirii.

”Cu siguranță nu voi candida la Primăria Capitalei și o să vă dau două argumente nu importante, ci foarte importante pentru oraș. Primul este că pe data de 10 iunie vom începe lucrările la planșeul Unirii și la pasajul Unirii. (...) Al doilea argument este legat de Magistrala M4 de metrou, Gara de Nord - Gara Progresul, 14 stații de metrou. Este cea mai importantă investiție din România de la ora aceasta, valoarea este 2,5 miliarde euro”, a spus el, potrivit Agerpres.

Patru luni mai târziu, el era anunțat oficial drept candidatul PSD pentru Primăria Capitalei. ”Bucureştiul are nevoie să intre într-un proces de depanare”, a spus edilul.

De asemenea, el va prelua funcția de președinte al PSD București de la Gabriela Firea. Ea a anunțat că în 2016, când a candidat pentru Primăria Capitalei, a preluat coordonarea organizației București. ”Acum, prin paralelism și similitudine, fac acest gest de onoare”, a mai spus Firea.

Mai trebuie menționat și faptul că, în 2024, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, Băluță a anunțat într-o conferință de presă că s-a autopropus șef de campanie al Gabrielei Firea.

„Este firesc acest anunţ, întrucât este încă un argument al susţinerii deosebite pe care Gabi o are din partea organizaţiei PSD Bucureşti şi ceea ce vă pot spune este că toată experienţa pe care am acumulat-o, toată energia de care dispun o vom aloca astfel încât în următoarele săptămâni să prezentăm bucureştenilor realităţile administraţiei PSD şi să putem să dovedim de ce suntem mai buni decât oponenţii noştri. A fost propunerea mea. M-am autopropus", a spus el, potrivit Agerpres.

De asemenea, în primăvara anului 2025, Băluță a fost șeful de campanie al candidatului PSD-PNL la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu.

Ulterior, el i-a îndemnat pe alegătorii USR să o voteze pe Elena Lasconi (USR) şi nu pe Nicuşor Dan (independent) pentru funcţia de preşedinte al României. Băluţă a spus despre Lasconi că ”nu este o impostoare, nu este o mincinoasă”, iar valorile morale pe care le are sunt superioare celor pe care Nicuşor Dan le deţine azi. ”Nicuşor Dan, după cum vedeţi, are prostul obicei de a minţi”, a spus el, potrivit News.ro.

Nu după mult timp, cei doi adversari politici, Băluță și Nicușor, s-au văzut din nou, dar la Palatul Cotroceni, unde fostul primar general organiza consultări cu partidele, printre care și PSD.

După ce a dat mâna cu toți liderii din PSD, președintele Nicușor Dan a ajuns în dreptul primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, care era ultimul. Au strâns mâna, iar Nicușor Dan i-a spus lui Băluță: „Parcă ne-am mai văzut, ne știm de undeva?”. „Parcă da”, a răspuns râzând primarul de sector.

Controverse

Unul dintre cele mai controversate subiecte legate de Daniel Băluță este cel al interlopilor din sectorul său. Legăturile dintre politicieni şi interlopii din sectorul 4 au fost documentate și de un reportaj al corespondentului PRO TV Cosmin Savu în cadrul emisiunii ”România, te iubesc!”, care a fost difuzată în aprilie 2021.

Un exemplu este fostul şef al Administraţiei Domeniului Public în Sectorul 4, Marian Goleac, considerat în urmă cu mai mulți ani un apropiat al lui Băluță. Goleac este fratele Luizei Băluș, sora interlopului Mircea Nebunu, unul dintre liderii clanului Sportivilor.

Un dosar DNA a scos la iveală că Marian Goleac a ocupat funcţii cu diplome false. Deşi avea calificarea unui florar sau măturător, Marian Goleac a pretins cu o diplomă de bacalaureat falsă licenţa la Electronică. Deşi se ştia din 2010 despre actele false pe care le prezenta Goleac, anchetatorilor le-au luat 10 ani pentru a-l trimite în judecată.

Marian Goleac este un personaj controversat, nu din pricina relației speciale pe care ar fi avut-o cu primarul sectorului 4, ci mai ales din cauza presupuselor legături cu lumea interlopă din sector. În replică, Daniel Băluță a declarat într-un interviu pentru G4Media că acuzațiile despre legăturile cu Clanul Sportivilor sunt ”o legendă”.

Însă reportajul ”România, te iubesc!” a mai scos la iveală faptul că, în 2021, Primăria Sectorului 4 sau instituţii din subordine erau adevărate ”cimitire ale elefanţilor cu epoleţi”. Rezervişti din MAI, Apărare sau SRI, pensionaţi cu indemnizaţii deloc mici, nu se sfiau să-şi aducă contribuţia la protejarea unor grupuri de interese care nu coincid întotdeauna cu agenda cetăţenilor.

Astfel, Poliţia Locală sector 4 a fost condusă de un fost angajat al Serviciului Român de Informaţii, Ion Badea, fost şef al Unităţii de analiza SRI. Intrat în 1984 în Securitate, acesta a lucrat şi pentru Sorin Ovidiu Vântu şi era mason în Marea Lojă Naţională din România. Director Executiv a fost Marius Nițu, tot un tânăr pensionar SRI, care pe lângă pensia grasă din sistem a încasat şi bani de la compania primăriei.

Tragedia de la pasajul Unirii, care este administrat de Daniel Băluță

În decembrie 2022, un om a murit și alți 21 au fost răniți, după ce un autocar cu turiști străini s-a izbit de un limitator de înălțime la intrarea în pasajul Unirii din București, pe sensul dinspre Tineretului.

Atunci, primarul Băluță a fost acuzat că ”se ascunde” și că tragedia s-a produs pentru că a redus înălțimea pasajului.

Mesajul USR, 27 dec. 2022: ”Domnul Daniel Băluță, primarul PSD, se ascunde de cinci zile, de când în pasajul de la Unirii a murit un om. Înainte de renovarea acestui pasaj, nu se întâmplau accidente. Dacă șoferii intrau din greșeală, erau amendați, dar nu mureau oameni. După renovare, din dorința primarului Băluță de a decora pereții cu floricele, s-a redus înălțimea pasajului și au început accidentele. E de înţeles pentru cineva de ce un pasaj rutier trebuie să aibă decoraţiuni cu inimioare din 5 în 5 metri? Este o infrastructură care trebuie să fie funcţională în primul rând.”

”O persoană a murit în decembrie. Alte trei au fost spitalizate în stare gravă și alte 20 au avut răni mai ușoare. Totul, dintr-o nepăsare a Primăriei Sector 4 de a construi soluții de avertizare SIGURE pentru oameni. Și, bineînțeles, pentru că primarul Daniel Băluță a ținut să pună floricele pe pereți.”, a scris pe Facebook și Cătălin Drulă.

În pasajul Unirii au avut loc mai multe accidente rutiere, de-a lungul timpului.

Scandalul pentru planșeul de la Piața Unirii

Un alt episod controversat al cărui personaj principal a fost Daniel Băluță a avut loc în octombrie 2024, la lucrările pentru planșeul de la Piața Unirii. Echipele angajate de Primăria Sectorului 4 au împrejmuit zona și au început săpăturile, însă fostul primar general Nicușor Dan a venit cu poliția locală să oprească șantierul.

Conflictul dintre cei edili avea loc de câteva săptămâni, și asta pentru că primarul de sector ceruse o autorizație în regim de urgență pentru începerea lucrărilor, în timp ce Nicușor Dan a refuzat să i-o acorde, în lipsa unor documente.

Doi angajați ai Primăriei Sectorului 4 au fost răniți ușor după ce acolo a fost trimis un buldozer, ca să oprească lucrările. În final, Băluță a decis să se retragă.

Promisiuni electorale

În 2024, Daniel Băluță a câștigat cel de-al treilea mandat de primar al Sectorului 4. Iată câteva dintre cele mai importante proiecte realizate în mandatele sale de primar de sector:

- Inaugurată în iunie 2024, clinica universitară de stomatologie de pe Șoseaua Olteniței nr. 9 a fost prezentată drept cea mai semnificativă investiție de infrastructură medicală stomatologică, realizată de o administrație locală în ultimele cinci decenii. ”65 de cabinete medicale, săli de așteptare, sală de operație, toate dotate cu aparatură ultramodernă. Valoarea acestei investiții este de 60 de milioane de lei, 40 de milioane a costat construcția, iar alte 20 de milioane dotările acesteia”, se arată într-un comunicat al primăriei.

- De asemenea, după 9 luni de modernizare, în 2020 a fost inaugurată Piața Sudului, ”cea mai modernă și cea mai sigură piață din România”. Tot acolo a fost construită și parcarea supraetajată, cu o capacitate de peste 300 de locuri, dispuse pe trei nivele.

- În august 2020 au fost inaugurate un bazin de înot semiolimpic și o sală de sport dotată cu echipamente care să faciliteze activitățile sportive.

- Tot în august 2020 a fost dată în folosință ”prima școală construită de la zero în Capitală, în ultimii 30 de ani. Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, aflat în incinta Liceului de Metrologie „Traian Vuia”, Primăria Sectorului 4 a utilizat tehnologie și soluții constructive folosite cu succes în alte țări europene, cu experiență în domeniu”, a transmis primăria.

- În 2023, în sectorul 4 a fost inaugurat pasajul Europa Unită. Are o lungime totală de 653 metri și include un pod și două rampe de acces. Costul total al pasajului, care face parte din inelul median de circulație al Capitalei, este de 73 de milioane de lei, din care 35 de milioane de lei provin din programul guvernamental Anghel Saligny.

În luna mai a anului 2025, când încă nu plănuia să candideze la Primăria Capitalei, Daniel Băluță a anunțat că va construi un teatru în sectorul 4: ”Da, construim un teatru în Sectorul 4!

Edificiul cultural va fi ridicat în parcul Orășelul Copiilor și se va numi „Teatrul Dem Rădulescu”.

Însă, același Băluță a promis și în urmă cu 5 ani că va construi ”primul teatru din Sectorul 4”, care nu este gata nici acum.

”Accesul la cultură nu e un moft, ci un drept al nostru, al tuturor, așa că nu vom mai fi nevoiți să mergem până în centrul Bucureștiului ci vom avea teatru aici, la noi acasă. Procedura de proiectare a acestui obiectiv de investiții extrem de important a fost finalizată, urmează să lansăm licitația publică privind construirea acestuia. Locație: Parcul Tudor Arghezi pe care îl amenajăm pe Bulevardul Metalurgiei.” - a transmis edilul în 2020.

Ce promite Băluță că va face în București, dacă este ales primar general

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a declarat la RFI că, dacă ajunge primar general, va organiza un referendum pe tema trotinetelor electrice: ”Aș genera un referendum pentru așa ceva local, este un lucru legitim și am putea să reglementăm rapid această problemă, pentru că în cele din urmă, această comunitate trebuie guvernată de oameni și trebuie să luăm deciziile pe care oamenii și le doresc”.

Actualul primar al Sectorului 4 afirmă, pe de altă parte, că o soluție la problema traficului ar fi extinderea rețelei de metrou: ”M2 se va extinde cu încă trei stații, până în comuna Berceni, magistrala M4 de metrou, pe care deja am atribuit-o și lucrările vor începe într-un timp foarte scurt, 14 stații de metrou, Gara de Nord-Gara Progresul”.”

Avere

În luna mai a anului 2025, judecătorii Curții Constituționale au decis că declaraţiile de avere nu vor mai fi publice, Curtea invocând ”concepţia europeană orientată spre necesitatea protecţiei vieţii private şi a datelor cu caracter personal”, dar şi prevederea din Constituţie potrivit căreia ”autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată”.

Astfel, candidații la alegerile din 7 decembrie 2025 pentru Primăria Capitalei și-au depus declarațiile de avere la Biroul Electoral Municipal, însă acestea nu mai sunt făcute publice.

De asemenea, CCR a mai decis că prevederile legale potrivit cărora declaraţiile de avere trebuie să conţină şi bunurile şi veniturile soţilor sunt neconstituţionale.

Averea primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, în 2024: case, terenuri, bijuterii de 15.000 de euro și conturi pline

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a completat la începutul lunii decembrie 2024 declarația de avere, în care sunt menționate terenuri, locuințe, bunuri de lux și conturi bancare consistente - unele fiind deținute împreună cu soția sa, Andreea Mihaela Băluță.

Case și terenuri deținute de familia Băluță în 2024

Potrivit declarației de avere, soția edilului, Băluță Andreea Mihaela, deține mai multe terenuri și imobile în București, Prahova și Maramureș, obținute prin moștenire și donație:

● În București, are un teren intravilan de 294 m², dobândit în 2023 prin contract de donație, și o casă de locuit de 269 m², tot prin donație.

● În Câmpina (jud. Prahova), este coproprietară (3/16 cotă parte) a unui teren intravilan de 572 m², moștenit în 2010.

● În Lăpușel (jud. Maramureș), soția primarului deține:

○ Intravilan – 4.832 m² (1/4 cotă parte)

○ Intravilan – 2.132 m² (1/4 cotă parte)

○ Intravilan – 588 m² (1/4 cotă parte)

○ Agricol – 1.755 m² (1/4 cotă parte)

○ Agricol – 3.099 m² (1/4 cotă parte)

○ Casă de locuit – 100 m² (1/4 cotă parte)

Tot în 2023, familia Băluță a donat un teren și o casă de locuit, ambele evaluate la 161.206 euro, către fiica lor, Băluță Alexandra Andreea, și a vândut un apartament pentru 174.305 lei.

În declarația de avere sunt menționate bijuterii, ceasuri și tablouri, dobândite în perioada 2001 – 2021, cu o valoare totală estimată la 15.000 de euro.

Conturi bancare și economii

Primarul Daniel Băluță deține mai multe conturi bancare și fonduri de investiții, atât în lei, cât și în valută, deschise la Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și NN Asigurări.

● Banca Transilvania – 135.845 RON (cont deschis în 2016)

● Banca Transilvania – 36.936 RON (cont deschis în 2013)

● Raiffeisen Bank – 2.853 RON (deschis în 2008)

● NN Asigurări – fonduri de investiții – 111.024 RON

● Împrumut acordat în nume personal – 50.000 RON

● Acțiuni la AAB Spektra Dent SRL – 100 RON

Total în lei: aproximativ 336.000 RON



● Raiffeisen Bank – 401 EUR (deschis în 2011)

● Raiffeisen Bank – 2.306 EUR (deschis în 2021)

● Raiffeisen Bank – 608 USD

Total în euro: circa 2.700 EUR

Primarul Sectorului 4 are o singură datorie declarată: un credit la Banca Transilvania, contractat în 2021, scadent în 2024, în valoare de 100.000 RON.

Veniturile familiei Băluță

Conform documentului din anul 2024, Daniel Băluță a încasat în ultimul an fiscal:

● 197.945 RON – salariu de primar al Sectorului 4 al Municipiului București

● 170.895 RON – dividende de la AAB Spektra Dent SRL

Soția sa, Andreea Mihaela Băluță, a declarat următoarele venituri:

● 60.372 RON – medic stomatolog la BD Medical 2002 SRL

● 13.300 RON – consilier la Colegiul Medicilor Stomatologi București

● 43.000 RON – asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

● 53.448 RON – dividende de la AAB Spektra Dent SRL



