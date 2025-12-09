Un lider PNL acuză un „blat” între PSD și AUR la locale. „A obţinut doar 8 voturi din peste 2.100 posibile”

Alegeri locale 2025
09-12-2025 | 21:50
sorin grindeanu

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, acuză filialele PSD şi AUR că au făcut „blat” la alegerile pentru Primăria comunei ieșene Vânători, după ce candidatul AUR a luat doar opt voturi din peste 2.100 posibile, favorizând astfel candidatul PSD.

 

autor
Stirileprotv

Alegerile desfăşurate duminica trecută la Vânători au fost câştigate de candidatul PSD, Bogdan Lupu, cu 57%, urmat de reprezentantul PNL, Vasile Asoltanei, cu 40,3% (860 voturi). Pe locul trei s-a clasat candidatul POT, cu 2,2%, în timp ce Maria Neder (AUR) a obţinut doar opt voturi, adică 0,37%.

Şeful PNL Iaşi, Alexandru Muraru, susţine că reprezentanta AUR a fost abandonată în campanie de propriul partid, avantajat în această situaţie fiind candidatul PSD.

”Nu cred în coincidenţe. Nu putem vorbi de un accident al AUR în comuna Vânători, ci de o dovadă că PSD Iaşi a profitat şi a revendicat o victorie care stă sub semnul unei înţelegeri între Ciprian Paraschiv şi Bogdan Cojocaru, preşedinţii AUR Iaşi, respectiv PSD Iaşi. În realitate, PSD nu ar fi avut nicio şansă să câştige la Vânători dacă AUR ar fi mobilizat măcar jumătate din electoratul care îl susţinuse la precedentele scrutine. (...) Practic, ce s-a întâmplat la Vânători, este nota de plată întoarsă de AUR către PSD, după ce social-democraţii au donat voturi lui Simion în alegerile prezidenţiale”, a afirmat liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru.

El consideră că AUR a pus un candidat de formă, care ”nu a dat niciun semn de combativitate şi care se exprimă cu dificultate, lăsând cale liberă spre primărie candidatului PSD”.

Citește și
sorin grindeanu echipa psd
Reacția socialiștilor europeni după eșecul PSD din alegerile pentru Primăria Capitalei. Mesajul transmis de PES

Prezenţa la urne la alegerile parţiale din 7 decembrie a fost de 60,6%, fiind înregistrate peste 2.100 voturi.

Alegerile în comuna Vânători au fost organizate în urma decesului edilului PSD.

Sursa: News.ro

Etichete: PSD, aur,

Dată publicare: 09-12-2025 21:50

Articol recomandat de sport.ro
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
Citește și...
Reacția socialiștilor europeni după eșecul PSD din alegerile pentru Primăria Capitalei. Mesajul transmis de PES
Alegeri locale 2025
Reacția socialiștilor europeni după eșecul PSD din alegerile pentru Primăria Capitalei. Mesajul transmis de PES

Partidul Socialiştilor Europeni (PES) a transmis, luni, un mesaj pentru PSD, în care apreciază că rezultatele votului de duminică ”reflectă încrederea alegătorilor în munca constantă desfăşurată la nivel local şi naţional”.

Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

Înfrângerea usturătoare din Capitală, îndulcită cu succesul din țară. PSD a câștigat 10 din 12 primării
Alegeri locale 2025
Înfrângerea usturătoare din Capitală, îndulcită cu succesul din țară. PSD a câștigat 10 din 12 primării

Deși la București au pierdut, în restul țării, 10 din 12 primari nou-aleși sunt din PSD. Doar în Sibiu a câștigat un primar de la PNL, iar în Ialomița, unul independent.

Recomandări
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”
Stiri Politice
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”

PSD acorda Guvernului României o perioadă de probă până la finalul lunii ianuarie. „Dacă nu ne plac deciziile luate, ieșim de la guvernare", anunță Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.

NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței
Stiri actuale
NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței

La 200 km de granița cu Rusia, NATO testează în Finlanda tehnologiile cu care vrea să-și întărească apărarea pe flancul estic, inclusiv în România.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Decembrie 2025

44:33

Alt Text!
La Măruță
09 Decembrie 2025

01:30:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28