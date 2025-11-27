Cine este Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria Capitalei. Vrea să elimine sectoarele și județul Ilfov

El afirmă că vrea să desfiinţeze sectoarele şi județul Ilfovul, iar primul lucru pe care îl va face în calitate de primar va fi să organizeze un referendum în acest sens.

Biografie și viață personală

Vlad Gheorghe este născut pe 22 februarie 1985 în București. A absolvit în anul 2004 Liceul Bilingv „Miguel de Cervantes Saavedra” din Capitală, apoi a studiat Dreptul a Universitatea Româno-Americană, obținând licența în 2008, însă la masterat s-a înscris abia în 2017. Cursurile le-a urmat la Universitatea București, dar nu a susținut și lucrarea de dizertație, potrivit CV-ului său.

Vlad Gheorghe vorbește mai multe limbi: română, engleză, spaniolă și, japoneză, potrivit biografiei sale oficiale, care nu este actualizată. Din informațiile din CV, el este căsătorit și are copii, dar în spațiul public nu există alte informații despre viața sa de familie.

Activitatea profesională

Cariera lui Vlad Gheorghe a început în domeniul juridic. Are o experiență de peste zece ani ca jurist și este specializat în drept administrativ-fiscal, fonduri europene și achiziții publice. De asemenea, el menționează în CV-ul său că a lucrat pentru ONG-uri și companii private care au realizat proiecte cu fonduri europene (infrastructură, mediu, resurse umane).

Bătut la protestul din 10 august 2018

Fostul europarlamentar Vlad Ghoerghe a devenit cunoscut după ce a fost bătut de jandarmi la protestul din 10 august 2018. Imaginile în care stă cu mâinile ridicate, în timp ce un jandarm îl lovește cu bastonul până îl doboară, au fost intens mediatizate.

Carieră politică

Parcursul său politic a început în anul 2015 când era voluntar în Uniunea Salvați Bucureștiul.

„După "Colectiv" (2015), am decis să mă implic civic și politic, fiind alături de USR încă de la înființare, parte a micii echipe de avocați care au reușit să construiască primul partid cu adevărat "nou" după '89”, precizează el în biografia sa.

Începând cu 2016 a fost membru al echipei juridice USR în Parlamentul României, fiind „(co) autor al multor proiecte emblematice pentru activitatea USR în Parlamentul Românei”, potrivit descrierii sale.

Înainte de a ajunge europarlamentar, Vlad Gheorghe a lucrat la Camera Deputaților, fiind unul dintre consilierii USR specializați în domeniul juridic. În acest timp el ajuta parlamentarii partidului să atace la CRR mai multe legi.

„Împreună cu parlamentarii juridici, m-am opus amendamentelor PSD & ALDE la Codul Penal și Codului de Procedură Penală în comisiile Iordache și Nicolicea, inclusiv prin plângeri de neconstituționalitate câștigate la CCR, și am redactat inițiative legislative pentru a opri furtul, cum ar fi ADN-ul Pădurii”, mai arată descrierea sa.

Vlad Gheorghe a ajuns în Parlamentul European în anul 2019, după ce Clotilde Armand, a renunțat la postul de la Bruxelles după ce a câștigat Primăria Sectorului 1.

„În 2019, la alegerile interne ale USR, am primit votul de încredere din partea colegilor mei (locul 5 în competiția internă) pentru a reprezenta cetățenii în Parlamentul European”, mai spune el.

În anul 2024, acesta a candidat ca eurodeputat indepenedent, după ce a plecat din USR în urma unui scandal, dar nu a obținut pragul necesar de 3%.

După înfrângere, a fondat partidul DREPT și a decis să candideze pentru un loc în Parlamentul României. Formațiunea a obținut puțin peste un procent, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat.

Controverse

Demisia din USR

Pe 16 octombrie, Vlad Gheorghe anunţa că nu a participat la alegerile interne din USR pentru stabilirea candidaţilor la europarlamentare, deoarece nu a dorit să valideze un demers "contrar" statutului. El dezaproba faptul că primii patru candidaţi de pe listă au fost stabiliţi de conducerea partidului, iar restul prin votul membrilor USR.

În data de 28 ianuarie 2024, purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu, anunţa că europarlamentarul Vlad Gheorghe a fost suspendat din partid, pentru că nu şi-a plătit cotizaţia.

„Vlad a fost suspendat din partid pentru neplata cotizaţiei. Pentru că este suspendat, nu putea vota la Comitetul Politic, prin urmare nu a fost trecut pe lista de acces. Lista a fost făcută pentru buna desfăşurare a evenimentului, nimic ieşit din comun….Vlad ştia că nu are drept de vot şi acces", a anunţat Ionuţ Moşteanu.

În luna februarie, politicianul a demisionat și a afirmat că a fost dat afară de la eveniment deoarece s-a opus alianței cu PMP și Forța Dreptei.

El a susţinut că „încercările repetate şi deliberate de a denatura situaţia reală pe care le fac Cătălin Drulă, Dan Barna, Ionuţ Moşteanu şi alţi colegi din conducerea USR sunt nu doar ruşinoase, ci pot avea inclusiv consecinţe legale": 1Că eu, spre deosebire de alţii fără CV şi diplome, chiar sunt jurist şi ştiu cu legea. Ästa fiind şi motivul pentru care am refuzat plata "cotizaţiei" cotă-parte din salariul de europarlamentar, care este ilegală, nu mai zic imorală, că n-am intrat în USR ca să dau zeciuială la partid de teamă că nu mă mai pune Drulă pe listă".

Acuzații față de Drulă

Vlad Gheorghe a reacționat și la scandalul care a condus la retragerea din campanie a Elenei Lasconi, aflată în fruntea listei USR pentru europarlamentarele din 2024 și îl critica pe președintele Cătălin Drulă pentru modul în care a gestionat situația.

Elena Lasconi s-a retras din campanie la solicitarea președintelui Cătălin Drulă, după ce a declarat la o emisiune că a votat DA la referendumul pentru familie și a fost apoi apostrofată public de fiica ei, susținătoare a mișcării LGBTQ.

La rândul său, Vlad Gheorghe se afla în conflict cu conducerea USR deoarece nu fusese inclus pe lista de candidați la europarlamentare pentru scrutinul din anul 2024.

„S-a umplut paharul! Valul recent de suspendări și chiar excluderi forțate de către Cătălin Drulă și compania, lista ”din pix” pentru alegerile europarlamentare, blocarea sau anularea alegerilor interne statutare pentru candidații la celelalte curse electorale din 2024, alianța cu două partide cu membri având serioase probleme de integritate și un istoric cel puțin problematic comparat cu misiunea și valorile USR, încălcarea repetată a statutului USR - acestea sunt adevăratele probleme ale USR. Nu persoana mea, oricât de mult ar încerca acum Cătălin Drulă să dea vina pe altcineva”, posta el pe Facebook.

Desființare subvenții partide

Vlad Gheorghe a cerut desființarea subvenției pentru partide, acuzândformațiunile politice că risipesc bani publici pe „sondaje mincinoase” și propagandă. În ultimele zile, el susșine că a circulat un link cu un sondaj online care întreabă „cu cine votați dacă Vlad Gheorghe se retrage?”, iar candidatul independent atrage atenția că astfel de instrumente sunt plătite din subvențiile uriașe ale partidelor.

„În campania pentru alegerile din 7 decembrie partidele sparg milioane de Lei – bani publici din subvenții de la stat – pe panouri, reclame și, mai nou, pe sondaje „croite” să dea impresia că m-aș retrage. Le transmit direct candidaților din coaliția PSD - USR - PNL : stabiliți între voi cine, cine și cum se retrage ! Voi sunteți împreună la guvernare, împreună în Parlament, împreună la subvențiile de la buget, împreună în toate negocierile politice. Așa că discutați între voi despre retrageri și lăsați independenții în pace”, scria el pe Facebook zilele trecute.

Promisiuni electorale

Vlad Gheorghe propune „Referendumul pentru UnSingurBucurești”, o reformă administrativă prin care Bucureștiul ar deveni o singură entitate, cu o singură primărie, un singur buget și un singur set de reguli. Vlad Gheorghe susține că aceasta este soluția „pentru mai multă eficiență și dezvoltare reală”.

Modelul UnSingurBucurești înseamnă desființarea sectoarelor și a județului Ilfov, eliminând astfel baronii locali și structurile suprapuse care consumă resurse fără rezultate.

Potrivit lui, Capitala ar funcționa cu infrastructură integrată, o singură poliție locală și o protecție a mediului coordonată centralizat. În locul actualelor primării de sector, apar managerii de cartier, selectați prin concurs public transmis live, pentru a garanta transparență și responsabilitate față de locuitori.

Localitățile din jurul Bucureștiului ar fi integrate natural: comunele devin cartiere, cu acces la aceeași infrastructură, aceleași reguli și același sistem de transport public. În ansamblu, proiectul promite economii uriașe, investiții reale și o administrație fără suprapuneri, fără risipe și fără baroni — un singur oraș care funcționează ca o singură comunitate.

Declarație de avere

Ultima declarație de avere disponibilă pentru Vlad Gheorghe este din aprilie 2024. Acesta deține patru terenuri în Prahova, cel mai mare având 10.000 de metri pătrați, o casă în Prahova de 64 mp și un apartament în Sectorul 6, tot de 64 de mp.

În ceea ce privește mașinile, el deține un Mazda MX5 din 2019. Nu deține bijuterii sau alte bunuri mobile sau imobile în străinătate.

Vlad Gheorghe are mai multe conturi bancare (patru în lei și unul în euro). Are un cont la Banca Transilvania deschis în 2011 unde nu are bani declarați și alte trei conturi în lei la ING, cea mai mare sumă fiind de 48.500 de lei. În contul în euro, deschis tot la ING, are 152.000 de euro.

În ceea ce privește datoriile, el are una de 5.000 de lei și alta de 4.000 de lei, ambele scadente în 2022. De asemenea, el a făcut o donație de 100.000 de lei pentru candidatura sa la aleegrile europarlamentare.

La venituri declarate, el a câștigat 98.000 de euro din mandatul de europarlamentar.

