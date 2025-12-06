Candidații la alegerile locale din București 2025: Cine sunt cei 17 competitori pentru Primăria Capitalei

La alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, bucureștenii vor alege noul primar general al Capitalei dintr-o listă de 17 candidați validați oficial.

Competiția electorală reunește zece reprezentanți ai partidelor politice și șapte candidați independenți, oferind alegătorilor o diversitate de opțiuni care reflectă pluralismul politic al momentului.

Scrutinul are loc după demisia lui Nicușor Dan, care a câștigat alegerile prezidențiale, funcția de primar fiind deținută interimar de Stelian Bujduveanu până la desemnarea noului edil.

Cătălin Drulă - Uniunea Salvați România (USR) - Poziția 1

Cătălin Drulă, în vârstă de 44 de ani, ocupă prima poziție pe buletinul de vot ca reprezentant al USR. A devenit o figură vizibilă în politica națională în urmă cu aproximativ cinci ani, ocupând funcția de ministru al Transporturilor între decembrie 2020 și septembrie 2021, în Guvernul condus de Florin Cîțu.

În martie 2021, Drulă a ajuns în centrul atenției publice după disputa cu sindicatele de la metrou, situație care a dus la blocarea pentru o zi a circulației metroului, pe fondul conflictelor legate de contractele pentru spațiile comerciale din stațiile Metrorex.

În iulie 2022, Drulă a fost ales președinte al USR cu peste 70 la sută dintre voturi, după demisia lui Dacian Cioloș. A renunțat însă la această funcție în iunie 2024, la o zi după alegerile europarlamentare, când alianța Dreapta Unită a ocupat locul al treilea.

În campania pentru Primăria Capitalei, mesajele sale sunt asociate cu promisiuni de reformă, transparență și o viziune urbană modernă.

Daniel Băluță - Partidul Social Democrat (PSD) - Poziția 2

Daniel Băluță, în vârstă de 48 de ani și primar actual al Sectorului 4, este candidatul PSD pentru Primăria Capitalei. Nominalizarea sa a fost stabilită în cadrul ședinței PSD din 27 octombrie 2024. Tot atunci s-a anunțat că Băluță va prelua conducerea organizației PSD București de la Gabriela Firea.

Parcursul politic al lui Băluță a început în 2012, când a fost numit consilier local în Sectorul 4. Din iulie 2013 până în iunie 2016 a exercitat funcția de viceprimar al aceluiași sector. Din iunie 2016 și până în prezent ocupă funcția de primar al Sectorului 4, cumulând astfel nouă ani în această poziție. Experiența sa administrativă concretă îi oferă avantajul de candidat cu realizări vizibile și un profil cunoscut în rândul bucureștenilor.

George Valentin Burcea - Partidul Oamenilor Tineri (POT) - Poziția 3

George Burcea, actor de profesie în vârstă de 37 de ani, candidează din partea Partidului Oamenilor Tineri, fără a fi membru al formațiunii. În cariera sa de actor, cel mai cunoscut rol este cel al personajului Lurch din primul sezon al serialului "Wednesday", producție filmată parțial în România. Este cunoscut publicului român și datorită fostei sale relații cu artista Andreea Bălan.

Burcea se prezintă drept outsider în lumea politică, un candidat din afara sistemului. În noiembrie 2021, el a publicat pe Instagram un videoclip controversat cu declarații despre violența în cuplu, filmare care a fost ștearsă ulterior, iar actorul a afirmat public că a fost un derapaj pe care îl regretă.

Ciprian Ciucu - Partidul Național Liberal (PNL) - Poziția 4

Ciprian Ciucu, în vârstă de 47 de ani, este candidatul PNL și a fost primul care și-a anunțat oficial intenția de a intra în cursă pentru Primăria Capitalei. În interiorul partidului, a concurat cu Stelian Bujduveanu în competiția internă, câștigând cu o diferență de șapte voturi.

Ciucu a obținut mandatul de primar al Sectorului 6 în 2020, fiind reales în 2024 cu un scor de aproximativ 72,9% în sectorul cu circa 400.000 de locuitori. În noiembrie 2024, a devenit prim-vicepreședinte al PNL, după ce Ilie Bolojan a preluat conducerea interimară a partidului.

În declarațiile sale de campanie, Ciucu promite o administrație eficientă și modernă, cu accent pe curățenie, infrastructură și servicii publice funcționale, iar sloganul său electoral este "Bucureștiul pus la punct".

Ana Maria Ciceală - Partidul Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS) - Poziția 5

Ana Ciceală este candidata SENS, o formațiune politică nouă care a participat și la alegerile parlamentare din 2024, fără a depăși pragul electoral de 5%. Ciceală a fost manager de proiect la Asociația Salvați Bucureștiul între 2015 și 2016 și consilier general al Municipiului București în perioada 2016-2024.

Este absolventă a Facultății de Filosofie a Universității din București și are experiență profesională în domenii variate. În 2015 s-a alăturat Asociației Salvați Bucureștiul, după care a fost aleasă consilier municipal pe listele USR. A fost una dintre vocile puternice în apărarea spațiilor verzi ale Capitalei și a cerut sancțiuni mai dure pentru tăierile ilegale de pădure.

Programul său electoral se concentrează pe urbanism sustenabil, protecția mediului și dezvoltarea de locuințe accesibile pentru tineri.

Liviu Gheorghe Floarea - Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚMM) - Poziția 6

Liviu Gheorghe Floarea candidează din partea Partidului Național Țărănesc Maniu Mihalache. Deși formațiunea este minoră, prezența sa în cursă reflectă pluralismul opțiunilor politice disponibile pentru alegătorii bucureșteni.

Informațiile publice despre programul său electoral sunt limitate, iar partidul dispune de resurse reduse de campanie.

Gheorghe Macovei - Partidul România Mare (PRM) - Poziția 7

Gheorghe Macovei este reprezentantul Partidului România Mare în această competiție electorală. În contextul actual, el oferă o alternativă tradițional-naționalistă, adresându-se alegătorilor care se regăsesc în mesajele specifice partidului.

Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit (PSDU) - Poziția 8

Oana Crețu, avocat de profesie, este candidatul Partidului Social Democrat Unit. Partidul pe care îl conduce nu are o notorietate ridicată, dar prezența sa în cursă contribuie la diversitatea opțiunilor electorale. Crețu a intenționat să candideze și la alegerile prezidențiale, însă Biroul Electoral Central i-a respins candidatura pe motiv că nu avea suficiente semnături.

Mihai Ioan Lasca - Partidul Patrioții Poporului Român (PPR) - Poziția 9

Din partea Partidului Patrioții Poporului Român candidează Mihai Ioan Lasca. Potrivit informațiilor publice, în 2023 Lasca a cerut ieșirea României din NATO, o poziție care îl plasează în zona candidaților cu mesaje non-mainstream.

Rareș Lazăr - Partidul România în Acțiune (PRA) - Poziția 10

Rareș Lazăr candidează din partea Partidului România în Acțiune. Ca și alți candidați ai partidelor minore, el își propune să atragă un electorat marginal, posibil dezamăgit de opțiunile tradiționale.

Anca Nicoleta Alexandrescu - Alianța "Dreptate pentru București" - Poziția 11

Anca Alexandrescu candidează ca independentă, sub egida Alianței "Dreptate pentru București". Este jurnalistă, realizatoare de emisiuni TV și un personaj controversat în sfera politică, în special începând cu anularea alegerilor din 2024, când și-a manifestat susținerea pentru Călin Georgescu, declarându-se suveranistă în repetate rânduri.

Anunțul candidaturii sale la Primăria Capitalei a venit după decizia AUR de a nu propune un candidat propriu, astfel primind susținerea acestui partid politic. Înainte de a candida pentru primăria Capitalei, a ocupat funcții de consilier politic și de comunicare pentru personalități din PSD precum Adrian Năstase, Victor Ponta, Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă.

Dănuț Angelo Trifu - candidat independent - Poziția 12

Dan Trifu se află printre candidații independenți validați. Activează din 1998 în cadrul Fundației Eco-Civica, un ONG dedicat protejării mediului, patrimoniului istoric și drepturilor omului, luptând împotriva abuzurilor urbanistice și arhitecturale.

El a mai candidat la alegerile parlamentare din 2024, pentru un post de senator, din partea partidului REPER. Partidul nu a trecut însă pragul Parlamentului.

Între propunerile sale se numără și monitorizarea atentă a șantierelor în vederea reducerii pulberilor din atmosferă, măsuri pentru sistemul de sănătate din București, precum și situația clădirilor cu risc seismic și promite continuarea reabilitării rețelei de transport al apei calde și căldurii, propunând reabilitarea anuală a cel puțin 100 km de rețea principală și 100 km de rețea secundară și finalizarea și aprobarea noului Plan Urbanistic General.

Eugen Orlando Teodorovici - candidat independent - Poziția 13 (retras din cursă)

Eugen Teodorovici, în vârstă de 54 de ani, s-a retras din cursa electorală, anunțând că îl va susține pe Daniel Băluță.

Deși s-a înscris în cursa electorală ca independent, întreaga sa carieră politică a fost legată de PSD. A ocupat funcția de ministru al Finanțelor în două guverne: cel condus de Victor Ponta (martie-noiembrie 2015) și cel condus de Viorica Dăncilă (ianuarie 2018-noiembrie 2019). Anterior, între 2012 și 2015, a gestionat portofoliul Fondurilor Europene.

Teodorovici a avut două mandate de senator, între 2012 și 2020, și a fost secretar general al PSD. În campania pentru București, a avansat propuneri cu tentă populistă, precum parcări la preț redus.

Gheorghe Nețoiu - candidat independent - Poziția 14

Gheorghe Nețoiu intră în cursă ca independent. Este un om de afaceri cunoscut anterior pentru implicare în fotbal și afaceri media/entrepreneurship.

Platforma sa de campanie pentru Primăria Capitalei pune accent pe managementul responsabil al banilor publici, transparență și lupta contra „intereselor obscure” care influențează deciziile primăriei. Propune prioritizarea proiectelor care aduc beneficii imediate cetățenilor (reabilitare, infrastructură) și reforme în administrarea serviciilor.

Vlad Gheorghe - candidat independent Poziția 15 (retras din cursă)

Vlad Gheorghe, fost europarlamentar, s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei pe 2 decembrie 2025. Acesta și-a exprimat susținerea pentru candidatul PNL, Ciprian Ciucu, și a lansat un apel către candidatul USR, Cătălin Drulă, să se alăture alianței de centru-dreapta pentru a evita ca un candidat extremist să câștige scrutinul.

Are un background politic și o oarecare recunoaștere publică datorită activității sale în structurile europene. Deși numele său rămâne pe buletinul de vot din motive legale, retragerea oficială reduce semnificativ impactul său electoral.

Angela Negrotă - candidat independent - Poziția 16

Angela Negrotă, jurist de profesie, s-a înscris în cursa pentru scaunul de edil ca independentă. Pe conturile sale de social media apar frecvent postări în care se declară împotriva cărții de identitate electronice și își exprimă susținerea pentru Cezar Avramuță, protestatarul cunoscut și ca "Stegarul dac".

Constantin Tițian Filip - candidat independent - Poziția 17

Constantin Tițian Filip, medic de profesie, ocupă ultima poziție pe buletinul de vot ca independent. Și-a mai depus în trecut candidatura și pentru Primăria Sectorului 4, la alegerile locale din 2020. Ca și alți independenți, el reprezintă opțiunea "outsider" în fața partidelor politice, o alternativă pentru alegătorii care doresc altceva față de clasicul PNL-PSD-USR.

