Cine este Gheorghe Nețoiu, candidat independent și singurul condamnat din cursa pentru Primăria generală a Capitalei

Alegeri locale 2025
26-11-2025 | 20:23
gigi netoiu
Agerpres

Omul de afaceri Gheorghe „Gigi” Nețoiu, un personaj al cărui nume se leagă de fotbalul românesc, a decis să candideze, în calitate de independent, la Primăria Generală a Capitalei.

autor
Alexandru Toader

În vârstă de 66 de ani, Gigi Nețoiu s-a înscris în cursa pentru funcția de primar al Capitalei, fiind unul dintre candidații-surpriză din acest scrutin.

A revenit, astfel, în lumina reflectoarelor atunci când și-a lansat candidatura cu ștaif. Mai exact, campania sa a fost lansată pe 7 noiembrie pe malul Dunării, la Portul Cultural Cetate din județul Dolj, în cadrul unui eveniment cu un ton festiv, cu lăutari, plăcinte, berbecuți la proțap și invitați precum Romică Țociu și Cornel Palade. Un taraf l-a însoțit, de asemenea, și la depunerea candidaturii la Biroul Electoral Central (BEC).

Dosarul Transferurilor 

A câștigat bani din afaceri în domeniul turismului, dar și din fotbal.

La începutul anilor '90, Nețoiu a devenit patron al echipei bucureștene Rocar, iar apoi, în 2000, a devenit acționar la FC Universitatea Craiova. În Bănie, Nețoiu a fost aspru contestat de fanii grupării alb-albastre, iar în 2005 a plecat de la echipă cu tot cu unii dintre jucători, având drepturile asupra contractelor mai multor jucători. Astfel, a ales să revină în București, dar de această la Dinamo, unde a și devenit apoi acționar al trupei din Ștefan cel Mare. La vremea respectivă se vehicula că averea sa se ridica la 15 milioane de dolari. În 2006 a părăsit-o și pe Dinamo.

Citește și
gigi netoiu
Gigi Netoiu a cerut judecatorilor schimbarea regimului de detentie: "Este o nedreptate"

Ulterior, presa a semnalat discrepanțe între sumele de transfer anunțate de cluburile străine care achiziționau fotbaliști din România și cele raportate de cluburile românești care îi vindeau. În 2007, autoritățile au deschis o anchetă asupra acestor operațiuni, cunoscută ulterior ca Dosarul Transferurilor. Nețoiu a intrat în vizorul procurorilor în urma transferului lui Dan Alexa la Beijing Guoan, în 2004, când Dinamo a declarat încasări de 330.000 de dolari, în timp ce clubul chinez plătise, de fapt, 730.000 de dolari.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție i-au trimis în judecată, în 2 octombrie 2008, pe Gheorghe Copos, Ioan Becali, Victor Becali, Mihai Stoica, Jean Padureanu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Nețoiu și Cristian Borcea, în legătură cu efectuarea de tranzacții ilegale la transferurile unor fotbaliști către cluburi din străinătate, ceea ce a produs un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului și de peste 10 milioane de dolari în dauna a patru cluburi de fotbal.

Apoi, în martie 2014, în baza acelui dosar, Nețoiu a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare în pentru înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani. În timpul detenției, a suferit un infarct în Penitenciarul din Mehedinți.

A fost eliberat condiționat în 2015, după mai puțin de doi ani, și de atunci s-a concentrat pe afaceri. A fost membru al mai multor partide politice.

Gigi Nețoiu: „În București, dacă faci două, trei deplasări, pierzi ziua. Nu am făcut nimic pe infrastructură, să facem niște pasarele, să găsim niște soluții”.

Viața politică - „Nu candidez pentru bani”

Gigi Nețoiu a intrat pe scena politică în anii '90.

Între 1994 și 2008 a fost membru PSD, ocupând între 2003 și 2008 funcția de vicepreședinte al organizației Ilfov. Propus pentru excludere, și-a dat însă demisia în 2008. În 2010 s-a înscris în Uniunea Națională pentru Progresul României (UNPR), unde a fost vicepreședinte timp de doi ani. Pe 15 octombrie 2012 s-a alăturat Partidului Poporului – Dan Diaconescu (PP-DD) și, la alegerile parlamentare din același an, a câștigat un mandat de deputat în circumscripția Dolj, colegiul uninominal 1, pe listele PP-DD. La 21 iulie 2013, Nețoiu a demisionat din PP-DD și s-a reînscris în UNPR.

Gigi Nețoiu încă ar face parte din ierarhia milionarilor din fotbal.  El a declarat recent că deține o fermă de vaci la Cetate și două apartamente în Dubai, în contul cărora încasează chirie. 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: gigi netoiu, candidat, alegeri București,

Dată publicare: 26-11-2025 20:23

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
Citește și...
Gigi Netoiu a facut infarct in inchisoare. Omul de afaceri ar putea fi eliberat conditionat
Stiri actuale
Gigi Netoiu a facut infarct in inchisoare. Omul de afaceri ar putea fi eliberat conditionat

Gigi Netoiu, fostul actionar de la Dinamo si Universitatea Craiova, ar putea fi pus in libertate. Duminica noaptea, a suferit un infarct, in Penitenciarul din Mehedinti, unde executa o pedeapsa de 3 ani, in Dosarul Transferurilor.

Gigi Netoiu a cerut judecatorilor schimbarea regimului de detentie:
Stiri actuale
Gigi Netoiu a cerut judecatorilor schimbarea regimului de detentie: "Este o nedreptate"

Condamnat la trei ani si patru luni de inchisoare in dosarul transferurilor, Gigi Netoiu a formulat o cerere de schimbare a regimului de detentie, de la inchis la semi-deschis.

DNA cere pedepse mai mari. Cati ani ar putea sta dupa gratii Netoiu, fratii Becali sau Copos
Stiri actuale
DNA cere pedepse mai mari. Cati ani ar putea sta dupa gratii Netoiu, fratii Becali sau Copos

Cei 41 de ani de inchisoare, din care un sfert cu suspendare, dati de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul Transferurilor sunt prea putini pentru cei opt controversati patroni si impresari din fotbal.

Recomandări
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut
Stiri actuale
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care se va ocupa de cazurile de corupţie.

ANIMAȚIE. Cum s-a produs explozia de la blocul din Buftea. Clădirea ar putea fi demolată
Stiri actuale
ANIMAȚIE. Cum s-a produs explozia de la blocul din Buftea. Clădirea ar putea fi demolată

Experții de la Inspectoratul de Stat în construcții avertizează că blocul din Buftea, zguduit marți seară de o explozie puternică, are un risc iminent de prăbușire.

30 de ani de PRO TV. 2021 - Am pornit cu optimismul vaccinării, dar ne-am prăbușit sub forța celui mai letal val de COVID-19
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2021 - Am pornit cu optimismul vaccinării, dar ne-am prăbușit sub forța celui mai letal val de COVID-19

Anul doi al pandemiei, 2021, a fost anul iluziilor frânte. Am început pe valul de optimism al vaccinării, dar ne-am prăbușit sub forța celui mai letal val de COVID-19.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Noiembrie 2025

52:03

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28