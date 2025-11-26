Cine este Gheorghe Nețoiu, candidat independent și singurul condamnat din cursa pentru Primăria generală a Capitalei

Omul de afaceri Gheorghe „Gigi” Nețoiu, un personaj al cărui nume se leagă de fotbalul românesc, a decis să candideze, în calitate de independent, la Primăria Generală a Capitalei.

În vârstă de 66 de ani, Gigi Nețoiu s-a înscris în cursa pentru funcția de primar al Capitalei, fiind unul dintre candidații-surpriză din acest scrutin.

A revenit, astfel, în lumina reflectoarelor atunci când și-a lansat candidatura cu ștaif. Mai exact, campania sa a fost lansată pe 7 noiembrie pe malul Dunării, la Portul Cultural Cetate din județul Dolj, în cadrul unui eveniment cu un ton festiv, cu lăutari, plăcinte, berbecuți la proțap și invitați precum Romică Țociu și Cornel Palade. Un taraf l-a însoțit, de asemenea, și la depunerea candidaturii la Biroul Electoral Central (BEC).

Dosarul Transferurilor

A câștigat bani din afaceri în domeniul turismului, dar și din fotbal.

La începutul anilor '90, Nețoiu a devenit patron al echipei bucureștene Rocar, iar apoi, în 2000, a devenit acționar la FC Universitatea Craiova. În Bănie, Nețoiu a fost aspru contestat de fanii grupării alb-albastre, iar în 2005 a plecat de la echipă cu tot cu unii dintre jucători, având drepturile asupra contractelor mai multor jucători. Astfel, a ales să revină în București, dar de această la Dinamo, unde a și devenit apoi acționar al trupei din Ștefan cel Mare. La vremea respectivă se vehicula că averea sa se ridica la 15 milioane de dolari. În 2006 a părăsit-o și pe Dinamo.

Ulterior, presa a semnalat discrepanțe între sumele de transfer anunțate de cluburile străine care achiziționau fotbaliști din România și cele raportate de cluburile românești care îi vindeau. În 2007, autoritățile au deschis o anchetă asupra acestor operațiuni, cunoscută ulterior ca Dosarul Transferurilor. Nețoiu a intrat în vizorul procurorilor în urma transferului lui Dan Alexa la Beijing Guoan, în 2004, când Dinamo a declarat încasări de 330.000 de dolari, în timp ce clubul chinez plătise, de fapt, 730.000 de dolari.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție i-au trimis în judecată, în 2 octombrie 2008, pe Gheorghe Copos, Ioan Becali, Victor Becali, Mihai Stoica, Jean Padureanu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Nețoiu și Cristian Borcea, în legătură cu efectuarea de tranzacții ilegale la transferurile unor fotbaliști către cluburi din străinătate, ceea ce a produs un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului și de peste 10 milioane de dolari în dauna a patru cluburi de fotbal.

Apoi, în martie 2014, în baza acelui dosar, Nețoiu a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare în pentru înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani. În timpul detenției, a suferit un infarct în Penitenciarul din Mehedinți.

A fost eliberat condiționat în 2015, după mai puțin de doi ani, și de atunci s-a concentrat pe afaceri. A fost membru al mai multor partide politice.

Gigi Nețoiu: „În București, dacă faci două, trei deplasări, pierzi ziua. Nu am făcut nimic pe infrastructură, să facem niște pasarele, să găsim niște soluții”.

Viața politică - „Nu candidez pentru bani”

Gigi Nețoiu a intrat pe scena politică în anii '90.

Între 1994 și 2008 a fost membru PSD, ocupând între 2003 și 2008 funcția de vicepreședinte al organizației Ilfov. Propus pentru excludere, și-a dat însă demisia în 2008. În 2010 s-a înscris în Uniunea Națională pentru Progresul României (UNPR), unde a fost vicepreședinte timp de doi ani. Pe 15 octombrie 2012 s-a alăturat Partidului Poporului – Dan Diaconescu (PP-DD) și, la alegerile parlamentare din același an, a câștigat un mandat de deputat în circumscripția Dolj, colegiul uninominal 1, pe listele PP-DD. La 21 iulie 2013, Nețoiu a demisionat din PP-DD și s-a reînscris în UNPR.

Gigi Nețoiu încă ar face parte din ierarhia milionarilor din fotbal. El a declarat recent că deține o fermă de vaci la Cetate și două apartamente în Dubai, în contul cărora încasează chirie.

