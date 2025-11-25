Cine este Ciprian Ciucu, candidat PNL la Primăria Capitalei. A intrat în politică cu Monica Macovei, dar a fugit la liberali

Actualul primar al sectorului 6, Ciprian Ciucu, este candidatul susținut de PNL pentru funcția de primar general al Bucureștiului, la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025.

Ciprian Ciucu - biografie, viață personală

Ciprian Ciucu, în vârstă de 47 de ani, s-a născut în 16 martie în Pitești și este de profesie ”analist politic” … sau cel puțin așa a fost trecut de către colegii săi din PNL pe lista de candidați din 2019, când a candidat fără succes la alegerile pentru Parlamentului European.

El este căsătorit cu Cristina Simona Ciucu, după cum rezultă din declarația sa de avere din 2024, iar soția sa se ocupă de ”management financiar” la Centrul Român pentru Politici Europene, unul dintre principalele think-tank-uri românești specializate în afaceri europene. Cei doi sunt destul de discreți și evită să se afișeze prea mult la evenimente publice.

Ciprian Ciucu și soția sa au împreună o fetiță, pe care o țin departe de presă.

Deși este activ și vocal în spațiul public, viața personală rămâne o zonă pe care o protejează de mass-media. Mama sa este Angelina Ștefan, ”membru PNL de 20 de ani”, după cum spunea chiar el într-o declarație în 2020.

Edilul deține un permis de conducere categoria B și locuiește în prezent la etajul 8 ”într-un bloc comunist din Drumul Taberei”, așa cum a mărturisit chiar el într-un interviu recent.

Ciucu a efectuat stagiul militar, după cum se vede dintr-o fotografie din arhiva personală, pe care a publicat-o la un moment dat pe Instagram.

”Anul 2002, în urmă cu 18 ani, pe când aveam 24 de ani...Eram de serviciu, arma era în brațe. Timpul trece, spiritul rămâne.”, a scris el pe Facebook.

De asemenea, Ciprian Ciucu iubește animalele și chiar are o pisică - pe care o cheamă Mira - cu care se mândrește de multe ori pe conturile sale de social media.

Liberalul este pasionat de muzica rock/metal. După ce s-a anunțat faptul că este candidatul PNL, Ciucu a transmis că se apucă să scrie programul său pentru București pe muzica celor de la Amorphis, o trupă finlandeză de progressive-metal.

De asemenea, în postările sale de pe Instagram a publicat o fotografie de la concertul formației Pantera din București, dar și o imagine cu Metallica și drapelul național.

Nu în ultimul rând, Ciprian Ciucu este iubitor de sport și merge la sala de fitness, după cum se vede în unele fotografii pe care le-a publicat pe social media.

Uneori, îi place să joace baschet.

Ciprian Ciucu a fost un susținător al campaniei de vaccinare împotriva Covid-19. Ulterior, după ce s-a îmbolnăvit de Covid, el a afirmat că a reușit să treacă mai repede peste boală datorită vaccinului.

Iată ce spunea, în 2020, Ovidiu Raețchi, în prezent ambasadorul României în Japonia, despre prietenul său, Ciprian Ciucu:

”Am crescut cu Ciprian Ciucu în același cartier, în același timp. El stătea, din ce am văzut acum, în dreapta Parcului Drumul Taberei - eu în stânga. Bănuiesc că am jucat fotbal pe aceleași patru terenuri din parc - si ping-pong la mesele de lângă ele. Am mers cu aceleași autobuze (368, nu?), la aceeași facultate din Romană. Am ascultat aceeași muzică - Metallica, Queen și orice rock mai găseai în anii '90. Am citit, probabil, aceleași cărți, începând cu moda Eliade-Cioran de după Revoluție și continuând cu sud-americanii care au început să fie accesibili pe măsură ce creșteau Humanitas, Univers, Polirom sau RAO.

Nu ne-am intersectat în tinerețe - deși am fost mereu pe-aproape. Cu toate astea, tocmai pentru că împărțim o experiență comună de viață, știu că Ciucu este un om drept, curat, deștept și bine intenționat, care va fi un primar excepțional.”

Activitatea profesională

Ciprian Ciucu a fost comentator politic al săptămânalului Observator Cultural, unde a avut o rubrică permanentă, și a publicat în Dilema Veche și România Liberă. De asemenea, în Cotidianul a avut o rubrică permanentă pe teme de educație.

După ce a absolvit, în anul 2000, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Științe Politice, Ciprian Ciucu a intrat în diverse ONG-uri, precum Asociația Română pentru Libertate și Dezvoltare, unde se ocupa de relația cu presa.

Apoi, a ajuns la Președinția României, în calitate de ”specialist relații publice”, unde a stat aproximativ un an în perioada 2000-2001, și s-a mutat apoi la Oficiul Național de Cadastru Geodezie și Cartografie, unde principala sa sarcină a fost tot de ”responsabil relații cu presa”, după cum a scris chiar el în CV-ul publicat pe site-ul Primăriei Sectorului 6, pe care o conduce.

Și la cadastru a stat tot aproximativ un an, după care s-a mutat la Consiliul Economic și Social, unde a fost angajat ca ”referent de specialitate (expert integrare europeană)”. Iar după aproximativ un an a plecat la un alt ONG, Centrul Educația 2000+, unde s-a angajat ca manager de relaţii publice şi marketing, timp de 4 ani, până în 2007.

În anii care au urmat, Ciucu a fost formator sau ”expert în formare și expert evaluare” la diverse proiecte finanțate prin PHARE în administrația publică.

În 2019, a fost chiar și ”expert în creșterea capacității administrative” pentru Republica Moldova, într-un proiect care s-a numit: “Dezvoltarea capacității și motivarea angajaților din administrația publică în Republica Moldova”. În perioada decembrie 2019 - octombrie 2020, Ciprian Ciucu a fost președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Apoi, la alegerile locale din 2020, a fost desemnat candidat pentru primăria Sectorului 6 din partea PNL, susținut și de Alianța USR-PLUS.

Cariera politică

În februarie 2015, organizația APADOR-CH anunța că a avut loc ”o premieră”, prin alegerea lui Ciprian Ciucu în funcția de președinte al noului Consiliu Național de Integritate, deoarece el provenea din ”societatea civilă”.

Cu toate acestea, trebuie să precizăm faptul că și această propunere s-a făcut, de fapt, printr-o ”filieră” a PNL. O spun în mod indirect chiar cei din APADOR-CH.

APADOR-CH, în februarie 2015: ”Prima ședință a noului Consiliu Național de Integritate (CNI), desfășurată azi la Senat, a fost marcată de o premieră – alegerea ca președinte a unui reprezentant al societății civile. Ciprian Ciucu, director de programe la Centrul Român de Politici Europene, a fost susținut de mai multe organizații ale societății civile pentru a fi membru în CNI, instituție în care societatea civilă nu mai era reprezentată de câțiva ani.

Propunerea ca reprezentantul societății civile să fie și președinte a venit din partea lui Bogdan Găurean (membru CNI din partea grupului parlamentar al PNL în Camera Deputaților) – susținută și de reprezentantul Ministerului Justiției și de cel al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici – și a fost votată în unanimitate de toți cei zece membri CNI, cu drept de vot, prezenți la ședința de constituire”.

Dar Ciucu nu a stat mult în această funcție, ci doar un an de zile, pentru că a demisionat pe 1 martie 2016, pentru a deveni candidat independent la Primăria Municipiului București, susținut de partidul M10 al fostului ministru al Justiției, Monica Macovei.

Iată ce spunea Macovei despre Ciucu în februarie 2015:

”Ciprian Ciucu este un constructor. A fondat, alături de Cristian Ghinea, Centrul Roman de Politici Europene (al CRPE). Din 2 oameni, au ajuns să facă o construcție, un ONG, care este faimos în România și peste hotare și care lucrează peste tot în Europa.

Ciprian Ciucu a fondat și Centrul Român pentru Dezvoltare Urbană și Teritorială. A adunat urbaniști, istorici, geografi, arhitecți, tocmai pentru a se pregăti să ne facă viața în București altfel, să aibă programe bine pregătite și experți pentru ceea ce vrea să facă.

Ciprian va reuși să facă din București un oraș în care noi toți vom trăi relaxați: și atunci când suntem șoferi, și atunci când suntem pietoni, atunci când ninge sau plouă – vom fi pregătiți, și atunci când ne ducem în parc sau cu bicicletele sau pe motociclete; și atunci când suntem supărați că vin facturile la gaze, apă sau electricitate prea mari. Cu Ciprian Ciucu la Primărie, acele facturi nu vor mai fi supra-încărcate.”

Însă, în aprilie 2016, M10, partidul Monicăi Macovei, a anunțat că îi retrage sprijinul lui Ciprian Ciucu pentru candidatura la Primăria Capitalei, deoarece el își negocia intrarea în PNL.

Monica Macovei a declarat într-un interviu pentru Revista 22 că Ciucu a sunat-o să-i spună că liberalul Cătălin Predoiu i-a propus să se înscrie în PNL și să fie în fruntea listei la Consiliu General, urmând să fie ales viceprimar. „Mi-a mai spus că i s-a promis că vă fi pe un loc eligibil pentru parlament în 2016 și că vă fi pe lista pentru Parlamentul European în 2019”, a mai spus Macovei.

Și astfel, în aprilie 2016, Ciucu s-a înscris în PNL, ajungând cap de listă al liberalilor la alegerile municipale. Așa a ajuns consilier general al Municipiului București din iunie 2016 până în 2019, fiind unul din principalii adversari ai primarului general de la acea dată, Gabriela Firea (PSD).

În 2019, Ciucu a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a fost numit președinte al Agenției Funcționarilor Publici și că a demisionat din funcția de consilier în CGMB, fiind o poziție executivă la rang de secretar de stat incompatibilă cu altă funcție publică.

În decembrie 2019 a fost numit președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Tot în 2019 a candidat fără succes din partea PNL la alegerile europarlamentare, pe poziția 18.

Iar la alegerile locale din 2020 a fost desemnat candidat pentru primăria Sectorului 6 al Bucureștiului din partea PNL, susținut și de Alianța USR-PLUS, câștigând postul de primar. În 2024, Ciprian Ciucu a câștigat un nou mandat, cu peste 60% din voturile exprimate.

La alegerile locale din 2020, a fost desemnat candidat pentru primăria Sectorului 6 din partea PNL, susținut și de Alianța USR-PLUS. În iulie 2021, Ciprian Ciucu a fost ales președinte al organizației PNL București, într-o perioadă în care acest partid era condus de Florin Cîțu.

Demisia din fruntea PNL București

În februarie 2023, Ciprian Ciucu a demisionat de la conducerea PNL București.

”Unicul motiv pentru care am luat această decizie este timpul. În acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine, iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am început”, a scris Ciucu pe Facebook.

Însă această demisie surprinzătoare a fost văzută de alți liberali drept un semnal al viitoarei alianțe dintre PNL-ul lui Nicolae Ciucă și PSD-ul lui Marcel Ciolacu.

”Vă traduc demisia lui Ciucu. PNL s-a predat și la București. O va sprijini pe Fierea la capitală. Sunt convins că nu același lucru vor face și votanții liberali din București. În ce mă privește, merg pe mâna lui Nicușor Dan. Și am convingerea că o alianță de centru-dreapta poate să apere Bucureștiul de capturarea de către caracatița pesedistă”, a scris Ludovic Orban pe Facebook.

Numirea în echipa de vârf a PNL, în 2024

Patru ani mai târziu s-a dovedit faptul că Ciucu nu avea nevoie chiar atât de mult timp pentru a fi la Sectorul 6. Astfel, în noiembrie 2024, după eșecul echipei lui Nicolae Ciucă în primul tur al alegerilor prezidențiale din acel an, Ciprian Ciucu a ajuns în conducerea interimară a PNL împreună cu noua echipă de liberali a lui Ilie Bolojan - după ce Ciucă și ceilalți vechi lideri și-au înaintat demisiile.

Ulterior, în iulie 2025, după ce Ilie Bolojan a fost ales oficial președinte al PNL, Ciucu a fost și el ales prim-vicepreședinte cu funcție deplină în acest partid.

Ciprian Ciucu, 27 noiembrie 2024: ”Nu mi-am imaginat și nu mi-am propus să fiu în echipa de conducere a Partidului Național Liberal. O spun fără falsă modestie. Această responsabilitate mă obligă la cumpătare și maturitate. Noua mea poziție politică nu-mi va lua mințile, ci mă va ține și mai mult cu picioarele pe pământ, în contact cu oamenii și realitatea. Mizele sunt prea mari azi și în joc este tot ceea ce mi-am dorit mai mult pentru țara noastră: apartenența la Uniunea Europeană, sa fim parte a lumii civilizate, în afară haosului și mizeriei lumii din care am evadat în anul 2007!”

Controverse

-► Ciprian Ciucu a fost acuzat că și-a angajat mama pensionară în mai multe posturi la stat

În anul 2020, Ciprian Ciucu, care era la acea vreme candidatul PNL la sectorul 6, a fost acuzat că și-a angajat mama pensionară în mai multe posturi la stat, fără să fi dat concurs. Ulterior, el a explicat cum a ajuns ca mama sa, un vechi membru al Partidului Național Liberal, să ocupe funcții în patru instituții.

”Eu nu am intervenit pentru mama așa cum se spune! Mama mea este membru PNL de 20 de ani și a fost susținută de PNL Sector 3 pentru poziția de consilier în cabinetul demnitarului, posturi ocupate fără concurs, că așa sunt acestea. Mai mult, eu m-am opus, dar ea are viața ei, independentă de mine. Eu detest nepotismul și mi-ar fi rușine să intervin! De aici au fost inventate o mulțime de calomnii la adresa mea”, a afirmat Ciucu pentru Click.

-► PNL a plătit o campanie de promovare pe TikTok, care a fost folosită de Călin Georgescu, iar Ciprian Ciucu a fost ”director de campanie pe online”

O altă controversă legată de activitatea lui Ciprian Ciucu este legată de campania electorală care a fost derulată de PNL în noiembrie 2024 pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale Nicolae Ciucă, dar care, ulterior, s-a dovedit că i-a folosit lui Călin Georgescu.

Astfel, PNL ar fi plătit campania #EchilibruşiVerticalitate, realizată cu influenceri pe TikTok, despre care un document desecretizat al CSAT a susţinut că ”este identică cu campania Frate pentru Frate derulată de Federaţia Rusă în Ucraina”, derulată de Rusia.

„Trebuie întrebați Motreanu, Ciucu, care a fost director de campanie pe online, și Kensington, firma care au avut mână liberă pe subiectul ăsta”, a spus la acea vreme Rareș Bogdan, care a făcut parte din conducerea PNL în mandatul lui Ciucă.

În replică, Ciprian Ciucu a declarat pentru ȘtirileProTV.ro că el a ajuns în echipa de campanie ”târziu”, în ultimele trei săptămâni, și că habar nu a avut de derularea acestei campanii - chiar dacă a fost ”director de campanie pe online”, potrivit lui Rareș Bogdan.

”Eu am fost adus în echipa de campanie târziu, tardiv, în ultimele 3 săptămâni. Există o decizie a BPN al PNL care demonstrează acest lucru. Nu am știut nimic de Fame Up până după campanie, când am aflat din mass media. Nu i-am întâlnit niciodată, nu am văzut vreun contract. Practic nu am avut o poziție executivă, ci doar decorativă.”, a explicat Ciucu.

De asemenea, edilul spune că în partid au fost mai mulți responsabili pe zona de campanie online, nu doar el.

”Din câte îmi amintesc, PNL a avut multiple echipe de online și consultanță în acea perioadă, coordonate politic de responsabili diferiți. Nu m-am numărat printre aceștia.”, a mai precizat Ciprian Ciucu.

-► Moartea moartea Anei Oros, femeia atacată de câini în zona Lacul Morii din Sectorul lui Ciprian Ciucu

La începutul lunii ianuarie 2023, o femeie a murit după ce a fost atacată de o haită de câini în zona Lacului Morii din Sectorul 6, iar un martor a declarat că a informat public poliția, primăria și ASPA în urmă cu mai multe luni de zile că acolo există o haită de câini, dar că, în loc să colaboreze, oficialii și-au pasat responsabilitatea de la unii la alții.

Culmea este că, în urmă cu 9 luni, femeia a mai fost atacată de câini exact în acelaşi loc unde obișnuia să iasă la alergare. Atunci a ajuns la spital cu răni grave. Iar de la acel incident și până la moarta sa autoritățile nu au făcut nimic pentru siguranța oamenilor.

Ciprian Ciucu, primar al sectorului 6, a dat vina pe ASPA, afirmând că polițiștii locali au anunțat cu o săptămână înainte ca Ana să moară că, în acea zonă, se plimbă o haită de câini fără stăpân.

De asemenea, Ciucu a promis atunci că va lua măsuri pentru ca o asemenea tragedie să nu se mai producă, inclusiv că va cere ”imediat Consiliului Local al Sectorului 6 și apoi Consiliului General să aprobe înființarea unui serviciu de ecarisaj la nivelul Sectorului 6”. Însă acest serviciu nu a fost, deocamdată, înființat.

Promisiuni electorale

Ghenele subterane de bloc nu au fost date în folosință nici după 5 ani de la promisiunea făcută

În 2020, într-un interviu publicat online, Ciprian Ciucu a promis faptul că ghenele de bloc vor fi desființate ”până în 2023”, însă acest lucru nu s-a întâmplat nici acum, în 2025.

”Veste importantă despre ghenele subterane din #Sectorul6! Suntem în procedură de licitație pentru delegarea operatorului. Iar până la sfârșitul anului, ar putea fi date în folosință. Știm că nu vi se pare un pas prea mare și că deja așteptați de prea mult timp. Procedura, însă, nu a fost simplă deloc. Cu atât mai mult cu cât, fiind construite cu bani europeni, a trebuit să respectăm cu strictețe toate etapele.”, a transmis Primăria în iunie 2025.

Până în prezent, au fost finalizate lucrările de construire și instalare a 222 platforme subterane, din cele 886. ”În plus, au mai fost recepţionate şi 54 de ghene supraterane din cele 265 pe care le construim”, mai afirmă instituția.

-► Ce a făcut Ciucu, până acum, ca primar în Sectorul 6 (potrivit bilanțului prezentat chiar de el)

În bilanțul activității sale de primar al sectorului 6, perioada noiembrie 2020 – septembrie 2024, Ciprian Ciucu a trecut la capitolul realizări următoarele:

- Atragerea de Fonduri Nerambursabile: 1.008.749.946 de lei (peste un miliard de lei) din fonduri nerambursabile (externe) în cei patru ani, pentru un total de 131 de proiecte

- Investiții: Aproape 2 miliarde de lei au fost investiți în noi proiecte menite să dezvolte Sectorul 6, jumătate din această sumă fiind atrasă din fonduri europene

- Au fost construite de la zero 7 unități de învățământ (o creșă, două grădinițe și patru corpuri de școală)

- 15 unități de învățământ au fost reabilitate, consolidate și modernizate

- Toate cele 65 de școli și grădinițe sunt dotate cu mobilier nou, echipamente digitale, materiale didactice și sportive, printr-un proiect PNRR în valoare de 83 de milioane de lei

- A fost amenajată prima bază de tratament balneo de către o autoritate publică locală din România, la Centrul Floare Roșie

- Au fost amenajați 378.000 mp de spațiu verde

- Digul Lacului Morii a fost reabilitat și transformat într-o promenadă de 2,2 km și peste 10.000 mp, care include cea mai lungă pistă de alergare profesionistă din România, certificată de World Athletics

- Au fost înființate peste 8.000 de locuri de parcare pentru mașini

Averea lui Ciprian Ciucu

În luna mai a anului 2025, judecătorii Curții Constituționale au decis că declaraţiile de avere nu vor mai fi publice, Curtea invocând ”concepţia europeană orientată spre necesitatea protecţiei vieţii private şi a datelor cu caracter personal”, dar şi prevederea din Constituţie potrivit căreia ”autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată”.

Astfel, candidații la alegerile din 7 decembrie 2025 pentru Primăria Capitalei și-au depus declarațiile de avere la Biroul Electoral Municipal, însă acestea nu mai sunt făcute publice.

De asemenea, CCR a mai decis că prevederile legale potrivit cărora declaraţiile de avere trebuie să conţină şi bunurile şi veniturile soţilor sunt neconstituţionale.

Ce avere a declarat Ciucu în 2024

În declarația sa de avere din 2024, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a menționat că deține proprietăți, conturi bancare, dar și credite.

Astfel, el avea în 2024 un teren agricol de 5.047 de metri pătrați în Argeș (cota 50%), un teren intravilan de 500 de metri pătrați în Ordoreanu (Ilfov), precum și două apartamente în București, unul de 34 mp, în proprietate integrală, și unul de 61 mp deținut împreună cu soția.

La bunuri mobile era inclus un autoturism Renault fabricat în 2023.

Conturile și fondurile sale bancare se afla la Raiffeisen și Banca Transilvania, cu economii și plasamente care însumează aproximativ 30.000 de euro.

Ciucu avea și datorii bancare, între care un credit de aproximativ 46.000 de euro contractat în 2010, cu scadență în 2040, și un credit al soției, de peste 75.000 de lei, scadent în 2028.

Veniturile declarate includ 214.810 lei din salariul de primar, 89.360 lei salariul soției, 2.880 de euro anual din chirii, precum și indemnizații suplimentare pentru participări în structuri ale statului.

Ciucu: ”Nu mi-am permis să-mi iau o casă”

Într-un interviu la Radio Guerrilla (3 noiembrie 2025), Ciucu a declarat că locuiește încă la etajul 8 al unui ”bloc comunist” din sectorul 6 pentru că nu și-a permis financiar să-și cumpere o casă:

Ciprian Ciucu: ”Vedeam un clip cu un tip mai grăsun așa, chelios, foarte agresiv, foarte agresiv pe Tiktok și zicea mamă ce bogat este Ciucu. Și zicea ... terenurile din Ilfov! Da, am un teren în Ilfov moștenit de la tata, care are 500 de metri pătrați, și am încercat să-l vând și n-am luat nici măcar 3.000 de euro pe el. Bolidul lui Ciucu! Da, am o mașină Renault. E o mașină bună, îmi place marca asta, nu vreau să-i fac reclamă. Scuze că fac reclamă. Apartamentele lui Ciucu! Da, am o garsonieră ..”

Jurnalist: Dar de ce stați totuși încă la etajul opt?

Ciprian Ciucu: ”Pentru că ... Nu știu, acuma .. Că au crescut prețul la case și nu mi-am permis un alt apartament. Am vrut să stau și în sectorul șase. Și nu, nu mi-am permis să-mi iau o casă. Nu câștig prost ca primar, am un salariu destul de bun. Dar, cu toate acestea, au crescut atât de mult prețul încă nu mi-am permis să-mi iau o casă. Ne-am căutat, n-am găsit ceva ce să ne placă și de aceea încă suntem aici”.

