Cine este Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, despre care unii liberali au spus că ”nu e om, e câine”

Cătălin Drulă este un fost ministru al Transporturilor și fost președinte al Uniunii Salvați România, în prezent deputat, care este susținut de USR la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei.

Biografie. Viața personală a lui Cătălin Drulă

Cătălin Drulă are 44 de ani și s-a născut în data de 2 mai, potrivit CV-ului său de pe site-ul Camerei Deputaților. Deputatul are un blog oficial de campanie, însă acolo nu există detalii despre viața sa personală, nu a fost publicată nici măcar data nașterii sale.

În schimb, am aflat dintr-un interviu pe care l-a acordat Rock FM că Drulă este bucureștean ”de 44 de ani”: ”Crescut la bloc de ăsta comunist, de 10 etaje, cu copii în spatele blocului. Școală, liceu, aici. Și evident că în locul unde trăiești vezi cel mai bine ce s-ar putea face mai bine”, a spus el în emisiunea ”Morning glory”.

Cătălin Drulă nu este căsătorit, însă are o parteneră de viață, care a fost prezentă inclusiv la lansarea oficială a candidaturii sale din partea USR, eveniment la care a participat și președintele Nicușor Dan.

Ea se numește Raluca Păun și cei doi formează un cuplu de peste 15 ani, după cum a povestit chiar el într-un interviu pentru Life.ro: ”Am agățat-o în Regie. Ne-am cunoscut, ea era studentă, eu nu mai eram student de vreo 2 sau 3 ani și ne-am cunoscut la un club în Regie. Am văzut-o, am remarcat-o, mi-a plăcut, am intrat în vorbă și…. Așa era atunci, nu știu, nu era așa mult pe internet sau cum o fi acum.”

La fel ca și președintele Nicușor Dan (la ora publicării acestui articol), Raluca și Cătălin sunt parteneri de viață de mulți ani, dar nu sunt căsătoriți și au împreună doi copii, care se numesc Matei și Victor.

”Sunt născut și crescut în cartierul 1 Mai, tată a doi băieți și devotat familiei mele.”, spune el pe blogul de campanie din 2025.

Ocazional, politicianul postează câte o fotografie de familie pe rețelele sociale. Una dintre primele imagini cu copiii lor a fost publicată chiar de Ziua Copilului în 2022.

Apoi, în septembrie 2023, când fiul lui cel mare a început școala, Cătălin Drulă a publicat o altă fotografie cu cei doi.

”Astăzi, băiatul meu cel mare are prima lui zi de școală. Înainte de asta însă nu a putut sta deoparte și l-a condus pe fratele lui mai mic în prima zi de grădiniță. Pentru noi, părinții, două rânduri de emoții și gânduri despre viitorul lor. Și o dorință de schimbare reală a priorităților de dezvoltare a României. Educația reprezintă primii pași în viață pentru fiecare dintre noi și este nu numai fundamentul unei societăți, ci un drept fundamental care trebuie asigurat în cele mai bune condiții pentru fiecare copil din România”, a transmis atunci deputatul USR.

La alegerile din 2024, Cătălin Drulă a venit la vot împreună cu Raluca Păun și cei doi copii.

O altă fotografie în care Cătălin Drulă apare în ipostază de ”tată”, alături de copii, dar fără Raluca, a fost publicată de Ziua Copilului în 2024, cu următorul mesaj:

”Ziua Copilului e în fiecare zi în care facem ceva pentru copiii noștri, ca România să nu mai fie o țară din care să-și dorească să plece! Eu asta fac pentru băieții mei și știu că fiecare părinte din țara asta gândește ca mine. Vom reuși să construim România modernă pentru copiii noștri. De noi depinde! La mulți ani, Matei și Victor! La mulți ani, copii!”

Drulă a susținut campania de vaccinare anti Covid-19

În 2021, el a încurajat campania de vaccinare împotriva Covid-19.

”Să ieșim ca societate mai puternici din epidemie și să ne putem relua ritmul și activitățile normale ale vieții. Ca să ajungem în acel punct împreună, cea mai sigură și rapidă cale este vaccinarea”, a transmis Drulă la acea vreme.

Activitatea profesională a lui Cătălin Drulă: ”olimpic la informatică” și inginer software

Cătălin Drulă se prezintă pe blogul său ”olimpic la informatică”, ”absolvent al Universității din Toronto”, și se laudă că este ”IT-ist de fel”. De profesie inginer software, a studiat în Canada, la University of Toronto, iar după ce a terminat facultatea a revenit în țară și a lucrat pentru diverse proiecte antreprenoriale în domeniul IT.

Drulă afirmă că studiile din Canada i-au fost plătite în totalitate de statul canadian.

”Am fost olimpic la informatică în liceu, cu premii la națională. Am absolvit Universitatea din Toronto cu bursă de merit și calificativ „high distinction”. (...) Provin dintr-o familie normală, am trecut greu prin anii ‘90, ca toată lumea, mai puțin securiștii care mă atacă azi. N-aș fi putut niciodată să studiez în Canada fără bursa oferită de universitatea din Toronto, familia mea nu avea astfel de posibilități.”, a povestit el într-un mesaj pe Facebook.

În 2006, imediat după ce a terminat studiile în Canada, a înființat un startup care a dezvoltat o platformă tehnologică pentru Marketing de Proximitate prin bluetooth, numită ProxyCast. Apoi, Drulă spune că a lucrat ”pentru o serie de proiecte din Silicon Valley” - inclusiv la un proiect de succes privind livrarea cu drone a produselor medicale în zone greu accesibile.

”Și am construit sisteme care ajută oameni - livrări medicale cu drone în zone greu accesibile. (...) De la 18 ani, de când am plecat la facultate, mi-am câștigat banii mei. Am lucrat ca asistent la cursuri, iar după facultate am lucrat pentru mai multe startup-uri, companii care pleacă de la o idee, „din garaj”. Primele trei startup-uri nu au avut succes. Ultimul pentru care am lucrat, Zipline, da. A ajuns ceea ce numim „unicorn”. Startup-urile, la început de drum, le oferă angajaților mici părți din companie, acțiuni, pentru fidelizarea lor. Am primit o mică părticică, acțiuni care s-au valorizat în timp. Zipline se ocupă de livrarea cu drone a produselor medicale în zone greu accesibile”., a mai explicat el.

Înainte să intre în politică a activat în zona societății civile, fiind unul dintre fondatorii Asociației Pro Infrastructură. Ulterior, datorită acestei activități a fost remarcat de viitorul Guvern Cioloș.

”Eu am intrat în politică atunci, în 2016, să zic așa, după Colectiv. Înainte eram implicat în societatea civilă. Sunt unul dintre co-fondatorii Asociației Pro Infrastructură, care, mă rog, era o chestie de voluntariat, în care monitorizam șantierele de autostrăzi. Eu sunt IT-ist de fel, dar, de prin 2012 m-am luat cu pasiunea asta, cu drumurile. Sau cu lipsa lor. Și sunt genul care merge pe stradă și vede: uite, aici ar putea fi făcut mai bine, aici ne chinuim inutil. Să zic că e și pasiune, și la un moment dat boală.”, a spus el la Rock FM.

Cariera politică a lui Cătălin Drulă: în umbra lui Dacian Cioloș

Cătălin Drulă a intrat în politică după tragedia de la clubul Colectiv, după cum a mărturisit chiar el, alături de Guvernul lui Dacian Cioloș, în calitate de consilier consilier de stat pe infrastructura de transport la cancelaria premierului.

”Datorită experienței sale, a primit în 2016 propunerea de a face parte din guvernul tehnocrat, iar prioritatea lui a fost să deblocheze șantierele mari de autostrăzi, care erau sistate și îngropate în birocrație și formalități neefectuate”, se arată pe site-ul USR.

După mandatul de consilier de stat, Cătălin Drulă a fost ales deputat USR de Timiș, la scrutinul parlamentar din 2016. Apoi, la alegerile legislative din 2020, a fost ales deputat pe listele USR-PLUS Timiş.

Între 23 decembrie 2020 şi 8 septembrie 2021, a fost ministrul Transporturilor şi Infrastructurii în Guvernul Cîţu, într-o perioadă în care USR era la guvernare alături de PNL și UDMR.

Despre acest minister, Drulă a afirmat că este ”o chestie mare”, iar ”când deschizi un sertar găsești niște mafioți pe acolo, mufați la câte o conductă”.

”Pentru cine nu știe, am fost ministrul Transporturilor în 2021, opt luni. Eu mă dusesem să fac autostrăzi, ceea ce am și semnat o grămadă de contracte, am făcut PNRR-ul ăla al României. Dar ministerul Transporturilor e o chestie mare și când deschizi un sertar găsești niște mafioți pe acolo, mufați la câte o conductă. Și avem problema asta în România, că politicianul, chiar dacă e mai ok, mai curățel, când deschide sertarul și vede ceva nasol în el, puf! Înapoi cu sertarul, să-l închizi, că cine știe ce sare de acolo. Asta e și vândută sub numele de: băi, e bine să-ți alegi luptele, e bine să-ți alegi luptele. Mai trebuie să închizi și ochii ca să poți să faci ceva. Problema e că nu pot să întorc capul.”, a spus el la Rock FM.

”Am înfruntat mafia de la metrou cu „ranga”

Cătălin Drulă se mândrește cu faptul că, în calitate de ministru al Transporturilor, a ”demonstrat că mafia poate fi învinsă și că statul poate funcționa eficient. Candidez la Primăria București pentru a duce orașul înainte pe drumul onest. Am înfruntat mafia de la metrou cu „ranga” și am făcut ordine în minister.”, spune el pe blogul de candidat.

Ranga la care se referă este cea a fostului director al companiei Metrorex, care, în 2021, a folosit o bucată de fier pentru a ajuta la dezafectarea unei construcții de la metrou, iar Drulă l-a susținut în calitate de ministru al Transporturilor la acea vreme.

Drulă a spus atunci la Palatul Victoria că ”un cartel se destructurează cu ranga”, făcând astfel aluzie la sindicatul care era condus de Ioan Rădoi și care deținea spațiile comerciale demolate de către autorități. Ulterior, sindicaliştii l-au dat în judecată pe Cătălin Drulă pentru calomnie și au pierdut procesul, după ce fostul ministru a declarat că organizaţia sindicală condusă Ion Rădoi este o "o mafie", iar la metroul bucureştean s-a format un "buboi enorm".

Ulterior, în septembrie 2021, Cătălin Drulă și ceilalți miniștri USR-PLUS au demisionat din Guvernul Cîțu, invocând lipsa de încredere în premierul Florin Cîțu și acuzându-l de comportament iresponsabil și toxic pentru România.

În 2024, Drulă a câștigat un nou mandat, continuându-și activitatea în Parlamentul României.

Capitolul USR: ascensiunea și decăderea lui Drulă

Cătălin Drulă a preluat, în februarie 2022, funcţia de preşedinte interimar al USR, care tocmai fuzionase cu PLUS, după ce Dacian Cioloș a decis să demisioneze de la șefia acestui partid.

USR-PLUS fusese condus până atunci de Dacian Cioloș, omul care îl adusese în politică chiar pe el, iar Drulă era viceprepeședinte.

”Este o regulă statutară care spune că, dacă din orice motiv, rămânem fără preşedinte, preia vicepreşedintele cu cele mai multe voturi care, în cazul acesta sunt eu”, a explicat atunci Cătălin Drulă.

Ulterior, în conferința de presă, el a afirmat că USR a făcut istorie, fiind primul partid cetăţenesc care a intrat la guvernare. ”Suntem astăzi, singurul partid democratic de Opoziţie”, a mai spus Drulă, arătând că îl mulţumeşte lui Dacian Cioloş pentru contribuţia la fuziunea dintre USR şi PLUS. Câteva luni mai târziu, în iulie, într-un scrutin care s-a desfășurat online, Cătălin Drulă l-a învins pe Octavian Berceanu și a devenit noul președinte ales al USR.

”Este timpul unei noi epoci în evoluția acestui partid. Cea de maturitate și stabilitate”, a spus atunci Cătălin Drulă.

Însă, ”stabilitatea” a ținut doar doi ani, pentru că mandatul lui Drulă la șefia USR s-a oprit în iunie 2024, când el a demisionat din cauza rezultatelor foarte slabe pe care partidul său le-a înregistrat la alegerile locale și europarlamentare.

”Rezultatul este sub așteptările pe care le-am avut noi. Îmi asum acest rezultat”, a spus el.

De altfel, subiectul acelor alegeri din 2024 a fost și motiv de scandal în partidul său, după ce a propus ca lista de candidaţi ai USR pentru alegerile europarlamentare din 2024 să fie deschisă de Elena Lasconi, Dan Barna, Vlad Voiculescu şi Vlad Botoş.

El a fost acuzat că, prin acea decizie, încalcă nu numai statutul USR, ci și ”principiile care au stat la baza formării USR”, fiind amenințat inclusiv cu plângeri penale.

Tot sub conducerea lui Cătălin Drulă, în noiembrie 2023, USR i-a cerut Elenei Lasconi să se retragă din campania pentru alegerile europarlamentare, după ce ea a spus într-un interviu că a votat "Da" la referendumul pentru familia tradiţională.

Mai mult, în mandatul său de președinte al USR, Drulă a fost acuzat de Vlad Gheorghe - care era europarlamentar USR la acea vreme - că USR "face ştiri doar cu scandaluri interne şi procente staţionare" în sondaje.

"Chiar nu vă pasă că din partidul speranţă am ajuns partidul dezamăgire?! Sunteţi mulţumiţi când cetăţenii ne numesc 'răul cel mai mic', vă mândriţi cu aşa 'rezultate'?”, a susținut Gheorghe.

Relația cu președintele Nicușor Dan

Cătălin Drulă este unul dintre vechii apropiați ai președintelui Nicușor Dan, de la care afirmă că are susținere pentru funcția de Primar al Capitalei. La rândul lui, șeful statului a dat de înțeles că are un favorit, însă nu a spus exact despre cine este vorba.

Cu toate acestea, Nicușor Dan a participat la evenimentul la care a fost lansată oficial candidatura lui Cătălin Drulă din partea USR.

„Candidez la Primărie pentru că vreau să mergem înainte pe drumul deschis de Nicușor Dan. Vreau să facem din București un oraș sigur, viu și modern”, a spus la acel eveniment Cătălin Drulă.

Fostul președinte al USR spune că îl cunoaște pe Nicușor Dan din 2012, când s-a oferit voluntar să-l ajute la prima sa candidatură pentru funcția de primar general.

”L-am cunoscut în 2012, atunci când el a candidat pentru prima dată la Primăria Capitalei, un independent care a candidat împotriva primarului în funcție, Sorin Oprescu, și a lui Silviu Prigoană. Și s-a format o comunitate în jurul acestei candidaturi. Eu îmi doream o complet altfel de abordare pentru oraș și mi s-a părut, domnule, cât curaj să te implici, să candidezi, hai să ajut și eu cu ce pot. Și am fost voluntar în acea campanie. Ne-am cunoscut, am ținut legătura de-a lungul anilor și ... restul e istorie”, a povestit Drulă într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook.

Controverse

După moartea fostului președinte Ion Iliescu, în 5 august 2025, Cătălin Drulă a ironizat această veste, publicând pe contul său de Facebook melodia ”Imnul golanilor”, compusă de Cristian Pațurcă, care a fost cântată la mineriade în semn de protest față de fostul lider al PSD.

Stenograme DNA: „Drulă nu e om, e câine”

În iulie 2021, Cătălin Drulă, pe atunci ministru al Transporturilor, a apărut în stenogramele Direcției Naționale Anticorupție (DNA), în cazul unor lideri PNL care încercau să impună numiri la șefia unor companii și agenții de stat din subordinea Ministerului Transporturilor.

În aceste înregistrări, lideri ai PNL vorbeau despre menținerea în funcție a unor directori din subordinea Ministerului Transporturilor, în schimbul unor favoruri politice.

„Drulă nu e om, e câine (…) Omul e nebun! Nu se înțelege cu nimeni”, spuneau ei despre fostul ministru.

Promisiunile electorale ale lui Cătălin Drulă (program de candidat)

Pe blogul său de candidat, Cătălin Drulă a menționat cinci puncte importante privind Bucureștiul:

1. punerea în aplicare a rezultatului referendumului pentru București, respectiv eliminarea sectoarelor, pentru a avea parte de ”un buget unic metropolitan, din care se vor finanța proiectele de care beneficiază întreg orașul”.

„Vrem un oraș european, condus dintr-un singur loc. Dacă New York-ul poate fi condus de un singur primar și o singură primărie, poate fi și Bucureștiul. Gata cu toată prostia asta cu sectoarele, cu mafiile imobiliare mufate! Facem treabă pentru București.”, a spus Drulă la lansarea candidaturii sale.

2. investiții în infrastructură de transport, respectiv ”în în linii de tramvai rapide, în extinderea rețelei de metrou, în reabilitarea bulevardelor, în închiderea inelelor de circulație și în implementarea masterplanului velo”.

3. refacerea marilor parcuri ale Capitalei și deschiderea unor noi spații verzi pe terenuri virane. ”Regenerăm urban zone extinse, piețe și piațete publice, pentru a crea spații verzi și zone pietonale. Implementăm Centura Verde București-Ilfov și alte măsuri testate în mai multe capitale europene pentru a avea un aer mai curat și mai multe spații verzi pentru recreere, sport și educație”.

4. Bucureștiul, un oraș mai sigur: ”Treceri de pietoni semaforizate, supraînălțate și bine iluminate. Siguranță în școli prin implementarea referendumului pentru programe antidrog. Consolidăm clădirile cu risc seismic pe baza unor criterii clare”.

5. Urbanism responsabil, pe baza referendumului votat de bucureșteni. ”Proiectele noi vor include trotuare, spații de joacă, spații verzi și servicii publice (școli, creșe). Implementăm programe pentru locuire accesibilă, inspirate din cele mai bune practici ale capitalelor europene”.

De altfel, în privința punctului numărul 2, cel al rezolvării traficului auto din Capitală, Drulă a anunţat că vrea să implementeze un ”sistem de 300 de camere pentru monitorizarea traficului şi constatarea automată a contravenţiilor, precum trecerea pe roşu, depăşirea vitezei şi folosirea ilegală a benzilor pentru autobuze”.

Averea lui Cătălin Drulă: peste 2,2 milioane de dolari investiți într-o companie americană

Potrivit declarației de avere, care a fost depusă în iunie 2025 la Camera Deputaților, Cătălin Drulă deține un teren intravilan de 1490 de mp, din 2014, în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

El mai are un autoturism BMW fabricat în 2012.

În declarația de avere nu este menționată niciun apartament sau casă de locuit. În schimb, are mai multe conturi curente și fonduri de investiții, care însumează astfel: peste 22.000 de lei, aproximativ 6600 de euro și peste 480.000 de dolari.

În plus, Cătălin Drulă deține investiții semnificative în companii de tehnologie, în special în Zipline International Inc., o companie americană specializată în livrarea de drone., unde raportează acțiuni în valoare de peste 2,2 milioane de dolari.

Mai are acțiuni la companii precum Evergent Investments, Transelectrica, Transgaz, Banca Transilvania, Indra Sistemas, BRD, Premier Energy, Hidroelectrica, Wizz Air Holdings, BMW AG, Dassault Aviation Sa sau Nestle.

De asemenea, el deține obligațiuni emise de statul român în valoare de 102.550 dolari și 149.188 euro.

”Povestea averii” lui Cătălin Drulă

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Cătălin Drulă a oferit detalii și despre averea sa, despre care, susține el, au fost inventate deja minciuni în spațiul public.

”Mizeria care rula ieri pe mașina cu ecrane LED și răspândea minciuni despre mine voia să inducă ideea că am furat. Pentru acești securiști e imposibil să faci și bani cinstiți. Mii de bucureșteni au citit „Cum a făcut 3 milioane Cătălin Drulă?”. Nu am făcut 3 milioane. Provin dintr-o familie normală, am trecut greu prin anii ‘90, ca toată lumea, mai puțin securiștii care mă atacă azi. N-aș fi putut niciodată să studiez în Canada fără bursa oferită de universitatea din Toronto, familia mea nu avea astfel de posibilități. De la 18 ani, de când am plecat la facultate, mi-am câștigat banii mei. Am lucrat ca asistent la cursuri, iar după facultate am lucrat pentru mai multe startup-uri, companii care pleacă de la o idee, „din garaj”. Primele trei startup-uri nu au avut succes. Ultimul pentru care am lucrat, Zipline, da. A ajuns ceea ce numim „unicorn”. Startup-urile, la început de drum, le oferă angajaților mici părți din companie, acțiuni, pentru fidelizarea lor. Am primit o mică părticică, acțiuni care s-au valorizat în timp. Zipline se ocupă de livrarea cu drone a produselor medicale în zone greu accesibile. Aceasta este povestea „averii lui Drulă”. Mulți dintre voi o știți. Dar scriu toate astea pentru miile de bucureșteni care au văzut acea mizerie plimbătoare prin oraș.”.

