Inundații devastatoare în California. Zeci de case au fost îngropate în noroi și mii de oameni nu au energie electrică

Stiri externe
27-12-2025 | 19:58
×
Codul embed a fost copiat

Ploile și ninsorile căzute în exces au antrenat alunecări de teren și distrugeri masive în California. 

autor
Stirileprotv

Din cauza vremii, numărul accidentelor rutiere a trecut de 400, iar peste 100 de oameni au fost salvați de pompieri din mașini și din casele care au nimerit în calea viiturilor. Între timp, zăpezile s-au mutat pe coasta de nord-est, iar traficul de pe aeroporturile din New York este grav perturbat.

În orășelul cu 5.000 de locuitori Wrightwood, situat la 130 de km de Los Angeles, de Crăciun drumurile s-au transformat în râuri repezi, iar în urma puhoaielor au rămas case pline de nămol și mașini îngropate până la plafon.

Eric Faulkner, manager of Mountain Hardware: „Am supraviețuit viscolului din 2023, incendiilor de la începutul anului și acum inundațiilor. Wrightwood este puternic. Din punctul de vedere al impactului asupra orașului, acum e cel mai grav”.

Unii nu au asigurare contra inundațiilor Și vor trebui să suporte pagubele din propriile buzunare.

Manny Simpson, rezident:Garajul meu nu arată bine deloc. De-a lungul anilor, a trebuit să evacuăm casa de vreo 3 sau 4 ori, dar am răzbit prin toate încercările și tot nu vrem să ne mutăm de aici”.

În jur de 50.000 de oameni încă nu au curent în case și mai au de răbdat pentru că echipele de intervenție nu au acces peste tot ca să repare rețeaua, după ce s-au prăbușit poduri ori s-au surpat șosele.

Urmările furtunii sunt vizibile peste tot, bucăți de șosea surpate cu tot cu mașini sau cele trei utilaje de la compania de electritate care proptesc stâlpii de curent ca să nu cadă la pământ.

Rezident: Se cumpără baterii, lanterne, prelate, folii, lemne de foc”.

Acest magazin cu articole pentru casa este asaltat de localnici care au nevoie de provizii ca să treacă de aceste sărbători dificile.

Eric Faulkner, manager of Mountain Hardware: „Am încercat să deschid magazinul cât mai repede. Am trecut pe generator. Probabil că până pe marți nu revine curentul în oraș”.

Meteorologii promit ca de duminică vor înceta ploile în California. În schimb, un front atmosferic favorabil precipitațiilor se face simțit în coltul opus al Americii, pe coasta de nord-est.

De vineri, guvernatorii statelor New York și New Jersey au decretat stare de urgență din cauza ninsorilor abundente. Primarul New York-ului vorbește de cele mai mari zăpezi din ultimii patru ani, adică un strat de cel puțin 20 de centimetri. Deja 1.200 de zboruri către și dinspre New York au fost anulate, iar alte 5.500 au întârzieri.

Momentul în care doi hoți din SUA scot cu forța un bancomat dintr-un magazin, cu o mașină. L-au pierdut apoi într-un șanț

Sursa: Pro TV

Etichete: california, vijelii, inundatii,

Dată publicare: 27-12-2025 19:26

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Stare de urgenţă în Los Angeles. Un „râu atmosferic” urmează să traverseze California, cu ploi puternice și ninsori
Stiri externe
Stare de urgenţă în Los Angeles. Un „râu atmosferic” urmează să traverseze California, cu ploi puternice și ninsori

Statul american California a declarat stare de urgenţă, miercuri, în Los Angeles şi în mai multe comunităţi din sud, din cauza ploilor torenţiale care au stârnit temeri cu privire la posibile inundaţii periculoase în preajma Crăciunului.

O furtună rară a lovit Emiratele Arabe Unite. Inundații și zboruri perturbate pe aeroportul din Dubai. FOTO&VIDEO
Stiri externe
O furtună rară a lovit Emiratele Arabe Unite. Inundații și zboruri perturbate pe aeroportul din Dubai. FOTO&VIDEO

Zeci de zboruri înregistrau întârzieri sau au fost anulate vineri în Emiratele Arabe Unite, unde ploi puternice au provocat inundaţii în mai multe oraşe mari, în urma unei rare furtuni în această ţară deşertică, relatează AFP.

Peste 600 de oameni au murit și alte sute sunt dispăruți în urma inundațiilor din Asia. În Sri Lanka este stare de urgență
Stiri externe
Peste 600 de oameni au murit și alte sute sunt dispăruți în urma inundațiilor din Asia. În Sri Lanka este stare de urgență

Bilanț cutremurător în Asia de Sud-Est, lovită de unele dintre cele mai grave inundații din ultimele decenii. Peste 600 de oameni au murit și alte sute de persoane sunt date dispărute, majoritatea în Indonezia și Thailanda.

Inundații puternice la Pitești și Breaza. Pompierii au scos apa din curtea DNA
Stiri actuale
Inundații puternice la Pitești și Breaza. Pompierii au scos apa din curtea DNA

Ploile puternice din ultimele zile au produs inundații la ieșirea din Pitești. Pompierii au fost chemați să scoată apa din curți, inclusiv din cea a Direcției Sanitar-Veterinare și a noului sediu DNA aflat în construcție.

Cod portocaliu de inundaţii pe râurile din două județe. Hidrologii avertizează asupra viiturilor majore
Stiri actuale
Cod portocaliu de inundaţii pe râurile din două județe. Hidrologii avertizează asupra viiturilor majore

Hidrologii au emis o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pe pe râuri din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, valabilă până duminică la prânz, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore.

Recomandări
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați
Stiri actuale
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați

Viscolul începe să pună mari probleme în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 de kilometri pe oră au rupt copaci și stâlpi de curent electric.

Reacția Școlii de Poliție din Câmpina, după ce un angajat ar fi încercat să violeze un elev în biroul său
Stiri actuale
Reacția Școlii de Poliție din Câmpina, după ce un angajat ar fi încercat să violeze un elev în biroul său

Un agent de serviciu al Școlii de Poliție din Câmpina, cu o vechime de peste 20 de ani în sistem, a fost arestat preventiv, după ce un elev a reclamat că l-ar fi agresat sexual.

Explozie de cazuri de gripă severă. Sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați
Stiri Sanatate
Explozie de cazuri de gripă severă. Sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați

Situație îngrijorătoare în spitalele de boli infecțoase din țară care au rămas fără locuri libere din cauza numărului mare de pacienți cu gripă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Decembrie 2025

32:13

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28