Inundații devastatoare în California. Zeci de case au fost îngropate în noroi și mii de oameni nu au energie electrică

Din cauza vremii, numărul accidentelor rutiere a trecut de 400, iar peste 100 de oameni au fost salvați de pompieri din mașini și din casele care au nimerit în calea viiturilor. Între timp, zăpezile s-au mutat pe coasta de nord-est, iar traficul de pe aeroporturile din New York este grav perturbat.

În orășelul cu 5.000 de locuitori Wrightwood, situat la 130 de km de Los Angeles, de Crăciun drumurile s-au transformat în râuri repezi, iar în urma puhoaielor au rămas case pline de nămol și mașini îngropate până la plafon.

Eric Faulkner, manager of Mountain Hardware: „Am supraviețuit viscolului din 2023, incendiilor de la începutul anului și acum inundațiilor. Wrightwood este puternic. Din punctul de vedere al impactului asupra orașului, acum e cel mai grav”.

Unii nu au asigurare contra inundațiilor Și vor trebui să suporte pagubele din propriile buzunare.

Manny Simpson, rezident: „Garajul meu nu arată bine deloc. De-a lungul anilor, a trebuit să evacuăm casa de vreo 3 sau 4 ori, dar am răzbit prin toate încercările și tot nu vrem să ne mutăm de aici”.

În jur de 50.000 de oameni încă nu au curent în case și mai au de răbdat pentru că echipele de intervenție nu au acces peste tot ca să repare rețeaua, după ce s-au prăbușit poduri ori s-au surpat șosele.

Urmările furtunii sunt vizibile peste tot, bucăți de șosea surpate cu tot cu mașini sau cele trei utilaje de la compania de electritate care proptesc stâlpii de curent ca să nu cadă la pământ.

Rezident: „Se cumpără baterii, lanterne, prelate, folii, lemne de foc”.

Acest magazin cu articole pentru casa este asaltat de localnici care au nevoie de provizii ca să treacă de aceste sărbători dificile.

Eric Faulkner, manager of Mountain Hardware: „Am încercat să deschid magazinul cât mai repede. Am trecut pe generator. Probabil că până pe marți nu revine curentul în oraș”.

Meteorologii promit ca de duminică vor înceta ploile în California. În schimb, un front atmosferic favorabil precipitațiilor se face simțit în coltul opus al Americii, pe coasta de nord-est.

De vineri, guvernatorii statelor New York și New Jersey au decretat stare de urgență din cauza ninsorilor abundente. Primarul New York-ului vorbește de cele mai mari zăpezi din ultimii patru ani, adică un strat de cel puțin 20 de centimetri. Deja 1.200 de zboruri către și dinspre New York au fost anulate, iar alte 5.500 au întârzieri.

