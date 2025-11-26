Cine este Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei. A câștigat în 2018 un proces împotriva administrației Firea

Ana Ciceală, fost consilier general al Capitalei, anunța încă din vară intenția ei de a candida pentru Primăria Capitalei, fiind susţinută de două partide noi, SENS şi Uniunea pentru Reforma Statului (URS).

„Îmi doresc un Bucureşti al oamenilor, al comunităţilor, al curajului, un oraş care să fie construit pe termen lung, pentru generaţiile viitoare. Voi fi un primar care stă în stradă, care ascultă cu adevărat oamenii şi care ţine cont de vocea lor. Politicienii trebuie să îi asculte pe cetăţeni, nu invers", declara în iulie 2025, Ana Ciceală.

Ana Ciceală - biografie, viață personală

Ana Maria Ciceală are 42 de ani. Recunoaște că în tinerețe a fost un elev „tocilar”, împărțit între olimpiade la geografie, filosofie și logică.

A finalizat liceul Carol I din Craiova în 2002, iar în 2006 a absolvit cursurile Facultării de Filosofie din cadrul Universității București, unde a fost admisă fără examen datorită rezultatelor la olimpiadă.

Deși, povestește ea, i-a displăcut total Bucureștiul la început și plănuia să se mute în Scoția pentru a urma un program de master, visurile i-au fost curmate rapid de o carieră în management corporatist, pe care a avut-o timp de 8 ani, de clădirile din Centrul Vechi, de cursurile de dans contemporan și de o „dragoste” care au făcut-o să iubească Capitala.

Ana Ciceală este într-o relație cu Mihai Goțiu, în prezent activist de mediu și jurnalist, și fost senator în Parlamentul României în 2016, din partea USR. Cei doi au împreună o fetiță în vârstă de aproape șase ani.

Partenerul candidatei este mai puțin cunoscut pe scena politică, iar numele său a apărut în presă după ce a fost filmat în timp ce ațipea în plen. Ulterior, el a explicat că era foarte obosit, din cauza zilelor și nopților pierdute în Camera Deputaților, unde a protestat împreună cu alți colegi față de adoptarea Ordonanței de Urgență 13 - cea care a provocat protestele în România. În 2017, Mihai Goțiu a depus plângere penală după ce a fost lovit cu pumnii şi picioarele de către Mirel Palada, sociolog și fost purtător de cuvânt al Guvernului Ponta.

În 2021, a fost audiat de DNA, în calitate de martor, în dosarul tăierilor de păduri din Munţii Gurghiului, în urma unei sesizări penale făcute de el cu un an înainte.

Cariera politică

Nemulțumită de administrația Negoiță, de tăierile spațiului verde din cartier, a decis ca în 2015 să demisioneze de la locul de muncă din corporație și să se alăture Asociației Salvați București, fondată de Nicușor Dan.

În 2016, Ana Ciceală a devenit unul dintre membrii fondatori ai USB (Uniunea Salvați Bucureștiul), formațiune care a coordonat și promovat campania electorală pentru a doua candidatură a lui Nicușor Dan la Capitală, Ana Ciceală fiind aleasă atunci în echipa de consilieri municipali, post ocupat până în 2024.

Din 2019 până în 2020, Ana Ciceală a fost membră USR. Acum face parte din mișcarea SENS.

Între 2017 și 2019, Gabriela Firea, primar al Capitalei la acel moment, a înființat companii municipale fără respectarea procedurilor legale, acestea fiind criticate pentru lipsa de transparență și pierderi.

Ana Ciceală, din partea USR, a contestat legalitatea în instanță și a câștigat procesul în 2018 coordonând o echipă de juriști, devenind un critic important al administrației Firea.

În 2023, în cadrul unui interviu, Ana Ciceală se numea „singurul politician care a învins-o pe Gabriela Firea în instanță.”

Ana Ciceală a candidat independent în anul 2024 pentru postul de primar al Sectorului 3, unde a obținut 16,13% din voturi, potrivit datelor publicate pe rezultatevot.ro. Ea a fost învinsă de actualul edil, Robert Negoiță (PSD).

„În Consiliul General m-am axat pe combaterea corupției în primul mandat și am oprit sfonările din banul public care se întâmplau în timpul administrației Firea”, spunea Ana Ciceală într-un interviu în iunie 2024 pentru HotNews.

Candidata promitea pe atunci că dacă va fi aleasă primar de sector va construi patru centre de sănătate, două săli polivalente, cinci creșe, cinci grădinițe și două școli, va asigura afterschool gratuit până la ora 18:00, va deschide două centre de dezintoxicare pentru tineri cu probleme de dependență de etnobotanice, va amenaja 100 km de piste de biciclete în Sectorul 3 împreună cu Primăria Capitalei, va crea trei parcuri noi, va planta 500.000 de arbori și va instala toalete publice în parcuri și pe străzi.

Controverse

În 2020, candidatura Anei Ciceală la Sectorul 3 a fost retrasă în ultimul moment de USR. O înregistrare audio de la o ședință a partidului în care Ana Ciceală i-a reproșat lui Dan Barna că a negociat cu alt membru pentru a fi pus în locul ei la Primăria Sectorului 3, fără să anunțe partidul, a apărut în spațiul public. În final, liberalul Adrian Moraru a fost susținut de USR pentru Primăria Sectorului 3 la acea vreme.

Ana Ciceală a fost constant ţinta unor atacuri verbale în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, fiind jignită de către Aurelian Bădulescu, viceprimar la acea vreme. Consiliera USR Ana Ciceală a fost înjurata de viceprimarul Bădulescu, după ce a pus mai multe întrebări referitoare la Maternitatea Giuleşti, unde mai mulți de bebeluşi au fost infectaţi cu stafilococ auriu. „Declar că o bag în pi**a mă-sii pe Ana Ciceală”, a scris acesta în procesul verbal.

Ciceală l-a dat în judecată pe Băduleascu, iar după trei ani, judecătorii l-au condamnat să-i plătească daune morale de 7.000 de lei consilierei locale USR. În 2024, Ciceală i-a trimis o scrisoare deschisă președintelui Klaus Iohannis, în care i-a cerut să-i retragă Ordinul de Merit în grad de cavaler, asimilat gradului de sublocotenent, lui Aurelian Bădulescu.

„Sunt Ana Ciceală, consilier municipal în Consiliul General al Municipiului București. Sunt una dintre consilierele care de-a lungul timpului a fost insultată, jignită, amenințată în cel mai grobian mod cu putință de Aurelian Bădulescu, care pentru o lungă perioadă de timp a fost viceprimarul Capitalei, omul de încredere al Gabrielei Firea”, începe scrisoarei consilierei. În interior, Ciceală a reprodus și o parte din jignirile pe care Bădulescu i le-ar fi adus de-a lungul timpului.

Promisiuni electorale

Ana Ciceală promite acum, conform programului electoralm pentru București investiții majore în educație, sănătate și locuire: mai multe școli, grădinițe și afterschool-uri, cinci parcuri noi și două milioane de arbori plantați. Vrea clinici medicale deschise non-stop, locuințe publice pentru tineri, transport public complet electrificat și mai multe piste de biciclete. Pentru seniori, propune centre de zi și acces mai ușor la servicii medicale.

De asemenea, promite consolidarea clădirilor cu risc seismic, un nou plan urbanistic și o aplicație prin care bucureștenii să poată vedea cum sunt cheltuiți, potrivit programului ei electoral.

În ultimul sondaj de opinie de la începutul lunii noiembrie, Ana Ciceală se afla pe locul 5, cu un procent de 10,5%.

Averea Anei Ciceală

Potrivit declarației de avere depusă în 2024, Ana Ciceală nu are niciun teren pe numele ei, deține doar un apartament în București de 49 de mp, cumpărat în anul 2011.

Veniturile declarate includ salariul de consilier general de 16400 de lei anual, un contract pe drepturi de autor de 470 de lei și o chirie de 17799 de lei pe an.

