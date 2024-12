(P) Mușoiu: “Comisia Europeană trebuie să investească mai mult în infrastructura feroviară a tuturor țărilor UE“

Cu mult înainte ca bugetul UE pentru anul viitor să fie agreat, europarlamentarul Ștefan Mușoiu, membru în Comisia de Turism și Transport (TRAN) a Parlamentului European, a făcut o serie de demersuri pentru suplimentarea fondurilor necesare dezvoltării infrastructurii de transport la nivel european și, în special, pentru țara noastră. Mușoiu a avut chiar și o întâlnire privată cu comisarul propus pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas. Eurodeputatul social democrat i-a solicitat colegului său, nominalizat pentru poziția de Comisar pentru Transport și Turism, să sprijine procesul de modernizare a căilor ferate din Europa de Sud și de Sud-Est. ”Am făcut uz de această posibilitate pentru că mă preocupă în mod special să demontez alegațiile deloc adevărate cum că doar România are de recuperat unele decalaje de modernizare privind transportul de călători și de mărfuri pe calea ferată. Nu este deloc adevărat acest aspect! Sub conducerea lui Sorin Grindeanu, la Ministerul Transporturilor s-au reluat investițiile în acest tip de tranzit. Însă, per total, la nivelul întregii Uniuni Europene s-a investit insuficient pentru acest tip de transport deosebit de necesar. Cu alte cuvinte, vorbim mai repede de neglijarea modernizării unitare a căilor ferate și de o lipsă generală la nivelul Uniunii a unor investiții pentru obținerea conectării și a continuității lucrative a acestui tip de transport. Căile ferate comunitare au multe de recuperat, nu doar cele românești”, afirmă europarlamentarul. Ștefan Mușoiu explică faptul că pentru transportul de marfă se impune cât mai repede trecerea de la sistemul mecanic, vechi de cuplare, la cel automatizat. În plus, eurodeputatul militează pentru impunerea de standarde comune pentru gestionarea tuturor capacităților feroviare și asigurarea conexiunilor eficiente între statele comunitare.

Iată care sunt problemele transportului feroviar:

”Cu cât va fi renegociat mai repede Regulamentul privind capacitățile feroviare din perspectiva schimbării multor reguli actuale, învechite, până în 2030, cu atât vom putea vorbi de un transport mult mai sigur, mai ieftin și mai rapid pe căile ferate române și europene! Nu sunt afirmații politicianiste, ci este adevărul pur. Spre exemplu, sistemul mecanizat presupune intervenție umană, deci pierdere de timp și de bani pentru serviciul de control. Mai mult decât atât, acest tip de sistem, pe care UE îl folosește și în zilele noastre, a fost înlocuit de SUA, Federația Rusă, precum și de alte state de pe alte continente încă de la începutul secolului XX. Un alt exemplu de neajuns de la nivelul transportului între statele membre îl reprezintă impunerea testelor de frână pentru garniturile feroviare, la granițe. Și această operațiune poate conduce și la irosirea aproape a 60 de minute per procedură. De asemenea, există încă probleme privind dimensiunile diferite ale ecartamentelor din Europa. Așadar, pe diverse rute, din cauza acestui neajuns major de ordin tehnic, nu se poate ca aceeași garnitură să poată străbate Europa de la un capăt la altul. Iar dacă acest aspect va fi corijat, așa cum îmi doresc, va fi nevoie să rezolvăm și problema ridicată de comunicarea cu pasagerii, în limbi diferite, odată ce ai trecut dintr-un stat în altul. Referitor la asta, trebuie să menționez și că este nevoie de implementarea unui bilet unic de transport pe căile ferate europene, și nu de achiziționarea fracturată și numeroasă a acestora pentru o călătorie, spre exemplu, cu plecarea din Gara de Nord din București cu destinația Paris”, explică principalele inconveniente actuale Ștefan Mușoiu. Eurodeputatul român adaugă că aceste probleme din teren figurează pe agenda decidenților din Agenția Uniunii Europene pentru transporturile feroviare (ERA), subordonată Comisiei Europene. Cu toate astea, acești oficiali se plâng de subfinanțare.

Probleme și cu investițiile altor state membre:

La acest cumul de dificultăți se mai adaugă încă o problemă majoră, identificată și de eurodeputatul. Ștefan Mușoiu spune că, deși statele membre au primit o serie de recomandări necesare extinderii liniilor ferate interne, acestea au decis să nu respecte ad litteram indicațiile comunitare. ”Unele țări membre și-au extins căile de rulare, dedicate transportului feroviar. Însă nu au respectat planurile prezentate de Uniune, deși au luat act de ele, și de aici a rezultat un sistem ce nu poate fi prea ușor interconectat. Altfel spus, este nevoie de alte lucrări și eforturi suplimentare comunitare ca să aliniem aceste linii ferate și să reușim să avem un tranzit continuu și uniform de transport de mărfuri și persoane”, a mai arătat europarlamentarul social democrat.

