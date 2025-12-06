Târgul de Crăciun din Budapesta 2025 – ghid complet pentru turiști. Ce să vizitezi și ce să mănânci

Bucură-te de magia sărbătorilor la Târgul de Crăciun din Budapesta 2025 — un sezon plin de luminițe, arome savuroase și tradiții locale ce transformă capitalei Ungariei într‑o poveste de iarnă.

Plănuiești să vizitezi capitala Ungariei în perioada sărbătorilor și să te plimbi prin târgurile de de Crăciun? Dacă da, vei avea parte de o experiență foarte frumoasă. Iată tot ce trebuie să știi despre principalul târg de Crăciun, dar și ce altceva să vizitezi.

Când are loc târgul de Crăciun din Budapesta 2025

Piețele de Crăciun din Budapesta sunt cu adevărat uimitoare, iar vizitarea lor este, fără îndoială, unul dintre cele mai bune lucruri de făcut în Budapesta în decembrie. Târgul de Crăciun de la Basilica Sf. Ștefan este adesea votat ca unul dintre cele mai frumoase piețe de Crăciun din Europa.

Căsuțele de lemn drăguțe cu vin fiert, luminițele sclipitoare de Crăciun și decorațiunile festive te vor face să intri instant în spiritul sărbătorilor.

Cele două târguri principale de Crăciun din Budapesta, cel din Piața Vörösmarty și Basilica Sf. Ștefan, sunt deschise între 14 noiembrie și 31 decembrie 2025.

Cele mai mici târguri urmează un program similar, deși unele se închid după Ajunul Crăciunului. Standurile se deschid de obicei în jurul orei 11:00 și rămân animate până la 22:00–23:00, mai ales în weekend, când mulțimea vine pentru mâncare, băuturi și muzică live.

Piețele de Crăciun de neratat din Budapesta

Budapesta are două piețe mari de Crăciun vizitate de toată lumea: Piața Vörösmarty, cea mai veche și tradițională, și piața din fața Bazilicii Sf. Ștefan, celebră pentru spectacolul de lumini și atmosfera festivă.

În afară de acestea, există câteva târguri mai mici răspândite prin oraș, precum cele din Óbuda și Parcul Central, ideale pentru o atmosferă mai relaxată și mai locală.

Poți vizita ușor cele două piețe principale într-o singură zi, dar dacă stai două sau trei zile ai timp să te bucuri de atmosferă, să vizitezi piețele mai mici și să explorezi alte atracții de iarnă din Budapesta, cum ar fi băile termale sau tramvaiul de Crăciun.

Piețele sunt cele mai magice după-amiaza târziu și seara devreme, când luminile încep să strălucească, iar aerul se umple de mirosul de vin fiert și castane coapte.

Mâncăruri și băuturi tradiționale

Târgurile de Crăciun sunt ocazia perfectă să descoperi o atmosferă magică și să încerci câteva specialități culinare tradiționale ungurești specifice sărbătorilor de sfârșit de an. Iată ce delicii să încerci în aceste piețe festive:

♦LÁNGOS

Un adevărat simbol al bucătăriei ungurești, lángos este o gustare pe care nu o poți rata în Budapesta. Se servește cu usturoi, smântână, brânză, șuncă sau cârnați. Trebuie servită fierbinte pentru a aprecia miezul moale și crusta crocantă. Lángosul poate fi și dulce, acoperit cu gem sau ciocolată.

♦GULAȘ

Gulașul este unul dintre cele mai faimoase feluri din gastronomia ungurească. Se prepară din carne (de obicei vită), legume (ardei, roșii etc.), cartofi, ceapă și paprika. Supa groasă și gustoasă se servește cu pâine și poate constitui un fel principal. La piețele de Crăciun din Budapesta, gulașul se poate servi și în pâine!

♦HALÁSZLÉ

Halászlé este o supă făcută din mai multe specii de pește de apă dulce (carp, biban, șalău, somn etc.), ceapă și paprika. Scriitorul ungur Tömörkény István a numit-o „pește cu paprika”, datorită consistenței generoase a supei, conform shewandersabroad.

♦TÖLTÖTT KÁPOSZTA

Töltött káposzta este varza umplută, un fel festiv servit în Ungaria în perioada sărbătorilor de sfârșit de an. Este de obicei garnisită cu cotlet de porc și paprika și se servește cu smântână proaspătă, legume și o felie de pâine.

La piețele de Crăciun din Budapesta nu pot lipsi preparatele la grătar: pulpe de gâscă coapte, carne de porc la rotisor, cârnați, carne la grătar, ciolan de porc și pește de apă dulce la grătar, precum șalău sau păstrăv.

Dacă vrei să încerci ceva diferit, încearcă testiculele de cocoș („kakashere pörkölt”). Prăjite în tigaie cu ceapă, roșii, ardei și paprika, surprind prin textura cremoasă și gustul inedit.

♦KÜRTŐCSKALÁCS

Kürtőskalács este de neratat în Budapesta. Poți alege să fie acoperit cu scorțișoară și decorat cu nuci, migdale și zahăr. Se savurează cald și este foarte gustos.

♦RÉTES

Rétes este umplut cu mere, cireșe, mac sau brânză de vaci și adesea decorat cu fructe uscate (stafide, migdale). Este recomandat să fie servit cald.

♦BEJGLI

Bejgli este rulada tradițională de Crăciun, cu nuci („diós bejgli”) sau mac („mákos bejgli”), servită feliată subțire sau întreagă la vânzare.

♦SZALON CUKOR

Szaloncukor sunt bomboanele tradiționale de Crăciun, acoperite cu ciocolată și umplute cu marțipan sau alte ingrediente precum nucă de cocos, rom, caramel, ciocolată, căpșuni. În Ungaria, ele se folosesc și la decorarea bradului înainte de a fi mâncate.

Nu rata vinul fiert („forralt bor”) este aromat cu scorțișoară, cuișoare și un strop de portocală sau lămâie. Totodată, poți încercă palinka, asemănătoare cu cea românească, cu un conținut de alcool între 35–70%, obținută din diferite fructe precum mere, pere, prune, caise, zmeură, struguri și cireșe.

Ce alte târguri se mai organizează în Budapesta

Budapesta se transformă într-un tărâm de iarnă în fiecare sezon de sărbători, iar Târgurile de Crăciun din Budapesta 2025 nu fac excepție! Din 14 noiembrie până în Anul Nou, cele mai îndrăgite târguri festive ale orașului se aprind pe ambele maluri ale Dunării.

Iată principalele târguri de Crăciun din capitala Ungariei:

Piața de Crăciun Vörösmarty (14 noiembrie – 31 decembrie 2025)

►Locație: Piața Vörösmarty, centrul Budapestei

►Program (standuri artizanale și alimentare): 14 nov – 23 dec & 27 – 30 dec:

• Duminică–Joi: 11:00 – 21:00

• Vineri–Sâmbătă: 11:00 – 22:00

• 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 10:00 – 14:00

• 25–26 decembrie: 12:00 – 18:00

• 31 decembrie (Revelion): 11:00 – 03:00

►Atracții:

• Standuri cu mâncare festivă: vin fiert, castane coapte, turtă dulce

• Cadouri handmade și artă locală

• Locație centrală cu vedere la Dunăre și Castelul Buda

Este inima Târgurilor de Crăciun din Budapesta 2025, plină de localnici și turiști care savurează atmosfera festivă emblematică a orașului.

Târgul Crăciun de la Bazilica Sf. Ștefan (14 noiembrie – 1 ianuarie 2026)

►Locație: Piața Szent István

►Atracții:

• Peste 100 de expozanți artizani

• Proiecții 3D pe fațada Bazilicii

• Patinoar și distracție pentru întreaga familie

• Mâncăruri tradiționale ungurești

Acest târg este ideal pentru vizitatorii care doresc cea mai frumoasă priveliște a Târgurilor de Crăciun din Budapesta 2025, mai ales datorită spectacolului de lumini nocturn de la Bazilică.

Târgul de Crăciun Óbuda (29 noiembrie – 23 decembrie 2025)

►Locație: Fő tér (Piața Principală Óbuda)

►Atracții:

• Atmosferă locală și primitoare, cu obiecte artizanale

• Patinoar în aer liber și spectacole folclorice live

• Programe pentru familie cu povești și concerte

• Miere locală, vin fiert și cadouri artizanale

Târgul Óbuda este unul dintre cele mai fermecătoare târguri din Budapesta 2025. Este mai puțin aglomerat decât opțiunile din centrul orașului și oferă o experiență autentică și comunitară.

Sfaturi utile pentru vizitatori

Transportul public funcționează eficient pe durata sezonului Târgurilor de Crăciun din Budapesta 2025. Folosește liniile de metrou M1, M2 și M3 sau tramvaiele 2, 47 și 49 pentru a ajunge ușor între târguri. Târgul Óbuda se ajunge cel mai bine cu tramvaiul 1 sau trenul suburban HÉV.

• Mergi devreme în weekend pentru a evita aglomerația

• Îmbracă-te călduros – serile pot fi friguroase, chiar până la sub zero grade

• Ține la tine bani cash, deoarece unele standuri mici nu acceptă carduri

• Combină vizitele turistice cu târgurile de Crăciun

• Alătură-te tururilor gratuite pe jos pentru a explora punctele festive și locurile locale ascunse din Budapesta

