Pe litoralul românesc, de Crăciun, ”este mirific peisajul”. Zeci de lebede oferă un spectacol deosebit

Pe litoral, deşi vântul a bătut cu putere și a fost un frig pătrunzător, unii dintre turiști au ieșit la plimbare pe malul mării și au admirat grațioasele lebede din Eforie Sud.

Alții s-au relaxat toată ziua în piscinele încălzite ori s-au lăsat răsfăţaţi la masaj.

Zeci de lebede oferă un spectacol plin de grație în Eforie Sud, în golful Capiul Turcului. Păsările își fac apariția aici în fiecare iarnă pentru că locul este ferit de vânt și îngheț.

Lebedele de la Capu Turcului au devenit o atracție. Foarte mulți turiști, dar și localnici vin să le fotografieze, dar să le și hrănească. E bine de știut că de multe ori bunele intenții pot face rău și nu trebuie să hrănim păsările cu pâine sau cu produse de patiserie.

Copil: "Mi-e un pic cam frig, dar e ok. Îmi plac lebedele, am pus o dată mâna pe una, anul trecut și a stat".

Turist: ”Este mirific peisajul și mai ales iarna. E foarte frumos."

Alții ceva mai comozi au stat la căldură în centrele SPA şi în piscină.



Georgiana Itu, terapeut: "Folosim un ulei aromatherapy cu migdale, cu tămâie și mosc. 50 de minute și facem tot corpul. Este foarte aglomerat, avem masaje de dimineața până seara".

În celălalt colț al țării băile sărate de la Ocna Mureș s-au dovedit neîncăpătoare.

Puritatea sării este de peste 97%, așa că mulți merg pentru tratament. Cererea a fost peste așteptări iar parcarea s-a umplut repede.

Turist: "Excelent, mai slăbim un pic, ştiţi cum e de sărbători".

Elena Ludoșan, reprezentant Băile Ocna Mureș: ”Avem bazine cu apă sărată, bazine cu apă dulce, avem saune, jacuzzi după mâncare multă, o baie e binevenită."

Prețul unui bilet de intrare pentru o zi întreagă costă 80 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru copii.



