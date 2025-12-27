Crăciun în Bucovina, locul în care priveliștea îți taie respirația: ”România este alta decât o vedem noi”

Ultima zi din vacanță de Crăciun în Bucovina a fost despre experiențele în natură. Unii turiști s-au aventurat în munți până la cel mai înalt punct panoramic din Țara Dornelor, unde priveliștea îți taie respirația.

Alții au avut parte de o escapadă culinară de excepție, cu preparate fine la aer curat.

Elena Bejinaru, corespondent PRO TV: ”Aceasta este ultima zi petrecută în munții Bucovinei, pentru turiștii care au petrecut Crăciunul. Așadar, mulți dintre ei vor să profite din plin de aceste clipe. Suntem la cota 1.100, la o pensiune în Munții Călimani. Mesele sunt pline, iar atmosfera este una de sărbătoare, pentru că aici oaspeții nu au trăit doar experiențe culinare autentice, dar au legat și prietenii. Pentru un sejur de patru nopți de Crăciun, o familie de 3 persoane a alocat în medie 3.500-4000 de lei, iar în cazul celor care și-au dorit o experiență ultra all-inclusive, cu mâncăruri de lux, cazare și multe activități în aer liber, prețul a ajuns la aproximativ 10.000 de lei. Însă, pentru mulți a contat și tradiția și, dincolo de bucătăria bucovineană și frumusețea peisajelor, au fost și grupuri care au căutat liniștea vechilor mănăstiri.”

Pe culmile munților Bistriței, la cota 1.400, ne-a întâmpinat starețul Mănăstirii Piatra Tăieturii, care a ținut să ni le prezinte pe Floricica și Pietrica, două căprioare sălbatice, care vin doar la chemarea lui.

Părintele Macarie, starețul mănăstirii: "Știți cum este la munte? Toată lumea spune că suntem mai aproape de cer, dar eu zic că omul se poate face mai mic. Și când este mai mic vede lucrurile mai frumos și mai curate, mai simple. România este alta decât o vedem noi, zbuciumul în care trăim. Dacă am fi liniștiti, am vedea lucrurile cu totul diferit. Crăciunul este despre tine, despre bunătate."

Oaspeții au fost absorbiți de vorbele starețului și de atmosfera liniștită din munți.

Panorama arată spectaculos, așa că oaspeții nu se mai saturau să facă poze. După ce și-au încărcat bateriile, turiștii au plecat spre stațiune. În altă zonă între munți și dealuri domoale, în mijlocul naturii, un bucătar pregătește cu dibăcie un meniu special din carne fragedă de vită.

Între timp, o masă plină îi așteaptă pe cei care apreciază mai degrabă specialitățile tradiționale.

După tot acest răsfăț, cei mai mulți au plecat la casele lor.

