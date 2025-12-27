De Crăciun, în inima Maramureșului istoric, caii mândri cu hamuri împodobite au făcut senzație. Turiștii sunt încântați

Stiri Turism
27-12-2025 | 19:11
Maramures
PRO TV

Crăciunul în Maramureș nu ar fi complet fără festivalul de datini și obiceiuri. S-au convins de asta oaspeții care au lăsat căldura și confortul pensiunilor ca să vadă colindătorii. Seara, gazdele au încins focul în sobe și i-au așteptat cu masa pusă.

autor
Doina Plăcintă

În inima Maramureșului istoric, pe străzile din Sighetul Marmației, caii mândri cu hamuri împodobite au făcut senzație.

Aici, obiceiurile continuă să fie trăite și respectate. Cete de colindători, ansambluri folclorice, grupuri de mascați și păstrători ai obiceiurilor străvechi din toate colțurile României s-au strâns pentru a aduce publicul mai aproape de tot ce înseamnă bucuria sărbătorilor de iarnă.

Artist: "Începând de la colindă, sub fereastra gospodarului, până la jocul caprei, a urșilor, la semănat, până la colinda străbună și urările străvechi."

Turist: "Am petrecut Crăciunul în inima Maramureșului. Zi de zi am fost încântați de toate obiceiurile și tradițiile le-am trăit alături de ei.”

Citește și
pregatiri
Crăciun autentic în Maramureș: pensiunile se pregătesc de sărbătoare, iar turiștii din toată lumea au început să sosească

Turist: "E foarte frumos, este prima dată când venim. Din Târgoviște. E totul diferit față de ce avem noi acasă."

Zona este renumită pentru portul popular maramureșan. Inspirați de ce au văzut, unii turiști nu s-au mai despărțit de căciula și cojocul din lână nici la masă. Celorlalți după ce au îndurat frigul mai multe ore pe străzi, în ajutor le-a venit…

Turist: "Horincă! Este cel mai bun aliment! Am mâncat sarmale, ne-a făcut gazda noastră.”

Majoritatea pensiunilor au fost pline în perioada Crăciunului, iar un sejur de 4 zile a costat în medie 2000 de lei.

Nicoleta Borca, reprezentant pensiune: "Cel mai mult le-a plăcut horinca și afinata. Au rămas toate platourile goale, a mai rămas și mâncare dar au foat foarte mulțumiți.”

Turist: "Așteptăm cu nerăbdare anul viitor pentru a ne reîntoarce.”

Reporter: Deci faceți deja rezervare pentru anul care vine?

Turist: ”Bineînețeles”.

Până atunci, gazdele se pregătesc temeinic să-și întâlnească oaspeții care vor petrece revelionul în zonă.

Ileana Tiran, reprezentant pensiune: "Sunt ocupate toate camerele, avem primirea oaspeților pe data de 30, au făcut pachetul până în data de 2 cu totul inclus, cu seara festivă de revelion, cu plimbare cu căruța, cu seara muzicală cu ceterași din zonă."

De Anul Nou, tarifele urcă spre 3.000 de lei de persoană.

Turiștii străini, îndrăgostiți de tradițiile de Crăciun din Maramureș. Unii s-au mutat definitiv: „Am simțit ceva special”

Sursa: Pro TV

Etichete: maramures, turism, craciun,

Dată publicare: 27-12-2025 19:11

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Turiștii străini, îndrăgostiți de tradițiile de Crăciun din Maramureș. Unii s-au mutat definitiv: „Am simțit ceva special”
Stiri Turism
Turiștii străini, îndrăgostiți de tradițiile de Crăciun din Maramureș. Unii s-au mutat definitiv: „Am simțit ceva special”

Satele din Maramureș i-au făcut pe mulți străini să se îndrăgostească de aceste locuri și să nu mai vrea să plece de aici. Au adoptat inclusiv și obiceiurile și felul în care este sărbătorit Crăciunul.

Crăciun autentic în Maramureș: pensiunile se pregătesc de sărbătoare, iar turiștii din toată lumea au început să sosească
Stiri actuale
Crăciun autentic în Maramureș: pensiunile se pregătesc de sărbătoare, iar turiștii din toată lumea au început să sosească

În satele din Maramureș, proprietarii pensiunilor se pregătesc de zor pentru marea sărbătoare. Oaspeții au început să sosească, unii de peste hotare, în căutarea Crăciunului autentic.

Recomandări
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați
Stiri actuale
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați

Viscolul începe să pună mari probleme în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 de kilometri pe oră au rupt copaci și stâlpi de curent electric.

Reacția Școlii de Poliție din Câmpina, după ce un angajat ar fi încercat să violeze un elev în biroul său
Stiri actuale
Reacția Școlii de Poliție din Câmpina, după ce un angajat ar fi încercat să violeze un elev în biroul său

Un agent de serviciu al Școlii de Poliție din Câmpina, cu o vechime de peste 20 de ani în sistem, a fost arestat preventiv, după ce un elev a reclamat că l-ar fi agresat sexual.

Explozie de cazuri de gripă severă. Sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați
Stiri Sanatate
Explozie de cazuri de gripă severă. Sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați

Situație îngrijorătoare în spitalele de boli infecțoase din țară care au rămas fără locuri libere din cauza numărului mare de pacienți cu gripă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Decembrie 2025

02:30:17

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28