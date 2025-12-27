De Crăciun, în inima Maramureșului istoric, caii mândri cu hamuri împodobite au făcut senzație. Turiștii sunt încântați

Crăciunul în Maramureș nu ar fi complet fără festivalul de datini și obiceiuri. S-au convins de asta oaspeții care au lăsat căldura și confortul pensiunilor ca să vadă colindătorii. Seara, gazdele au încins focul în sobe și i-au așteptat cu masa pusă.

În inima Maramureșului istoric, pe străzile din Sighetul Marmației, caii mândri cu hamuri împodobite au făcut senzație.

Aici, obiceiurile continuă să fie trăite și respectate. Cete de colindători, ansambluri folclorice, grupuri de mascați și păstrători ai obiceiurilor străvechi din toate colțurile României s-au strâns pentru a aduce publicul mai aproape de tot ce înseamnă bucuria sărbătorilor de iarnă.

Artist: "Începând de la colindă, sub fereastra gospodarului, până la jocul caprei, a urșilor, la semănat, până la colinda străbună și urările străvechi."

Turist: "Am petrecut Crăciunul în inima Maramureșului. Zi de zi am fost încântați de toate obiceiurile și tradițiile le-am trăit alături de ei.”

Turist: "E foarte frumos, este prima dată când venim. Din Târgoviște. E totul diferit față de ce avem noi acasă."

Zona este renumită pentru portul popular maramureșan. Inspirați de ce au văzut, unii turiști nu s-au mai despărțit de căciula și cojocul din lână nici la masă. Celorlalți după ce au îndurat frigul mai multe ore pe străzi, în ajutor le-a venit…

Turist: "Horincă! Este cel mai bun aliment! Am mâncat sarmale, ne-a făcut gazda noastră.”

Majoritatea pensiunilor au fost pline în perioada Crăciunului, iar un sejur de 4 zile a costat în medie 2000 de lei.

Nicoleta Borca, reprezentant pensiune: "Cel mai mult le-a plăcut horinca și afinata. Au rămas toate platourile goale, a mai rămas și mâncare dar au foat foarte mulțumiți.”

Turist: "Așteptăm cu nerăbdare anul viitor pentru a ne reîntoarce.”

Reporter: Deci faceți deja rezervare pentru anul care vine?

Turist: ”Bineînețeles”.

Până atunci, gazdele se pregătesc temeinic să-și întâlnească oaspeții care vor petrece revelionul în zonă.

Ileana Tiran, reprezentant pensiune: "Sunt ocupate toate camerele, avem primirea oaspeților pe data de 30, au făcut pachetul până în data de 2 cu totul inclus, cu seara festivă de revelion, cu plimbare cu căruța, cu seara muzicală cu ceterași din zonă."

De Anul Nou, tarifele urcă spre 3.000 de lei de persoană.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













