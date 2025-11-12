Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa. Destinații magice pentru iarnă în 2025

Europa se transformă iarna într-un tărâm de poveste, plin de târguri de Crăciun. De la piețele tradiționale din orașe istorice până la destinațiile moderne pline de farmec, aceste târguri sunt locuri ideale pentru a trăi magia sărbătorilor în 2025.

Crăciunul este una dintre cele mai frumoase perioade ale anului. Nu există o modalitate mai bună de a intra în spiritul sărbătorilor decât printr-o vizită la unul dintre celebrele târguri de Crăciun din Europa.

Pe lângă faptul că te bucuri de atmosfera de sărbătoare ale mărilor orașe europene, ai șansa să guști din preparate festive cu totul unice. Iată câteva dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa în 2025.

Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa

Târgul de Crăciun din Bruxelles

Considerat unul dintre cele mai bune din Europa, Winter Wonders din Bruxelles este alegerea ideală pentru o escapadă festivă în familie sau un weekend de cumpărături. Poți ajunge direct cu Eurostar din Londra, Paris, Amsterdam sau Köln.

Târgul din 2025 se desfășoară între 28 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026 și transformă orașul într-un adevărat tărâm de iarnă. Peste 250 de căsuțe din lemn vor fi amplasate în Grand Place, Rue de la Bourse, Place Sainte-Catherine și Marché aux Poissons, oferind de la cadouri lucrate manual și decorațiuni, până la delicii belgiene și vin fiert.

Târgurile de Crăciun din Amsterdam

În sezonul festiv, piețele de Crăciun din Amsterdam animă piețele orașului, cu standuri pline de cadouri lucrate manual, decorațiuni și mâncăruri tradiționale. Patinoarele, dulciurile de sezon și străzile luminate transformă orașul într-o destinație de iarnă fermecătoare.

Târgurile din 2025 se desfășoară între 15 noiembrie 2025 și 3 ianuarie 2026. Vizitatorii pot descoperi suveniruri unice, pot gusta delicatese olandeze și se pot bucura de atmosfera festivă de pe canalele luminate.

Târgul de Crăciun din Bruges

Unul dintre cele mai fermecătoare târguri din Europa are loc în orașul romantic Bruges. Evenimentul, cunoscut ca Winter Glow, transformă orașul într-un basm de iarnă. Vizitatorii pot explora căsuțele din lemn, pot patina și se pot plimba pe traseul de lumini care pune în valoare străzile pietruite și canalele orașului.

Târgul din 2025 se desfășoară între 21 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, aducând farmecul și căldura sărbătorilor în centrul istoric, conform eurostar.

Târgul de Crăciun din Strasbourg

Cunoscut drept Capitala Crăciunului, Strasbourg găzduiește cel mai vechi târg de Crăciun din Franța, datând din 1570. În fiecare iarnă, centrul istoric devine un tărâm festiv cu peste 300 de căsuțe din lemn amplasate în piețele principale: Place Broglie, Place de la Cathédrale și Place Kléber, unde se află faimosul brad uriaș.

Târgul din 2025 are loc între 26 noiembrie și 24 decembrie 2025 și oferă o combinație de tradiție, cultură și spirit de sărbătoare.

Târgurile de Crăciun din Köln

Între 17 noiembrie și 23 decembrie 2025, Köln găzduiește mai multe târguri, fiecare cu un farmec aparte. Cel mai mare se află lângă impunătoarea catedrală, unde sute de standuri oferă cadouri lucrate manual, ornamente și preparate germane tradiționale. Străzile iluminate, delicatesele locale și atmosfera de sărbătoare fac din Köln o destinație emblematică pentru Crăciun.

Târgurile de Crăciun din Londra

Crăciunul la Londra este o experiență aparte, cu activități festive, lumini spectaculoase și numeroase piețe de Crăciun. Winter Wonderland 2025 revine în Hyde Park între 14 noiembrie 2025 și 1 ianuarie 2026. Evenimentul include cel mai mare patinoar în aer liber din Marea Britanie, atracții de iarnă, carusele și zeci de standuri de Crăciun, fiind locul perfect pentru cumpărături, dulciuri de sezon și distracție în familie.

Târgul de Crăciun din Lille

Deși mai mic decât alte piețe europene, târgul din Lille oferă mult farmec într-o locație centrală ușor accesibilă. Aproximativ 90 de standuri sunt amplasate în Place Rihour, iar bradul uriaș și roata panoramică de pe Grand Place creează o atmosferă festivă plină de viață.

Se desfășoară între 20 noiembrie și 29 decembrie 2025 și este ideal pentru o excursie de o zi din Londra, drumul durând doar 1 oră și 22 de minute cu trenul. Totul se află la doar 10 minute de mers pe jos de gară.

Târgul de Crăciun din Aachen

Pentru o experiență autentică germană, târgul de Crăciun din Aachen este o alegere ideală. Atrage anual peste 1,5 milioane de vizitatori și se numără printre cele mai iubite târguri din Germania.

Între 21 noiembrie și 23 decembrie 2025, centrul istoric devine un decor de poveste, cu peste o sută de standuri amplasate în jurul catedralei și primăriei. Vizitatorii pot cumpăra obiecte artizanale, cadouri de Crăciun și delicii locale.

Printre specialitățile locale se numără Aachener Printen, un biscuit aromat specific regiunii, și Reibekuchen, o plăcintă crocantă din cartofi servită cu sirop sau sos de mere.

Târgurile de Crăciun din Paris

Orașul Luminilor strălucește și mai tare în perioada sărbătorilor, cu 15–20 de târguri răspândite în diferite cartiere. Între 16 noiembrie 2025 și 5 ianuarie 2026, Parisul oferă vizitatorilor un amestec de cultură franceză, gastronomie și atmosferă de Crăciun.

Poți savura un pahar de vin chaud (vin fiert) în timp ce explorezi standurile cu cârnați artizanali, brânzeturi fine, ciocolată de casă și cadouri de sezon. Printre cele mai populare târguri se numără cel de la Square Viviani (vis-a-vis de Catedrala Notre-Dame), cel din fața bisericii St Germain des Prés și piața din Grădinile Tuileries.

Alte târguri de Crăciun din Europa care merită vizitate

Budapesta, Ungaria

Budapesta, unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa, devine tot mai popular în fiecare an ca destinație pentru târgurile de Crăciun.

Dacă mergi la Budapesta în sezonul de Crăciun, vei găsi târguri organizate în unele dintre cele mai frumoase locuri din oraș, inclusiv în Piața Vörösmarty și în fața Bazilicii Sfântul Ștefan, unde un spectacol de lumini spectaculos este proiectat pe fațada bazilicii la fiecare 30 de minute.

Pe lângă standurile care vând mâncare, băuturi și cadouri festive, ai ocazia să patinezi și să te bucuri de principalele atracții ale orașului, inclusiv băile termale, faimoase în întreaga lume.

Edinburgh, Scoția

Superba capitală a Scoției atrage vizitatori pe tot parcursul anului datorită frumuseții sale istorice, dar în perioada sărbătorilor, tarabele și festivitățile din Princes Street Gardens și George Street adaugă o notă de magie în plus. Târgurile de Crăciun au un decor spectaculos și poți face multe alte activități de iarnă în oraș, cum ar fi vizitele prin numeroasele librării frumoase din Edinburgh.

Wrocław, Polonia

Unul dintre cele mai spectaculoase târguri de Crăciun din Europa se află în Polonia, mai exact la Wrocław. Dacă îți place atmosfera de basm, acest oraș polonez capătă un farmec aparte în perioada Crăciunului, când peste 250 de căsuțe decorate sunt amplasate în centrul orașului, creând o atmosferă festivă de poveste.

Oriunde ai alege să mergi iarna asta, asigură-te că guști din bunătățile tradiționale și colinzi străduțele frumos împodobite, bucurându-te de spiritul Crăciunului.

