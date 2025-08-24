Secretul kürtőskalács, colacilor ungurești, dezvăluit în Cluj-Napoca. Pofticioși s-au înghesuit la Zilele Culturale Maghiare

Timp de o săptămână, Zilele Culturale Maghiare au animat centrul orașului Cluj-Napoca. Mii de oameni au luat parte la diferite activități sau au degustat vinuri și mâncăruri tradiționale.

Pofticioșii au fost atrași de kürtőskalács, ambasadorul culinar al culturii maghiare. Secretul, potrivit unui producător, este să fie făcuți „în jar”.

„Acum am ajuns și m-am așezat la coadă. Pentru copii, le trebuie kürtőș, foarte mult le place” spune un amator de colaci ungurești.

Nici langoșii nu au lipsit, fierbinți, pufoși și acoperiți cu brânză sau smântână.

Vinuri, meșteșuguri și concerte

După atâtea bunătăți, participanții au descoperit și vinurile maghiare, de la soiuri seci și elegante până la cele fructate și aromate.

Tineri: „Am venit pentru vinuri seci, dar până la urmă am încercat doar vinuri fructate, chiar am încercat o diversitate foarte mare.” (...)

„Eu nu sunt cu vinurile seci și chiar mi-a plăcut vinul maghiar de... Sauvignon Blanc.”

Nu au lipsit nici standurile meșteșugarilor, pline cu obiecte artizanale, cărți și articole vestimentare.

Iar când s-a lăsat seara, petrecerea s-a mutat în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Sute de persoane au venit să se distreze alături de artiști maghiari cunoscuți.

Băiat: „Sunt oameni de toate vârstele, mă simt foarte bine.”

Lilla Szabo, organizator: „Până în momentul acesta, totul era plin, oamenii sunt peste tot la expoziții, concerte.”

Cea de-a 16-a ediție a Zilelor Culturale Maghiare se încheie în această seară.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













