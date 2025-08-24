Secretul kürtőskalács, colacilor ungurești, dezvăluit în Cluj-Napoca. Pofticioși s-au înghesuit la Zilele Culturale Maghiare

Stiri Diverse
24-08-2025 | 09:17
×
Codul embed a fost copiat

Timp de o săptămână, Zilele Culturale Maghiare au animat centrul orașului Cluj-Napoca. Mii de oameni au luat parte la diferite activități sau au degustat vinuri și mâncăruri tradiționale.

autor
Alexandra Clej

Pofticioșii au fost atrași de kürtőskalács, ambasadorul culinar al culturii maghiare. Secretul, potrivit unui producător, este să fie făcuți „în jar”.

„Acum am ajuns și m-am așezat la coadă. Pentru copii, le trebuie kürtőș, foarte mult le place” spune un amator de colaci ungurești.

Nici langoșii nu au lipsit, fierbinți, pufoși și acoperiți cu brânză sau smântână.

Vinuri, meșteșuguri și concerte

După atâtea bunătăți, participanții au descoperit și vinurile maghiare, de la soiuri seci și elegante până la cele fructate și aromate.

Citește și
frauda telefon
Un bărbat a furat un telefon de care s-a folosit pentru a scoate din contul victimei 270.000 de lei, în Cluj-Napoca

Tineri: „Am venit pentru vinuri seci, dar până la urmă am încercat doar vinuri fructate, chiar am încercat o diversitate foarte mare.” (...)

„Eu nu sunt cu vinurile seci și chiar mi-a plăcut vinul maghiar de... Sauvignon Blanc.”

Nu au lipsit nici standurile meșteșugarilor, pline cu obiecte artizanale, cărți și articole vestimentare.

Iar când s-a lăsat seara, petrecerea s-a mutat în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Sute de persoane au venit să se distreze alături de artiști maghiari cunoscuți.

Băiat: „Sunt oameni de toate vârstele, mă simt foarte bine.”

Lilla Szabo, organizator: „Până în momentul acesta, totul era plin, oamenii sunt peste tot la expoziții, concerte.”

Cea de-a 16-a ediție a Zilelor Culturale Maghiare se încheie în această seară.

Sursa: Pro TV

Etichete: Ungaria, festival, cluj-napoca,

Dată publicare: 24-08-2025 09:08

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Grădina Botanică din Cluj găzduiește o expoziție inedită de plante carnivore. „Au și capacitatea de a prinde mamifere mici”
Stiri Diverse
Grădina Botanică din Cluj găzduiește o expoziție inedită de plante carnivore. „Au și capacitatea de a prinde mamifere mici”

Cei care ajung în aceste zile la Grădina Botanică din Cluj-Napoca au parte de surprize. O expoziție cu peste 100 de specii de plante carnivore poate fi vizitată timp de aproape o lună de cei curioși.

Un bărbat a furat un telefon de care s-a folosit pentru a scoate din contul victimei 270.000 de lei, în Cluj-Napoca
Stiri actuale
Un bărbat a furat un telefon de care s-a folosit pentru a scoate din contul victimei 270.000 de lei, în Cluj-Napoca

Un tânăr de 24 de ani care a furat un telefon mobil într-un centru comercial din Cluj a reușit, în două zile, să ia din conturile victimei aproape 270.000 de lei.

Motivul pentru care președintele Ungariei consideră că maghiarii din România sunt un model pentru toți ungurii
Stiri Sociale
Motivul pentru care președintele Ungariei consideră că maghiarii din România sunt un model pentru toți ungurii

Ungurii din România sunt un model pentru toți maghiarii, a declarat la Cluj-Napoca președintele Ungariei. „Aşa arată o comunitate vie, iar o comunitate vie are întotdeauna viitor”, a spus șeful statului maghiar.

Cluj-Napoca, primul oraș din România care interzice fumatul în parcuri, stații și baze sportive. Amenzile ajung la 500 lei
Stiri actuale
Cluj-Napoca, primul oraș din România care interzice fumatul în parcuri, stații și baze sportive. Amenzile ajung la 500 lei

Cluj-Napoca este primul oraș din țară unde de astăzi este interzis fumatul în stațiile de transport în comun, parcuri și baze sportive.

Trei străini au fost prinşi pe aeroport după ce ar fi furat bijuterii la Untold. Aveau la ei lănţişoare, parfumuri şi ţigări
Stiri actuale
Trei străini au fost prinşi pe aeroport după ce ar fi furat bijuterii la Untold. Aveau la ei lănţişoare, parfumuri şi ţigări

Trei cetăţeni străini, suspectaţi că ar fi furat bijuterii şi alte bunuri în timpul festivalului Untold, desfăşurat între 7 şi 10 august la Cluj-Napoca, au fost prinşi pe aeroport, înainte de controlul de securitate pentru îmbarcarea spre Barcelona.

Recomandări
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor
Stiri actuale
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor

Oficialii americani au blocat Ucraina să folosească rachetele cu rază lungă primite din SUA împotriva Rusiei, încă din primăvară, pentru a sprijini eforturile administrației Trump de a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor de pace.

De ce au ales Ilie Bolojan și premierul Rep. Moldova să se întâlnească în Vama Albița. Strategia pusă la cale de oficiali
Stiri Politice
De ce au ales Ilie Bolojan și premierul Rep. Moldova să se întâlnească în Vama Albița. Strategia pusă la cale de oficiali

Premierul Ilie Bolojan a mers în Republica Moldova, în prima sa vizită externă de când a preluat fotoliul de la Palatul Victoria. A fost primit de omologul său de la Chișinău, Dorin Recean.

Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului
Stiri externe
Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului

Forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M și 72 de drone în noaptea de 23-24 august. De partea cealaltă, Kievul a răspuns cu un asalt pe măsură pe teritoriul rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 August 2025

29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12