Destinații de toamnă în România. Locuri de vizitat în vacanța de toamnă împreună cu familia

Toamna, România se transformă într-un adevărat spectacol al culorilor, cu nuanțe calde și un peisaj cu adevărat impresionant.

Dacă vrei să profiți de vacanța de toamnă a copiilor pentru o plimbare prin țară, există câteva destinații care în perioada asta par desprinse din povești. În plus, vremea este numai bună pentru a explora la pas frumusețile pe care țara le are de oferit.

România, mai frumoasă toamna

Dacă ești obișnuit doar cu concediile în perioada verii, atunci s-ar putea să fii surprins de felul în care toamna schimbă total peisajele. În plus, există locuri cu adevărat magice în acest sezon care abia așteaptă să fie descoperite de turiștii curioși.

Dacă nu ai mai fost în aceste zone, să știi că toamna este sezonul ideal pentru a le descoperi. De la temperaturile ideale pentru plimbări, până la peisajele în plină schimbare și bunătățile pe care sezonul le aduce.

Aerul devine mai rece și mai pătrunzător, natura este în plină schimbare iar pădurile bogate de la munte și rezervațiile naturale ascund adevărate comori.

Destinații la munte în România pentru toamnă

Mulți români aleg să meargă la munte doar iarna sau vara. Într-adevăr, în sezonul cald vei găsi puțină răcoare, în timp ce în sezonul rece te bucuri de zăpadă și de sporturile de zăpadă.

Ceea ce puțini știu este că toamna, munții, pădurile, traseele și întreg peisajul montan sunt și mai frumoase.

Ideal este să prinzi câteva zile în care nu plouă, ca să te bucuri de drumeții, trasee de explorat și plimbări prin natură.

Munții Făgăraș

Dacă nu ai mai fost până acum în Munții Făgăraș, vei rămâne impresionat de frumusețea lor. Traversat de Transfăgărășan și adăpostind Castelul de gheață de la Bâlea, masivul Făgăraș găzduiește o mulțime de obiective turistice. Priveliștile sunt impresionante, iar altitudinile ajung până la peste 2.500 de metri în 8 dintre vârfurile sale.

De-a lungul traseelor marcate poți vedea cascade, lacuri glaciare și puncte din care poți vedea panorame uimitoare.

Nu rata cascada Bâlea, unde căderea apei are o înălțime de 60 de metri. Priveliștea poate fi văzută și de pe Transfăgărășan, dar și de la înălțimea telecabinei care urca la Bâlea Lac.

Lacurile glaciare din Făgăraș precum Podragu, Capra, Avrig, Urlea, sau Negoiu sunt atracții turistice pe care nu trebuie să le ratezi de-a lungul traseelor marcate.





Poiana Brașov

Printre cele mai luxoase stațiuni montane din România, Poiana Brașov este superbă pe timp de toamnă.

Fă-ți timp și vizitează pietrele lui Solomon, o zonă de defileu natural cu peisaje superbe.

Canionul Șapte Scări este un alt obiectiv turistic de neratat. Se poate parcurge foarte ușor, iar scările din piatră naturală se transformă în cascade în timpul ploilor.

Poți ajunge la Cariera Veche pe jos din Poiana Brașov, dacă faci dreapta de la Hotelul Poiana Ursului și urmezi drumul asfaltat până ajungi la Izvorul Vechi. Gustă apa rece și ia-ți și o sticlă pentru drumeție.

Dacă ești în Poiana Brașov, vizitează și peștera de Lapte din Munții Postăvaru. Ai de mers mai puțin de oră, însă odată ajuns la altitudinea de 1350 de metri, peisajele merită tot efortul.

Peștera este foarte frumoasă, cu o lungime de 180 de metri și o diferență de nivel de 9 metri.

Alte obiective pe care să le vezi toamna pe Valea Prahovei includ Brașovul, Râșnovul, castelul Bran și alte atracții care capătă cu totul alt aspect în sezonul în care natura își schimbă haina.

Rezervații naturale de vis pe perioada toamnei

Dacă iubești natura și vrei să petreci câteva zile vizitând unele dintre cele mai frumoase locuri din România, ți-am pregătit câteva dintre cele mai spectaculoase locuri în care să îți petreci un concediu de vis.

Rezervația Naturală Cazanele Mari și Cazanele Mici

Cazanele Mari se întind pe o suprafață de 3,8 kilometri și se află între Plavișevița și bazinul Dubova, în timp ce Cazanele Mici au o lungime de 3,6 kilometri, fiind o porțiune limitată de bazinetul Dubovei și Ogradena, fiind principalele obiective turistice din județul Mehedinți.

Această rezervație naturală se întind pe o suprafață de 215 hectare, iar peisajele sunt spectaculoase, mai ales toamna.

Este o rezervație de tip mixt și alcătuiesc unul dintre cele mai frumoase trasee turistice naturale din zona Dunării. Cazanele Mari pot fi văzute doar din apă, cu barca, o experiență cu adevărat uimitoare.

Aici există plante ocrotite prin lege precum laleaua galbenă de cazane, o specie aflată pe cale de dispariție, săpunarița roșie sau clopoțeii Cazanelor.

Rezervația Ceahlăul – Muntele Olimp al României

Ceahlăul este cel mai cunoscut și impresionant masiv din partea centrală a Carpaților Orientali. Masivul Ceahlău este format dintr-o serie de vârfuri cu înălțimi ce variază între 1.000 și 1.300 de metri.

Parcul Național Ceahlău, unul dintre principalele obiective turistice naturale din județul Neamț, este arie protejată și habitat pentru mai multe specii de orhidee sau floare de colț.

Totodată, aici poți întâlni șopârle, vipere, căprioare, mistreți, lupi, râși sau urși.

Unul dintre cele mai frumoase locuri din zonă este Rezervația forestieră Codrii de Aramă, pe dealul Filiorul din comuna Agapia. Se află la o altitudine de aproximativ 600 de metri și este declarată zonă protejată.

Plimbă-te pe traseele amenajate, fă drumeții sau trekking. Toamna, peisajul de aici este impresionant, iar dacă iubești natura, vei avea parte de cele mai frumoase priveliști.





Rezervația Pietrosul Rodnei

Aflat la o altitudine de 2.303 metri, Pietrosul Rodnei este cel mai înalt vârf din Carpații Orientali.

A fost declarat rezervație naturală și a primit statutul de Rezervație a Biosferei din partea UNESCO datorită diversității și unicității florei și faunei.

Pentru pasionații de natură și fotografie, Pietrosul Rodnei, una dintre principalele atracții naturale din Bistrița-Năsăud, este un loc de vis. Panorama asupra Munților Rodnei și Maramureșului și asupra localităților Borsa și Moisei sunt cu adevărat splendide.

Aici vei găsi o mulțime de plante ocrotite de lege sau pe cale de dispariție precum floarea de colț sau gușa porumbelului.

Cu puțin noroc, poți observa marmote, capre negre, cocoși de munte, cerbi sau lupi.

Nu rata lacul glaciar Iezer, la baza Vârfului Pietrosu. România are o mulțime de locuri frumoase de văzut și o sumedenie de activități plăcute de făcut în mijlocul naturii.

Sate pitorești de vizitat toamna în România

România este un adevărat tezaur de sate pitorești, fiecare cu farmecul său aparte, în special în sezonul de toamnă, când peisajele devin de-a dreptul feerice.

Viscri, județul Brașov - Viscri este unul dintre cele mai faimoase sate săsești din România, inclus în patrimoniul UNESCO datorită bisericii sale fortificate. Toamna, satul se îmbracă în culori calde, iar peisajele din jur devin de poveste. Străduțele pietruite, casele tradiționale și atmosfera rurală te vor transporta într-o altă epocă. În plus, poți explora dealurile din împrejurimi sau poți vizita atelierele meșteșugărești locale.

Biertan, județul Sibiu – Situat în inima Transilvaniei, la aproape 70 de kilometri de orașul Sibiu, Biertan este o adevărată bijuterie arhitecturală, cunoscut pentru biserica sa fortificată, inclusă în patrimoniul UNESCO. Acest sat se numără, cu siguranță, printre obiective turistice din județul Sibiu pe care nu trebuie să le ratezi.

Acest sat medieval a câștigat titlul de „Sat de poveste” în cadrul competiției Destinația Anului în România 2024, datorită atmosferei sale autentice și a peisajului de poveste. Toamna, Biertan devine și mai spectaculos, cu dealurile sale acoperite de o explozie de culori. Printre activitățile recomandate se numără o vizită la biserica fortificată, unde poți explora istoria și legendele locului, și o plimbare pe dealurile din împrejurimi pentru a admira peisajele colorate și a savura un picnic în aer liber.

Ciocănești, județul Suceava - Ciocănești, un sat situat în nordul României, în Bucovina, este cunoscut pentru casele sale pictate manual, care transformă localitatea într-un veritabil muzeu în aer liber. În fiecare toamnă, satul își arată farmecul autentic, cu culorile sale vibrante și aerul curat de munte. O activitate deosebită de toamnă este explorarea traseelor montane din împrejurimi, care oferă priveliști spectaculoase asupra pădurilor colorate și a văilor adânci. De asemenea, poți vizita Muzeul Ouălor Încondeiate, o atracție locală ce reflectă tradițiile și meșteșugurile bucovinene.

Vama Buzăului – Vama Buzăului este printre principalele atracții turistice din județul Brașov, la poalele Munților Ciucaș, este un loc perfect pentru cei care caută liniștea naturii și peisaje deosebite. Toamna, pădurile din jurul satului capătă nuanțe aurii și roșiatice, oferind un spectacol vizual de neuitat. Printre activitățile recomandate aici se numără o vizită la Rezervația de Zimbri, unde poți observa aceste animale impresionante în habitatul lor natural, și o drumeție pe traseele din Munții Ciucaș, care oferă panorame spectaculoase și aer curat.

Sâncraiu - Sâncraiu, printre obiectivele importante din județul Cluj, este un sat renumit pentru atmosfera sa multiculturală, fiind locuit de români, maghiari și sași. Acest loc idilic este cunoscut pentru casele sale tradiționale și pentru peisajele rurale ce îmbină armonios cultura și natura. Toamna, Sâncraiu devine un loc perfect pentru drumeții și explorări culturale. O activitate recomandată este vizitarea bisericilor fortificate din zonă, care oferă o incursiune în istoria locală, iar o altă experiență de neratat este participarea la un atelier de meșteșuguri tradiționale, unde poți învăța să confecționezi obiecte de artizanat sau să prepari bucate specifice.





Fundata - Fundata, cel mai înalt sat locuit permanent din România, este situat în județul Brașov, între Munții Bucegi și Piatra Craiului. Cunoscut pentru aerul său curat și peisajele montane deosebite, Fundata este o destinație perfectă pentru iubitorii de natură. În sezonul de toamnă, Fundata devine un loc de vis, cu pădurile sale ce își schimbă culorile și cu priveliștile ce se întind până la crestele munților. Activitățile recomandate includ drumeții pe traseele montane, unde te poți bucura de liniștea naturii și de peisaje spectaculoase, precum și vizite la stânele tradiționale, unde poți degusta produse locale autentice și observa cum trăiesc ciobanii în această zonă.

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