Pe lângă thrillerul de spionaj cu Tom Cruise „Mission: Impossible” (1996) și „Amadeus” (1984), câștigător a opt premii Oscar, printre producțiile recente se numără „Blade Runner 2099” și „A Place Called Home”, potrivit South China Morning Post.

La acestea se adaugă numeroase seriale de televiziune, spune Hedvika Petrzelkova, responsabilă de relații publice în cadrul Czech Film Commission.

„Sunt aproximativ 30-40 de proiecte de film și seriale TV în fiecare an”, spune aceasta.

Praga este un oraș popular printre producători și echipele de filmare, dar și o destinație potrivită pentru iubitorii de cinema care preferă vacanțele de tip city break.

Petrzelkova explică de ce capitala Cehiei este atât de căutată drept loc de filmare:

„Orașul istoric, cu arhitectura sa gotică, renascentistă și barocă, este foarte bine conservat. În plus, filmările nu sunt la fel de scumpe aici ca în alte locuri. Iar echipele cehe de filmare au «mâini de aur», cum se spune la noi. Sunt cunoscute pentru faptul că pot rezolva orice problemă.”

Dacă compari filmele cu realitatea, vei recunoaște imediat Praga, chiar dacă orașul nu se interpretează întotdeauna pe sine, ci apare uneori drept Paris, Viena sau Londra.

Iată nouă locuri care merită văzute într-o călătorie la Praga.

1. Piața Orașului Vechi

Cea mai importantă piață din Praga, Piața Orașului Vechi, este încărcată de istorie, miroase a caii care trag trăsurile și este înconjurată de fațade ornamentate și de Biserica Týn, cu cele două turnuri ale sale.

„Aceasta a fost Notre-Dame în filmul «Van Helsing» din 2004”, spune Eva Kupr, care organizează tururi tematice dedicate filmelor.

Piața Orașului Vechi a servit, de asemenea, drept decor pentru filmele americane de acțiune „xXx” (2002), cu Vin Diesel, și „Bangkok Dangerous” (2008), cu Nicolas Cage.

2. Podul Carol

În timp ce mulțimile traversau râul Vltava, Tom Cruise alerga înainte în rolul agentului Ethan Hunt, iar laureatul premiului Oscar Jon Voight se prăbușea în apă.

În „Mission: Impossible”, niciunul dintre ei nu a avut timp să admire frumusețea orașului.

În remake-ul din 2006 al filmului horror „The Omen”, părintele Brennan, interpretat de Pete Postlethwaite, îi dezvăluie informații șocante protagonistului Robert Thorn, jucat de Liev Schreiber, sub pod.

Puțin mai departe, în parcul de pe insula Kampa, personajul interpretat de Matt Damon încearcă să doarmă în prima sa noapte la Zurich în „The Bourne Identity” (2002).

3. Rudolfinum

În apropierea Podului Carol se află Rudolfinum, o clădire neorenascentistă. O scară impunătoare, flancată de șiruri de felinare, duce spre intrare. Muzica clasică răsună în sala de concerte, care găzduiește Orchestra Filarmonicii Cehe.

Clădirea spectaculoasă a fost folosită drept loc de filmare pentru „The League of Extraordinary Gentlemen” (2003), cu Sean Connery, și „Hannibal Rising” (2007).

4. Bluelight Bar

La vest, Podul Carol se întinde spre cartierul Malá Strana, unde barul Bluelight este scăldat nu într-o lumină albastră, ci într-una portocalie.

În drama de cuplu „Endstation Prague”, actorul danez Mads Mikkelsen se așază la bar și ascultă interpretarea live a unei tinere cehoaice cu care are o scurtă aventură.

Barmanița Anna Vechtikova nu cunoaște filmul din 2006, dar în urmă cu mai mulți ani s-a interpretat pe ea însăși într-un episod al unui serial polițist german.

Când a văzut însă rezultatul, a fost dezamăgită. Scena a trecut extrem de repede.

„Filmau de o zi întreagă, iar eu eram complet epuizată”, spune ea.

5. Muzeul Național

„Bond. James Bond.” Da, și el a fost aici, interpretat de Daniel Craig.

În „Casino Royale” (2006), holul vast și elegant al muzeului din Piața Wenceslas, cu arcade, covoare și mici felinare, apare drept holul unui hotel.

Clădirea a jucat numeroase alte roluri: ambasada SUA în „Mission: Impossible” și o facultate de medicină în „From Hell” (2001), cu Johnny Depp.

În rest, Muzeul Național – Národní muzeum – este principala destinație pentru cei interesați de istoria naturală și culturală a țării, iar clădirea neorenascentistă face ea însăși parte din această istorie.

6. Castelul din Praga

Vastul complex al Castelului din Praga – Pražský hrad –, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO și în prezent sediul președintelui Cehiei, a apărut în numeroase filme.

Poate fi văzut în „The Brothers Bloom” (2008), cu Rachel Weisz și Adrien Brody, sau în „Shanghai Knights” (2003), cu Jackie Chan, unde Poarta Matthias a fost transformată în intrarea Palatului Buckingham.

La fel de impresionantă este Piața Hradčany, aflată în apropiere, care a prins viață în „Les Misérables” (1998).

În „Amadeus”, capodopera regizorului Miloš Forman, casa cu numărul 7 reprezenta locuința vieneză a lui Mozart. Vizitatorii pot admira și astăzi portalul din lemn și feroneria ușii.

7. Mănăstirea Strahov

Vizitatorii pot simți și astăzi atmosfera misterioasă a Mănăstirii Strahov atunci când se apropie de barierele bibliotecii baroce, împărțită în două secțiuni.

Înconjurată de fresce pe tavan și zeci de mii de cărți, biblioteca a reprezentat Vaticanul în „The Omen” și Camera Comunelor din Marea Britanie în „Casino Royale”.

8. Catedrala Sfinții Chiril și Metodiu

Această biserică ortodoxă este un loc unic, unde realitatea și cinematografia se îmbină mai mult decât oriunde altundeva.

În timpul Operațiunii Anthropoid din 1942, luptătorii din rezistență care l-au asasinat pe liderul nazist Reinhard Heydrich s-au refugiat în criptă, însă ascunzătoarea lor a fost trădată.

În filmul „Anthropoid” (2016), Cillian Murphy a interpretat rolul unuia dintre asasini.

Petrzelkova spune că biserica originală a fost combinată cu o replică realizată la studiourile Barrandov din Praga, o metodă folosită frecvent de producții pentru a proteja locurile fragile de eventuale daune provocate în timpul scenelor de acțiune.

9. Zona de pe malul râului

Petrzelkova descrie o scenă:

„Ana de Armas sosește cu o barcă și trece prin intrarea rotundă din sticlă a Avoid Café, dar în film aceasta reprezenta intrarea într-un hotel.”

Scena apare în thrillerul de acțiune din 2025 „From the World of John Wick: Ballerina”.

„Unele scene pentru «Ballerina» au fost filmate și puțin mai în aval, pe (A)Void Floating Gallery, cu Keanu Reeves”, spune barmanul Emil Obsluha.

Recent, el și colegul său Michael Kadlec au avut ocazia să întâlnească îndeaproape o altă vedetă de la Hollywood: Orlando Bloom, care filma o reclamă la bere la „Avoid Café”.