Viscri, micul sat din România cunoscut la nivel internațional. Motivul pentru care regele Charles a ales să aibă o casă aici

Deși ascuns între dealuri, Viscri se află la doar câțiva kilometri de drumul european ce leagă Brașovul de Sighișoara, iar călătoria aici merită tot efortul, pentru că poți vedea una dintre cele mai spectaculoase biserici fortificate săsești, parte din patrimoniul mondial UNESCO din 1999.

Situl rural Viscri, printre cele mai populare atracții turistice din județul Brașov, conservă cu grijă arhitectura rurală tradițională a regiunii, păstrând intact trecutul săsesc al secolului XIX. În Viscri vei fi întâmpinat de un peisaj rural nealterat și de o experiență cu totul unică.

Cum ajungi în Viscri

Pentru a ajunge în Viscri va trebui să te îndrepți către drumul european E60, care leagă orașele Brașov și Sighișoara. Viscri se află la doar 8 km de acest drum, iar accesul se face prin două rute principale: din localitatea Bunești, dacă vii dinspre Sighișoara, sau din localitatea Rupea, acolo unde se află și cetatea Rupea, dacă vii dinspre Brașov.

Dacă pornești din Brașov, vei avea de parcurs aproximativ 79 km, adică în jur de o oră și 15 minute cu mașina, pe drumul național DN13. La Rupea, va trebui să ieși de pe DN13 și să continui pe DN105A până la Viscri. În cazul în care călătorești din Sighișoara, vei avea de mers doar 42 de km, un drum care durează aproximativ 40 de minute. Tot pe DN13, va trebui să ieși la Bunești și să continui pe drumul 104L până la destinație.

Istoric

Viscri este cunoscut pentru una dintre cele mai bine conservate cetăți țărănești săsești din România. Cetatea găzduiește una dintre puținele biserici-sală romanice din secolul al XIII-lea. Construcția și evoluția acestui monument au fost studiate în detaliu, iar descoperirile arheologice făcute de Mariana Dumitrache în anii 1970 au dezvăluit multe dintre secretele sale.

Prima atestare documentară a satului Viscri datează de pe la 1400, sub numele de „Alba ecclesia”. În acea perioadă, satul era inclus într-un registru de taxe pentru episcopat, parte a comitatului Rupea. Până în secolul al XVI-lea, Viscri era menționat ca o comună liberă a Scaunului de Rupea, cu 51 de gospodării și o populație diversă.

Coloniștii germani care s-au stabilit în Viscri la sfârșitul secolului al XII-lea au găsit o mică capelă pe un promontoriu din nord-estul satului. Această capelă, construită din calcar alb-verzui, avea o formă rectangulară cu o absidă semicirculară. În timpul cercetărilor arheologice, s-au descoperit monede și bijuterii datând din secolul al XII-lea, ceea ce sugerează că această capelă a fost construită între anii 1100-1120 de către secuii care păzeau granița statului maghiar feudal înainte de sosirea coloniștilor germani, conform Historia.

Cetatea țărănească din Viscri a fost construită în etape, începând cu secolul al XIII-lea. Zidul inițial de incintă înconjura un donjon și capela, însă din această structură originală se mai păstrează doar părți ale zidului și fundațiile donjonului. În secolul al XVII-lea, turnul donjonului a fost înlocuit cu o clopotniță. În secolul al XIV-lea, cetatea a fost preluată de comunitatea săsească din Scaunul Rupea, care a adăugat noi elemente de fortificare de-a lungul timpului.

Construcțiile au continuat și în secolul al XV-lea, când au fost adăugate noi fortificații și turnuri de poartă. Acestea erau întărite cu bârne și benzi de fier pentru a oferi protecție împotriva atacurilor. În secolul al XVII-lea, cetatea a fost extinsă și consolidată, cu adăugarea unor noi turnuri și galerii de tragere.

Biserica gotică din interiorul cetății a fost, de asemenea, modificată, cu adăugarea de coridoare de tragere sub cornișa acoperișului. În interiorul cetății, spațiile de locuit pentru săteni au fost construite la parterul galeriilor de tragere. De-a lungul timpului, cetatea a trecut prin numeroase reparații și restaurări, cele mai recente având loc în 2003.

În 1999, cetatea și biserica fortificată din Viscri au fost incluse pe lista patrimoniului mondial UNESCO, datorită valorii lor culturale și istorice. Astăzi, Viscri rămâne un exemplu remarcabil al arhitecturii și istoriei medievale săsești din Transilvania.

Situl rural Viscri - ce poți vedea aici

Viscri este o adevărată bijuterie a Transilvaniei. Amplasat în comuna Bunești, județul Brașov, Viscri este unul dintre cele mai frumoase și autentice sate săsești din România, recunoscut internațional pentru patrimoniul său cultural și arhitectural. Aflat pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, situl rural Viscri este o destinație turistică pe care trebuie să o vezi măcar o dată în viață.

Biserica Fortificată din Viscri

Una dintre principalele atracții ale satului este Biserica Fortificată, un monument istoric foarte valoros, construit în secolul al XII-lea.

Este una dintre cele mai bine conservate biserici fortificate din Transilvania, având un zid de incintă masiv, realizat din piatră de râu și nisip, care înconjoară clădirea principală. Inițial o biserică romano-catolică, după Reforma Protestantă a devenit luterană, continuând să fie un important loc de cult și astăzi. Dacă ajungi aici, poți intra în interiorul bisericii, poți urca în turnurile sale ca să vezi satul în toată splendoarea lui și poți afla o mulțime de lucruri interesante despre arhitectul specifică săsească.

Casa Regelui Charles al III-lea

Un alt punct de atracție în Viscri este casa tradițională săsească achiziționată de Regele Charles al III-lea al Marii Britanii.

Locuința datează din secolul al XVIII-lea și a fost restaurată atent pentru a păstra autenticitatea arhitecturală. Cei care ajung aici o pot vizita pe îndelete. Locuința se mai numește și „Casa Albastră” și este un exemplu excelent de conservare a patrimoniului cultural.

Casele săsești și stilul de viață tradițional

Pe lângă biserica fortificată și casa regală, în situl rural Viscri se mai pot admira și casele săsești colorate, vopsite în nuanțe pastelate de albastru, verde sau crem.

Aceste case au porți înalte de lemn și acoperișuri din țigle de lut, iar întregul peisaj este desprins parcă din povești. Multe dintre aceste case au fost transformate în pensiuni care oferă cazare cu toate facilitățile moderne pentru cei care vor să petreacă o vacanță aici.

Meșteșuguri și produse locale

O vizită la Viscri nu ar fi completă fără a descoperi tradițiile locale, cum ar fi meșteșugul tricotatului. Proiectul „Șosete de lână din Viscri,” inițiat în anii '90, a devenit o activitate care oferă turiștilor șansa de a cumpăra produse realizate manual, cum ar fi șosete, mănuși, pălării și chiar pulovere din lână.

În plus, pentru gurmanzi și iubitorii de mâncare, în Viscri poți savura delicii tradiționale de la supa cu tăiței de casă, cârnați săsești, tarte cu vișine și diverse gemuri și dulcețuri.

Motivul pentru care regele Charles al III-lea a ales să aibă o reședință la Viscri

Viscri, satul mic din Transilvania cu biserică fortificată şi faţade colorate, a devenit cunoscut în întreaga lume datorită Majestății Sale, regele Charles al III-lea al Marii Britanii.

Susținut de Charles, Viscri a devenit un magnet pentru oamenii educați și înstăriți care apreciază autenticitatea locului.

Într-un interviu din 2014 acordat Andreei Esca, Regele Charles a povestit cum a decis să aibă o reședință la Viscri.

Regele Charles: „Călătoream mult, dar pe atunci era important să găsești un loc unde să te cazezi. Am stat în mânăstiri, am dormit pe podea. Și la un moment dat am găsit un loc pe care-l puteam folosi drept reședință în Transilvania. Trebuia să aleg un loc, nu puteam avea peste tot câte o casă. Vreau să folosesc acea casă de la Viscri ca exemplu pentru ce se poate face”.

