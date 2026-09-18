Am putea construi o rețea turistică în jurul brânzei de burduf, de exemplu.

Străinii veniți la schimbul de experiență au gustat din preparate românești la o șură ciobanească din Mărginimea Sibiului. Gustul de brânză de burduf cu roșii e memorabil, au spus ei.

Turistă străină: Brânza de azi a fost cea mai bună din viața mea!

Sute de puncte gastronomice în toată țara

Apoi, la Cisnădioara, oaspeții au aflat ce este un punct gastronomic. Avem 740, răspândite în toată țara, și oferă mâncare preparată în bucătăriile localnicilor.

La noi, turiștii stau în pensiuni de la țară doar 1,9 nopți, în medie. În regiunea franceză Bourgogne-Franche-Comté de exemplu, oaspeții stau măcar 5 zile, ca să descopere locurile, mâncarea și vinul.

Maghiarii din regiunea Baranya au pus și ei la punct o ofertă turistică bogată, dezvoltată în jurul salamului de Feked.

Szabina Pazaurek, reprezentant Camera de Comerț și Industrie din Pecs-Baranya: Poți petrece chiar și două săptămâni în zonă și să încerci cârnații, vinurile, diferite festivaluri, nu doar vara, dar și toamna și iarna.

Pornind de la exemplul lor, sibienii vor să dezvolte o întreagă rețea turistică în jurul brânzei de burduf din Munții Cindrel.

Cristian Cismaru, Asociația My Transilvania: În jurul acestui produs să poți construi poteci tematice, concursuri de alergare, mici evenimente la care legi mâncarea de peisaj cultural, de arhitectură, de tradiții.

O asemenea ofertă ar putea atrage si turiștii străini, un segment în creștere anul acesta.