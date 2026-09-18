Instituția explică faptul că această cifră, rezultată în urma unui audit al Curții de Conturi, provine dintr-o estimare prin extrapolare statistică și nu din analizarea propriu-zisă a fiecărui dosar în parte, arată news.ro.

Raportul de audit financiar pentru anul 2024 a generat îngrijorări, însă oficialii CNPP țin să clarifice metodologia folosită de auditorii externi. Aceștia au extras doar anumite eșantioane din bazele de date ale instituției, pe care le-au supus unor verificări de detaliu, iar rezultatele obținute au fost ulterior extinse la nivel macro.

„O valoare estimată prin extrapolare statistică nu înseamnă că toate dosarele la care aceasta se referă au fost verificate individual constatate ca fiind calculate greşit. (...) Existenţa şi cuantumul unei eventuale diferenţe pot fi stabilite numai prin verificarea individuală a dosarului şi a documentelor care au stat la baza stabilirii sau recalculării pensiei”, subliniază reprezentanții CNPP.

Mai mult, instituția atrage atenția că „valorile estimate prin extrapolare nu reprezintă, prin ele însele, sume stabilite individual pentru fiecare beneficiar”. Prin urmare, concluzia că milioane de români ar avea pensiile greșite este considerată una pripită: „Prin urmare, din datele prezentate în raport nu poate fi desprinsă concluzia că aproximativ 2,2 milioane de pensii au fost verificate individual şi constatate ca fiind calculate greşit. Existenţa şi cuantumul unei eventuale diferenţe pot fi stabilite numai prin verificarea individuală a dosarului şi a documentelor care au stat la baza stabilirii sau recalculării pensiei”.

„Amploare fără precedent” la recalcularea pensiilor

Pentru a contextualiza eventualele erori punctuale semnalate, CNPP invocă dificultățile uriașe generate de recentul proces de recalculare. Acesta s-a desfășurat într-un „interval relativ scurt”, pe fondul aplicării unui nou cadru legislativ, și a avut o „amploare fără precedent”.

„Procesul a presupus analizarea şi prelucrarea unui volum foarte mare de date şi documente, precum şi mobilizarea personalului CNPP şi al tuturor caselor teritoriale de pensii. În spatele milioanelor de decizii şi operaţiuni realizate în cadrul acestui proces se află munca susţinută a personalului caselor teritoriale de pensii, care a gestionat un volum excepţional de activitate, concomitent cu asigurarea continuităţii plăţii pensiilor şi a activităţilor curente ale sistemului public de pensii”, se arată în comunicatul instituției.

Deși nu neagă existența unor probleme izolate, oficialii precizează că apariția acestora într-un proces administrativ de o asemenea complexitate „nu poate fi generalizată şi nu justifică, în absenţa verificării individuale, concluzia că milioane de pensii au fost calculate greşit”.

Cum vor fi corectate diferențele

CNPP dă asigurări că tratează „cu maximă seriozitate constatările Curţii de Conturi” și că nu minimalizează situațiile punctuale confirmate de auditori. Fiecare caz semnalat va fi trecut din nou prin filtrul verificării individuale.

„Fiecare dintre acestea va fi analizată, iar acolo unde se confirmă existenţa unor diferenţe vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege, atât pentru recuperarea eventualelor sume plătite necuvenit, cât şi pentru acordarea diferenţelor de drepturi cuvenite beneficiarilor”, promit reprezentanții Casei de Pensii.

În final, instituția transmite un mesaj de calmare a pensionarilor: „CNPP îi asigură pe beneficiarii sistemului public de pensii că fiecare situaţie în care se va confirma existenţa unei diferenţe va fi soluţionată potrivit legii. Prioritatea instituţiei rămâne stabilirea şi plata corectă a drepturilor de pensie, precum şi consolidarea mecanismelor de verificare. În susţinerea celor precizate mai sus, ataşăm observaţiile formulate de către auditorii Curţii de Conturi a României în raport cu numărul beneficiarilor din sistemul public de pensii, cu cazurile neconforme identificate de către auditorii Curţii de Conturi a României, sumele constatate pentru aceste cazuri şi sumele extrapolate de către aceştia”.

Ce a găsit Curtea de Conturi

Recalcularea pensiilor, de acum doi ani, a dus la multe erori, arată un raport al Curții de Conturi. Există suspiciuni că peste 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit pensii mai mici decât cele cuvenite. Pe de altă parte, pentru sute de mii de cazuri ar fi fost plătită o pensie mai mare. Casa de Pensii spune că greșelile au fost corectate între timp și va contesta aceste concluzii în instanță.

Din verificările pensiilor pentru limita de vârstă, recalculate după noua lege, în 2024, Curtea de Conturi susține că există suspiciuni că în multe cazuri au fost erori.

Peste 2,2 milioane de beneficiari ar fi avut un punctaj anual mai mic decât cel cuvenit. Estimarea Curții de Conturi arată că pensiile pentru limită de vârstă ar fi fost plătite în minus cu aproximativ 230 de milioane de lei. Pe de altă parte, există suspiciuni pentru plăți în plus în peste 570.000 de cazuri, iar suma estimată în acest caz ar depăși 71 de milioane de lei.

Aceste calcule s-au făcut însă prin extrapolare, adică a fost verificat un număr mai mic de dosare.