Moneda naţională s-a depreciat vineri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2644 lei, în creştere cu 0,43 bani (0,08%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2601 lei, scrie Agepres.

Pe de altă parte, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5839 lei, în scădere cu 0,05 bani (-0,01%), faţă de joi, când s-a situat la 4,5844 lei.

Moneda naţională a scăzut în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5564 lei, în urcare cu 0,60 bani (0,11%) faţă de 5,5504 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit vineri până la valoarea de 644,7094 lei, de la 635,2678 lei în şedinţa precedentă.

Curs valutar insensibil, creștere pe bursă

Dacă puterea leului nu a fost infuențată în niciun fel de desemnarea noului premier Siegfried Mureșan, mai receptivă s-a dovedit a fi Bursa de Valori București.

BVB a deschis în creştere pe toţi indicii şedinţa de vineri, cu un rulaj total în valoare de 22,7 milioane de lei (4,3 milioane de euro) după o jumătate de oră de la debutul tranzacţiilor, a doua zi după desemnarea unui nou premier.