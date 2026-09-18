''De câteva luni mă gândesc la acest moment. L-am amânat pentru că nu este uşor să te desparţi de o responsabilitate în care ai pus suflet, timp şi speranţă. Dar există momente în care tăcerea devine o formă de complicitate, iar compromisul începe să te îndepărteze de omul care eşti. Toată viaţa mea am construit. Am creat, am dezvoltat şi am făcut lucrurile să meargă. Am creat mii de locuri de muncă, am format oameni şi am crescut alături de ei. Ne-am respectat reciproc pentru că am fost uniţi prin muncă, prin încredere şi prin rezultate. Asta am făcut înainte de politică şi asta voi continua să fac toată viaţa'', a scris el, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Deputatul a menţionat că a intrat în politică nu pentru funcţii, ci pentru a pune în slujba oamenilor o parte din ceea ce a învăţat şi a construit.

''Am crezut că experienţa unui om care ştie ce înseamnă să plăteşti salarii, taxe şi facturi, să îţi asumi riscuri şi să răspunzi pentru fiecare decizie poate fi folositoare comunităţii şi ţării sale. Am apărat cu curaj şi convingere interesele oamenilor, chiar şi atunci când poziţiile mele nu au fost comode pentru partid. Din respect pentru oamenii care au avut şi au încredere în mine, am luat decizia de a demisiona din funcţia de preşedinte al PNL Gorj. Nu renunţ la oamenii alături de care am luptat şi nu abandonez Gorjul. Renunţ doar la o funcţie care ar presupune să tac atunci când conştiinţa îmi spune să vorbesc. Această decizie îmi va oferi mai multă libertate pentru a exprima, în Parlament, durerea, nevoile şi aşteptările judeţului nostru. Voi putea vorbi mai clar şi mai apăsat despre problemele Gorjului, fără ca fiecare poziţie să fie judecată prin prisma unei funcţii de partid şi fără obligaţia de a apăra decizii în care nu cred'', a explicat Iordache.

El a subliniat că mandatul său în Parlament este, înainte de toate, o responsabilitate faţă de oamenii care l-au trimis acolo.

''Le mulţumesc tuturor colegilor care mi-au fost alături cu sinceritate. Chiar dacă nu voi mai ocupa această funcţie, rămân alături de colegii mei în proiectele comune. Nu aleg funcţia. Aleg libertatea de a spune adevărul. Aleg să rămân omul care am fost întotdeauna'', a transmis Ion Iordache.

„Puciștii” din PNL au cerut daune morale de 4 milioane de lei

Iordache s-a numărat printre liberalii care au contestat în instanţă deciziile de convocare a Consiliului Naţional Extraordinar al partidului din luna iunie şi implicit a Congresului care a urmat. Potrivit datelor publicate de portalul instanțelor, cei 16 contestatari din PNL care cer suspendarea Congresului Extraordinar și daune morale de 4.000.000 de lei de la partid sunt Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihail Veştea, Sebastian Mihai Rusu, Eduard Tatian Mititelu.

În luna iunie, Biroul Politic Naţional al PNL s-a pronunţat împotriva participării partidului la un Guvern cu PSD (39 de voturi "pentru", 10 "împotrivă", patru abţineri), împotriva susţinerii unui Guvern condus de Adrian Veştea (41 de voturi "pentru", 13 "împotrivă", două abţineri) şi pentru a-i solicita acestuia să-şi depună mandatul de premier desemnat (39 de voturi "pentru", 13 "împotrivă", trei abţineri). O altă decizie a fost ca parlamentarii PNL care vor vota Guvernul Veştea sau cei care ar putea fi propuşi în acest Cabinet să îşi piardă calitatea de membri ai partidului.

Pe 20 iulie, Tribunalul Bucureşti a amânat dezbaterile în cazul cererii PNL privind aprobarea noului statut al partidului aprobat la Congresul Extraordinar din 21 iunie, după ce două judecătoare au făcut pe rând cerere de abţinere.

La o zis, pe 21 iulie, Curtea de Apel București a respins ca nefondată contestația partidului PNL împotriva deciziei prin care a fost suspendată provizoriu hotărârea care a stat la baza convocării Congresului Extraordinar de pe 21 iunie. PNL a pierdut, astfel, definitiv primul apel în confruntarea juridică cu tabăra Veștea–Thuma. Decizia rămâne definitivă și nu mai poate fi atacată.

PNL va funcționa după vechiul statut, iar liderii vechi revin la conducere, au stabilit liberalii într-o ședință informală,sâptămâna trecută, ca urmare a deciziei Tribunalului București de suspendare a tuturor hotărârilor luate în ultimul Congres al partidului. Partidul Naţional Liberal a anunţat că va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul Congresului Extraordinar din 21 iunie, expresie a voinţei majorităţii liberalilor şi îşi va căuta dreptatea până la capăt.

Ca efect al suspendării provizorii a deciziilor Congresului din 21 iunie, PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025.