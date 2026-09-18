"Admite plângerea. Anulează ordonanţa nr. 6456/III-11/2026 emisă la data de 12.09.2026 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti - Secţia de Proceduri Speciale. Definitivă", se arată în decizia instanţei, într-un proces deschis de Omar Hayssam împotriva Parchetului şi Inspectoratului General pentru Imigrări, potrivit Agerpres.

Conform unor oficiali din cadrul IGI, Omar Hayssam se află în prezent internat într-un spital, iar în urma deciziei instanţei, au fost retraşi poliţiştii care îl păzeau.

În urma hotărârii Curţii de Apel, Omar Hayssam nu se mai află în custodie publică, însă procedurile privind îndepărtarea sa pot continua.

Omar Hayssam a invocat în plângerea depusă în instanţă că are probleme medicale grave şi nu doreşte să fie trimis în Siria.

În timpul procesului, avocaţii lui au declarat că Omar Hayssam nu poate fi transportat cu avionul din cauza problemelor medicale şi riscă să intre din nou în închisoare odată ajuns în Siria.

Pe 11 septembrie, Omar Hayssam a fost eliberat condiţionat din Penitenciarul Jilava, unde executa o condamnare de 24 de ani.

La ieşirea din penitenciar, el a fost preluat de poliţiştii de la Inspectoratul General pentru Imigrări, având în vedere că el nu deţine cetăţenia română şi nu are reglementat un drept de şedere pe teritoriul României.

Omar Hayssam are mai multe condamnări la activ: 24 de ani în dosarul "Manhattan", în care a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru săvârşirea unor infracţiuni economice; 20 de ani de închisoare pentru răpirea jurnaliştilor în Irak; 16 ani de închisoare în dosarul "Volvo Truck"; trei ani de închisoare în dosarul "Foresta Nehoiu"; doi ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei.

Hayssam a mai fost eliberat condiţionat din închisoare în anul 2006, după ce i-a convins pe judecători că este grav bolnav, susţinând că are cancer în faza terminală. El a reuşit să fugă din România, fiind adus în ţară abia în anul 2013.