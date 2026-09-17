Acesta din urmă i-a făcut o fotografie și l-a concediat pe loc, fără preaviz, relatează Bild, citat de 20 Minuten.

Angajatul, care lucrează în mod normal la recepția atelierului, contestă concedierea în instanță, printr-o acțiune privind protecția împotriva concedierii abuzive. În fața instanței, el a susținut că, din punctul său de vedere, nu a făcut nimic greșit. O audiere desfășurată la Tribunalul pentru Litigii de Muncă din Hanovra s-a încheiat fără o soluționare a cazului.

Pretenții salariale după ce a fost prins

Inițial, potrivit heute.at, citat de 20 Minuten, avocatul angajatorului i-ar fi făcut angajatului un o ofertă în semn de bunăvoință: transformarea concedierii imediate într-o concediere obișnuită, cu respectarea perioadei de preaviz. Deoarece bărbatul a insistat însă să primească în continuare salariul până la încheierea perioadei de preaviz, patronul și-a retras oferta, potrivit avocatului său.

„Dacă îți iei concediu medical, nu poți să lucrezi într-un club de noapte. Cu atât mai mult atunci când certificatul medical este pentru bronșită”, a declarat reprezentantul legal al patronului pentru publicația germană.

Și conversațiile din ChatGPT, pe care Bild, citat de 20 Minuten, susține că le-a obținut, i-ar putea crea probleme DJ-ului. Se pare că angajatul folosise chatbotul IA pe computerul de serviciu și nu se deconectase din cont.

DJ-ul către ChatGPT: „Sunt sănătos, în general.”

„Sunt sănătos”, este citat angajatul publicația germană. Ulterior, acesta ar fi explicat că nu își dorea „stresul și presiunea psihică”. De asemenea, se pare că i-a cerut chatbotului sfaturi după ce fusese deja surprins de șeful său în clubul de noapte.

O decizie în acest litigiu este așteptată la începutul anului 2027.