Obiective turistice în județul Cluj: De la Salina Turda la stațiunile din Apuseni

Județul Cluj este una dintre cele mai populare destinații turistice din România și nu este de mirare, dacă ne uităm la toate obiectivele turistice, viața de noapte, atmosfera și obiectivele naturale pe care le are de oferit.

Situat în zona centrală a Transilvaniei, Clujul are o suprafață de 6.674 km², reprezentând 2,8% din teritoriul României.

Generalități despre județul Cluj

Județul Cluj are o populație de aproximativ 740.858 de locuitori, conform datelor INS Cluj din 2022. Principalele industrii din Cluj sunt IT, producție și inginerie, textile și confecții și industria farmaceutică.

Dar județul Cluj este popular și pentru universitățile sale de prestigiu precum Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, Universitatea Tehnică, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară sau Universitatea de Artă și Design.

În Cluj vei găsi o mulțime de muzee, monumente istorice și biserici vechi, dar și o mulțime de festivaluri și evenimente culturale pe tot parcursul anului.

Obiectivele turistice din orașul Cluj-Napoca sunt impresionante, iar printre ele se numără Cetatea Clujului, Catedrala Mitropolitană, Muzeul de Artă sau Grădina Botanică.

Dar județul Cluj are și numeroase rezervații naturale precum Cheile Turzii, Salina Turda sau Cheile Baciului.

Turda, obiective turistice

Turda este un oraș situat în județul Cluj, la aproximativ 30 de kilometri de Cluj-Napoca. Este cunoscut pentru mina de sare, Gura Turzii și alte atracții naturale.

Distanța dintre Turda și Cluj-Napoca poate fi parcursă cu mașina sau cu mijloacele de transport în comun în aproximativ 30-45 de minute, ceea ce face din Turda o destinație populară pentru excursii de o zi sau escapade de weekend din Cluj-Napoca.

Castrul roman Potaissa

Dacă ajungi în Turda, trebuie să vizitezi Castrul roman Potaissa, cel mai important monument istoric al orașului. Se află pe platoul Dealul Cetății și a fost construit de Legiunea a V-a Macedonia în anul 186.

Este situat în partea de vest a orașului și cuprinde ruinele unui oraș fortificat. Potaissa a fost o așezare dacică și conține resturile orașului Potaissa, întreg situl arheologic fiind clasat ca monument istoric.

Vei vedea aici structuri arhitecturale, cum ar fi ziduri, fortificații, case, băi publice și un teatru. De asemenea, au fost descoperite numeroase obiecte arheologice, inclusiv monede, ceramică, instrumente de fier și de bronz, care oferă informații valoroase despre viața cotidiană și cultura din acea perioadă.

Vizitatorii pot explora situl arheologic Potaissa și pot vedea ruinele orașului antic, precum și informații detaliate despre istoria și cultura romană în acest muzeu în aer liber.

În punctul Piatra Tăiată se afla principala carieră a orașului. În secolul XIX s-au făcut observații detaliate despre tehnicile de desprindere a blocurilor de calcar și de avansare în masiv.

Tot în Turda poți vizita Muzeul de istorie și etnografie Turda, care se află în fostul Palat Voievodal - Princiar, o clădire monument istoric în stil gotic-renascentist.

Shutterstock

Salina Turda

Salina Turda este unul dintre cele mai cunoscute și populare obiective turistice din Turda și chiar din România. Este situată într-o mină de sare dezafectată, într-o zonă pitorească la aproximativ 30 de kilometri de Cluj-Napoca, și oferă o experiență unică pentru vizitatori.

Salina Turda a fost exploatată pentru sare încă din perioada romană, dar a fost redeschisă ca obiectiv turistic modern în 2010. Astăzi, este un complex turistic subteran impresionant, care combină frumusețea naturală a minelor de sare cu facilități de agrement moderne.

Unul dintre principalele puncte de atracție ale Salinei Turda este Sala Terezia, o impresionantă cameră subterană cu o înălțime de 112 metri și o suprafață de 45.000 de metri pătrați, care găzduiește un lac subteran cu apă sărată. Vizitatorii pot închiria bărci și se pot plimba pe lac, admirând priveliștile spectaculoase ale sălii.

Salina Turda oferă, de asemenea, o varietate de alte facilități de agrement, cum ar fi terenuri de minigolf, bowling, tenis de masă, terenuri de fotbal și baschet, precum și un parc de aventură în interiorul minei de sare. Vizitatorii pot explora și alte săli subterane, cum ar fi Sala Crivacului și Sala Ghizela, care oferă o privire în istoria și procesul de extracție a sării.

În plus, Salina Turda dispune de facilități pentru sănătate și wellness, cum ar fi săli de tratament cu aerosoli salini, saună și spa. Turiștii pot achiziționa produse locale, cum ar fi săpunuri și săruri de baie, la magazinul de suveniruri din incinta salinei.

Salina Turda este o atracție turistică unică și spectaculoasă, care oferă o experiență memorabilă într-un mediu subteran fascinant. Este potrivită pentru vizitatori de toate vârstele și este o destinație populară pentru turiștii locali și internaționali care vizitează zona.

Shutterstock

Obiective naturale în județul Cluj

Județul Cluj este spectaculos, iar cine l-a vizitat măcar o dată știe acest lucru. Pare că oricât ai sta aici nu încetezi să descoperi locuri superbe și să vizitezi cotloane de natură uimitoare.

Printre obiectivele naturale din județul Cluj se numără Grădina Botanică, Lacul Chios, Pădurea Hoia, Parcul Central, Salina Turda, Barajul și Lacul Drăgan, Cheile Turzii și multe altele.

Barajul și Lacul Drăgan

Barajul și Lacul Drăgan sunt două obiective turistice importante din Munții Apuseni. Cine le-a vizitat știe că ambele reprezintă o oază de frumusețe naturală și este locul în care te poți relaxa pe de-a întregul.

Barajul Drăgan este un baraj artificial care permite retenția apelor râurilor Drăgan și Sebeșel. Barajul are o înălțime de 120 de metri, iar lacul de acumulare are o suprafață de 292 de hectare.

Lacul Drăgan sau Floroiu este unul dintre cele mai mari lacuri de acumulare din județul Cluj.

Pescuitul este printre activitățile preferate aici, deoarece lacul este bogat în pește, cum ar fi crapul, somnul, știuca și carasul. Există și facilități pentru închirierea de ambarcațiuni, precum bărci cu vâsle și hidrobiciclete, pentru plimbări pe lac. Zona este potrivită și pentru practicarea sporturilor nautice, cum ar fi canoe sau navigația cu ambarcațiuni cu motor mic.

De asemenea, întreaga zona este pitorească și liniștită, iar cei care ajung aici se pot așeza pe o pătură, se pot bronza și se pot scălda în apa lacului în timpul sezonului cald.

Peisajul înconjurător oferă oportunități pentru drumeții și picnicuri în aer liber, iar existența zonelor de camping permite turiștilor să petreacă timp în natură și să se bucure de frumusețea peisajului montan.

Barajul și Lacul Drăgan sunt destinații ideale pentru cei care vor să se bucure de natură, să se relaxeze în aer liber și să facă drumeții și plimbări.

Shutterstock

Lacul Tarnița

Lacul Tarnița este un lac de acumulare situat în Munții Apuseni, la aproximativ 30 de kilometri vest de Cluj-Napoca. Este unul dintre cele mai mari lacuri de acumulare din România, cu o suprafață de aproximativ 215 hectare și o adâncime maximă de aproximativ 70 de metri.

Lacul Tarnița este alimentat de apele Văii Someșul Cald și a fost creat în anii 1970. Deși scopul inițial a fost generarea de energie electrică, lacul Tarnița s-a dezvoltat și ca o importantă zonă turistică, oferind numeroase activități recreative în aer liber.

Una dintre cele mai populare activități de pe lacul Tarnița este navigația cu ambarcațiuni cu motor, precum și bărci cu vâsle, hidrobiciclete sau caiace.

Turiștii pot explora lacul și pot admira peisajul montan înconjurător în timpul unei plimbări cu barca. De asemenea, există și posibilități de pescuit, existând specii de pește precum somnul, șalăul, crapul și carasul.

Zona oferă și posibilități pentru camping, picnicuri și drumeții în natură, într-un peisaj montan pitoresc, așa că este ideal pentru o escapadă de weekend.

Shutterstock

Cheile Turzii

Cheile Turzii reprezintă o arie protejată de interes național. Se află la o distanță de 6 kilometri de Turda, de-a lungul văii Hașdate.

Au o lungime de aproximativ 1.300 de metri și o înălțime a pereților de până la 200 de metri. Cheile ocupă o suprafață de 324 de hectare și s-au format prin erodarea rocii de calcar jurasic de către râul Hașdate.

Peisajul este caracterizat de pasaje înguste, stânci abrupte, peșteri și vegetație luxuriantă, ceea ce îl face un loc impresionant din punct de vedere vizual.

Cele patru punți din Cheile Turzii peste Valea Hășdate sunt Podul Peșterilor, Mijlocul Cheii, Vizuina spălată și Portița Cheilor.

Vizitatorii pot explora zona printr-o rețea de trasee de drumeție bine marcate, care oferă diferite niveluri de dificultate, potrivite atât pentru începători, cât și pentru drumeții experimentați. De asemenea, alpiniștii se pot bucura de numeroase trasee de diferite niveluri de dificultate pe stâncile de calcar, ceea ce face din această zonă o destinație populară pentru escaladă.

În plus, Cheile Turzii găzduiesc o gamă largă de specii de plante, inclusiv orhidee și ferigi rare, precum și diverse specii de păsări și animale, ceea ce îl face un loc minunat pentru observarea naturii și fotografierea vieții sălbatice.

Ajungi ușor aici și există o parcare în apropierea intrării, locuri de picnic și facilități pentru vizitatori.

Shutterstock

Cascada Vălul Miresei

Dacă te afli în vizită în județul Cluj, nu poți rata cascada Vălul Miresei, care se află pe Valea Stanciului și este una dintre cele mai frumoase cascade din România.

O legendă veche spune că numele cascadei este inspirat de faptul că o mireasă ar fi căzut de pe stâncile abrupte din zona unde este cascada, iar voalul i-a rămas agățat pe stânci. Pentru că a fost plânsă la locul tragediei, s-a format o cascadă. Alții, care nu cred în legende, spun că numele vine de la faptul că forma cascadei seamănă cu un voal.

Se află la o altitudine de 1.000 de metri și are o înălțime de 30 metri. Poți ajunge cu mașina personală până la cascadă, fiind la 6 kilometri de Răchițele. În plus, pe timp de iarnă, când peretele stâncos îngheață, peisajul este unul de poveste.

Shutterstock

Laguna Albastră

Laguna Albastră se află la 30 de kilometri de orașul Cluj-Napoca și este o atracție turistică foarte populară. Lacul s-a format pe locul unei cariere de nisip, o fostă mină de caolin unde s-a acumulat apă datorită unor izvoare subterane.

Împrejurul lacului a crezut stufăriș, iar pereții din pietre calcaroase și nisip s-au erodat în timp. Are o culoare aparte, un fel de turcoaz cu verde smarald și oferă un peisaj de poveste.

Shutterstock

Stufărișul de la Sic

Stufărișurile de la Sic reprezintă o arie protejată de interes național, aflată în partea de nord-est a județului Cluj. Este o zonă umedă în lunca văii Fizeșului, un afluent de dreapta al Someșului mic, și este alcătuită din mlaștini și iazuri, cu vegetație de stuf și papură.

Aici vei vedea o mulțime de păsări migratoare de baltă sau sedentare, printre care stârcul cenușiu, presură sau nagâțul, pițigoi moțat sau corcodelul mic.

Dacă ajungi aici, poți vizita și Biserica reformat-calvină, biserica Mănăstirii Franciscane sau Rezervația Naturală Lacul Știucilor, care se află în apropiere.

Shutterstock

Parcul Național Apuseni

Munții Apuseni, situați în vestul României, găzduiesc Parcul Natural Apuseni, o arie protejată care se întinde pe o suprafață de aproximativ 75.784 de hectare, ceea ce îl face unul dintre cele mai mari parcuri naturale din România.

Parcul Natural Apuseni este cunoscut pentru peisajele sale diverse, formațiunile carstice unice, biodiversitatea bogată și patrimoniul cultural.

Parcul natural cuprinde o serie de caracteristici geologice, inclusiv platouri calcaroase, văi adânci, peșteri carstice, doline și râuri subterane.

Peștera de gheață de la Scărișoara, una dintre cele mai mari peșteri de gheață din lume, se află în cadrul Parcului Natural Apuseni și reprezintă o atracție importantă pentru vizitatori.

În afară de caracteristicile sale geologice, Parcul Natural Apuseni se mândrește și cu o biodiversitate bogată, cu o floră și o faună diverse.

Shutterstock

Pădurile din parc adăpostesc diverse specii de arbori, inclusiv fag, brad, stejar și pin, precum și o gamă largă de specii de plante, inclusiv orhidee rare. Parcul este, de asemenea, locuit de diverse specii de animale sălbatice, cum ar fi urșii bruni, lupii, linxul, mistreții și numeroase specii de păsări, ceea ce îl face o destinație excelentă pentru observarea și fotografierea vieții sălbatice.

Tot aici vei găsi biserici tradiționale din lemn, mori de apă și alte repere culturale care prezintă bogatul patrimoniu cultural al regiunii.

Parcul oferă trasee de drumeție bine marcate, cu un grad de dificultate variabil, care se adresează diferitelor niveluri de experiență și de condiție fizică. De asemenea, în cadrul parcului există posibilități de campare, picnic și alte activități recreative în aer liber.

Stațiuni din județul Cluj

Dacă mergi în județul Cluj și vrei să te relaxezi într-o stațiune, ai la dispoziție o varietate mare, printre care se numără Băile Sărate din Turda, Stațiunea Băile Cojocna, Băile Băița, Beliș-Fântânele sau Băișoara.

Stațiunea și Lacul Beliș

Se află la aproximativ 80 de kilometri vest de Cluj-Napoca și este amplasată la 1350 de metri altitudine. Este o stațiune climaterică unde poți face excursii și drumeții, dar și tratamente diverse.

Pe vatra veche a satului Beliș s-a construit barajul Beliș-Fântânele, locuințele fiind strămutate pe deal. Vara, când nivelul apelor lacului scade, se pot vedea ruinele satului vechi Giurcuța de Jos, care a fost inundat de apele lacului de acumulare Fântânele.

Shutterstock

Sâncraiu

Acest sat se află la doar o oră de Cluj-Napoca și este un sat desprins din povești. Căsuțele frumoase, aranjate, cochete, cu flori la ferestre sunt o atracție turistică foarte populară. Pare că ești în cu totul altă lume, într-un colț de rai unde lucrurile au rămas simple și frumoase.

În centrul orașului este un mic părculeț cu copaci înalți, iar când sunt evenimente, oamenii îi invită pe turiști în curțile lor pentru a le admira casele și pentru a se delecta cu plăcinte.

Mărișel

Această comună din județul Cluj este formată doar din satul cu același nume. Se află în Munții Gilău și este o destinație populară pentru clujeni și nu numai.

Comuna este pe un platou înalt la o altitudine de 1150-1250 de metri. Ajungi în acest loc idilic dinspre comuna Gilău, la 20 de km de Cluj, pe drumul spre Oradea. Este cel mai întins platou montan locuit din Apuseni și este locul unde tradițiile și obiceiuri se păstrează și astăzi.

Printre obiectivele turistice de vizitat în zonă de află Drumul lui Antonescu, Observatorul Astronomic sau Barajul de la Beliș.

Obiective culturale și istorice în județul Cluj

Județul Cluj este foarte bogat când vine vorba despre obiective culturale și istorice. Dacă ajungi aici, trebuie neapărat să vizitezi Cetatea Cluj-Napoca, Biserica Reformată, Catedrala Mitropolitană, Castelul Banffy din Bonțida, sau muzeele de Artă și Etnografic, Cetatea Bologa sau Liteni.

Castelul Banffy

Castelul Banffy din comuna Bonțida a fost construit în secolul al XVIII-lea și este considerat unul dintre cele mai frumoase castele baroce din Transilvania.

A fost construit de familia nobiliară Banffy, care deținea teritoriul din jurul castelului. În anii comunismului, castelul a fost abandonat și a suferit daune semnificative, dar în anii 1990 a fost restaurat și renovat.

Astăzi, castelul găzduiește diverse evenimente culturale și artistice, inclusiv festivaluri de muzică și concerte.

Are o arhitectură impresionantă și un parc care îl înconjoară. Acesta este construit în stil baroc, cu influențe rococo și neoclasic, și are o fațadă elegantă și un interior luxos. Castelul are, de asemenea, o bibliotecă, o capelă și o colecție impresionantă de obiecte de artă.

Shutterstock

Cetatea Bologa

Cetatea de la Bologa se află în localitatea Bologa. A fost construită ca cetate strategică în urmă cu mai bine de 700 de ani, cu scopul de a supraveghea drumul spre Oradea de-a lungul Văii Crișului-Repede.

A fost construită la finalul secolul al XIII-lea, peste râu de vechile ruine ale unui castru roman.

Are peste 14 metri, iar turnul era amenajat pe patru niveluri. Al doilea turn pare să fi fost destinat unei porți. În apropiere de cetate se află castrul roman Resculum, cea mai veche așezare din zonă, construită pentru apărarea graniței Imperiului Roman. Ruinele se pot vedea și astăzi în Grădiște.

Cetatea Liteni

Această cetate medievale se află la 3 km sud-vest de satul Liteni pe o stâncă. Este un monument istoric și a fost atestată documentar din anul 1324 sub numele Castrul Leta.

A avut mai mulți proprietari de-a lungul istoriei, dar a fost grav avariată după un asediu. Ruinele și pădurile din vecinătate au ajuns pe mâna lui Geczy Janoș, care a făcut-o din nou locuibilă. Este un loc interesant și plin de istorie pe care să îl vizitezi dacă te afli în Cluj.

