Pe lângă soare și mare, Antalya îi atrage pe turiști cu un amestec spectaculos de istorie, cultură și peisaje naturale. De la străduțele vechi din Kaleiçi până la vestigiile romane și cascadele care se varsă în Mediterană, orașul oferă numeroase obiective pentru cei care vor mai mult decât o simplă vacanță la plajă, scrie Express.

31 de grade în septembrie și plaje spectaculoase

Potrivit WeatherTravel, temperatura medie zilnică în Antalya ajunge în septembrie la aproximativ 31 de grade Celsius, ceea ce face ca această perioadă să fie ideală pentru cei care vor să prelungească sezonul estival.

Una dintre cele mai cunoscute zone ale orașului este Kaleiçi, cartierul istoric cu străduțe înguste și pavate cu piatră, case tradiționale și clădiri care păstrează atmosfera perioadei otomane.

Printre obiectivele care merită vizitate se numără Poarta lui Hadrian și situl arheologic Perge, unul dintre cele mai importante vestigii ale Antichității din regiune.

La scurtă distanță se află și Aspendos, celebru pentru amfiteatrul roman extrem de bine conservat. Construcția poate găzdui aproximativ 15.000 de spectatori și continuă să fie folosită pentru spectacole și evenimente culturale.

De la ruine antice la cascade și ape turcoaz

Pentru cei pasionați de istorie, o excursie la Termessos poate fi o experiență aparte. Așezarea antică este amplasată în Munții Taurus, într-un decor natural spectaculos.

Antalya are însă și atracții pentru cei care caută relaxare. Cascadele Düden se numără printre cele mai spectaculoase obiective naturale ale zonei, apele lor ajungând până în Marea Mediterană.

Iubitorii de plajă pot alege Lara Beach, cunoscută pentru întinderea sa generoasă de nisip și apele de un albastru intens. O altă opțiune este Konyaaltı Beach, unde plaja este încadrată de Munții Taurus și de o promenadă animată, cu restaurante și cluburi de plajă.

Seara, atmosfera se schimbă complet. Turiștii pot savura preparate tradiționale meze într-un restaurant de lângă port sau pot încheia ziua cu un ceai turcesc, într-o cafenea de pe faleză, privind apusul peste Mediterană.

Turiștii recomandă Antalya în septembrie

Antalya este recomandată și de turiști și bloggeri de călătorii care au vizitat orașul la sfârșitul verii.

Alice, bloggeriță de călătorii din Marea Britanie, a numit Antalya „cel mai fierbinte loc din Europa de vizitat în septembrie”. După o săptămână petrecută acolo la sfârșitul lunii septembrie, aceasta a descris orașul drept „frumos” și a spus că s-ar „întoarce din nou și din nou”.

Și Irina, autoarea blogului de călătorii Tripwis, recomandă o vacanță în Antalya în această perioadă.

„Septembrie este o alegere minunată dacă vreți să vă bucurați de o vacanță binemeritată la plajă, fără aglomerația celorlalți turiști și la un preț mai mic”, a scris aceasta.

O recenzie publicată pe TripAdvisor susține aceeași idee, punând accent pe diferența dintre lunile de vârf ale sezonului și sfârșitul lui septembrie.

„August este prea cald, prea scump și prea aglomerat, așa că mergem în Antalya spre sfârșitul lunii septembrie. În ultimii șapte ani am avut, în general, o vreme excelentă – doar câteva zile ploioase în toată această perioadă”, a scris turistul.

Pentru cei care vor să mai prindă câteva zile de vară fără aglomerația și prețurile din sezonul de vârf, Antalya rămâne astfel una dintre variantele atractive pentru o vacanță la început de toamnă.