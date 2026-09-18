Incidentul a avut loc pe 16 septembrie, în jurul orei 22:00. Potrivit anchetatorilor, bărbatul se afla pe bicicletă și trecea pe lângă două tinere când ar fi atins-o pe una dintre ele într-o zonă intimă. Tânăra ar fi reacționat și l-ar fi confruntat, moment în care bărbatul ar fi lovit-o cu pumnul în zona feței, după care ar fi plecat, susțin surse apropiate anchetei pentru Știrile PRO TV.

Mai multe persoane aflate în zonă ar fi intervenit în sprijinul victimei. Polițiștii au reușit să îl identifice și să îl depisteze pe bărbat, care a fost ulterior dus la audieri.

Acesta are permis de ședere în România și, potrivit informațiilor din anchetă, nu mai figurează cu alte fapte penale comise în țară.

Bărbatul este cercetat pentru agresiune sexuală, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. El urmează să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. În acest caz se aplică principiul prezumției de nevinovăție.