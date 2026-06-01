Tarator, supa rece de castraveți pe care o vei face toată vara. Rețeta autentică

Tarator este supa rece perfectă pentru zilele toride de vară. Este răcoritoare, ușoară și incredibil de aromată. Preparată din castraveți proaspeți, iaurt cremos, usturoi și nuci, această rețetă se face în doar câteva minute.
Tarator este o supă rece albaneză, preparată din castraveți, mărar și iaurt. Bulgaria are o versiune similară a taratorului albanez. În schimb, în Turcia, tarator este un preparat diferit, făcut din nuci, usturoi și pâine.
Ungaria există o variantă asemănătoare celei albaneze, doar că ingredientele diferă ușor. Iată cum faci această supă rece de castraveți, perfectă pentru vară.
Ce este taratorul și de unde provine
Tarator este preparatul emblematic al verii în Bulgaria, o supă rece care combină perfect iaurtul cremos, castraveții crocanți, usturoiul și nucile într-un preparat răcoritor.
Mai mult decât o simplă rețetă, această supă rece de castraveți reprezintă un stil de viață în lunile toride din Balcani, fiind una dintre expresiile bucătăriei bulgărești bazate pe ingrediente simple, proaspete și bogate în probiotice.
Fie că este servit ca prânz ușor, aperitiv răcoritor sau remediu pentru mahmureală, un bol de tarator oferă imediat senzația de prospețime și confort.
Această supă rece cu castraveți și iaurt este un element de bază în bucătăria bulgărească. Deși supele reci pe bază de iaurt există în întreg estul Mediteranei și Orientul Mijlociu, asemănătoare cu cacık-ul turcesc sau supa grecească inspirată de tzatziki, taratorul bulgăresc ocupă un loc distinct în alimentația națională.
Ingrediente pentru supa rece de castraveți
Pentru această supă rece de castraveți, ai nevoie de:
Iaurtul bulgăresc autentic este mai acrișor, mai dens și conține culturi vii specifice (Lactobacillus bulgaricus și Streptococcus thermophilus). Iaurtul grecesc este cel mai bun înlocuitor ușor de găsit.
Castraveți. Se folosesc castraveți proaspeți și fermi. Castraveții englezești sau persani, cu coajă subțire, sunt ideali deoarece de multe ori nu trebuie curățați. În mod tradițional, soiurile bulgărești sunt rase fin sau tăiate cubulețe.
Nucile. Oferă textura specifică și un gust ușor de nucă. În unele regiuni sunt omise, însă sunt considerate un ingredient clasic.
Usturoiul trebuie să fie proaspăt și mărunțit fin. Gustul trebuie să se simtă, dar fără să domine preparatul.
Verdețuri. Mărarul proaspăt este obligatoriu. Unii adaugă și puțină mentă sau pătrunjel.
Se mai pune apă rece sau cuburi de gheață pentru a obține consistența perfectă a supei.
Înainte de servire, se adaugă tradițional un strop de ulei de floarea-soarelui de calitate sau ulei de măsline extravirgin.
Cum se prepară taratorul pas cu pas
Pasul 1: Pregătește supa
Adaugă castraveții tăiați cubulețe fine într-un bol împreună cu toate celelalte ingrediente, mai puțin apa. Amestecă bine până se combină.
Pasul 2: Subțiază compoziția
Toarnă treptat apa în bol în timp ce amesteci cu un tel. După ce supa capătă o consistență mai fluidă, verifică textura. Dacă preferi o supă mai subțire, mai poți adăuga încă ¼ – ½ cană de apă.
Pasul 3: Servește
Pune supa în boluri și decorează, dacă dorești, cu nuci suplimentare, ulei de măsline și mărar. Servește rece.
Există mai multe moduri în care poți adapta supa tarator în funcție de preferințe:
Poți face rețeta mai lichidă sau mai groasă ajustând cantitatea de apă.
Verdețuri: menta, pătrunjelul sau coriandrul pot adăuga arome interesante.
Alte tipuri de nuci: rețeta folosește nuci clasice, dar poți încerca și fistic, migdale sau muguri de pin pentru gusturi diferite.
Alternative pentru lactate: dacă nu ai iaurt, poți folosi smântână fermentată sau kefir.
Decor: adaugă crutoane pentru textură crocantă sau puțină boia pentru culoare.
Ce tip de iaurt se folosește pentru gust autentic
Cu cât conținutul de grăsime este mai mare, cu atât taratorul va fi mai cremos și mai bogat. Totuși, nu este nevoie de iaurt grecesc foarte dens, deoarece va trebui să adaugi mai multă apă pentru a-l aduce la o consistență ușor de băut. Încearcă să găsești un iaurt balcanic de calitate.
Iaurtul strecurat sau kiselo mlyako tradițional bulgăresc (lapte acru) conține bacterii lactice vii și este perfect pentru această supă.
Cum se servește taratorul corect
Această supă se servește rece, deoarece așa are cel mai bun gust. Taratorul se potrivește foarte bine cu chiftele, carne la grătar, pâine balcanică prăjită uštipci sau pâine de porumb numită kukuruza. Se servește în boluri mici, ca aperitiv sau garnitură. Se amestecă înainte de servire.
Beneficiile supei reci de castraveți vara
Supa de castraveți susține sănătatea digestivă prin introducerea culturilor probiotice care echilibrează flora intestinală și reduc disconforturile gastrointestinale precum balonarea.
Totodată, taratorul îmbunătățește funcția sistemului imunitar prin modularea imunității la nivel intestinal și prin proprietățile antioxidante ale iaurtului și usturoiului.
Hidratează și răcorește eficient organismul datorită conținutului ridicat de apă din iaurtul fermentat și castraveții proaspeți.
Reduce inflamația sistemică prin compușii bioactivi din iaurt și alicina din usturoi.
Oferă protecție antioxidantă cu spectru larg prin neutralizarea radicalilor liberi și susținerea integrității celulare.
Susține sănătatea cardiovasculară prin efectele usturoiului de reducere a colesterolului și de vasodilatație, completate de grăsimile sănătoase din uleiul de măsline, conform hermeticasuperfoods.
În ce țări este popular taratorul
Taratorul este popular în țări precum Bulgaria sau Albania, dar îl vei găsi în diferite forme în Balcani.
Această supă rece de castraveți și iaurt poate fi reinterpretată în multe feluri și este la baza celebrului sos tzatziki din Grecia. În plus, vei găsi diferite variații ale aceste supe în țările balcanice, așa că merită să o guști dacă te afli în zonă.
