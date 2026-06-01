Tarator, supa rece de castraveți pe care o vei face toată vara. Rețeta autentică

Tarator este o supă rece albaneză, preparată din castraveți, mărar și iaurt. Bulgaria are o versiune similară a taratorului albanez. În schimb, în Turcia, tarator este un preparat diferit, făcut din nuci, usturoi și pâine.

Ungaria există o variantă asemănătoare celei albaneze, doar că ingredientele diferă ușor. Iată cum faci această supă rece de castraveți, perfectă pentru vară.

Ce este taratorul și de unde provine

Tarator este preparatul emblematic al verii în Bulgaria, o supă rece care combină perfect iaurtul cremos, castraveții crocanți, usturoiul și nucile într-un preparat răcoritor.

Mai mult decât o simplă rețetă, această supă rece de castraveți reprezintă un stil de viață în lunile toride din Balcani, fiind una dintre expresiile bucătăriei bulgărești bazate pe ingrediente simple, proaspete și bogate în probiotice.

Fie că este servit ca prânz ușor, aperitiv răcoritor sau remediu pentru mahmureală, un bol de tarator oferă imediat senzația de prospețime și confort.

Această supă rece cu castraveți și iaurt este un element de bază în bucătăria bulgărească. Deși supele reci pe bază de iaurt există în întreg estul Mediteranei și Orientul Mijlociu, asemănătoare cu cacık-ul turcesc sau supa grecească inspirată de tzatziki, taratorul bulgăresc ocupă un loc distinct în alimentația națională.

Ingrediente pentru supa rece de castraveți

Pentru această supă rece de castraveți, ai nevoie de:

Iaurtul bulgăresc autentic este mai acrișor, mai dens și conține culturi vii specifice (Lactobacillus bulgaricus și Streptococcus thermophilus). Iaurtul grecesc este cel mai bun înlocuitor ușor de găsit.

Castraveți. Se folosesc castraveți proaspeți și fermi. Castraveții englezești sau persani, cu coajă subțire, sunt ideali deoarece de multe ori nu trebuie curățați. În mod tradițional, soiurile bulgărești sunt rase fin sau tăiate cubulețe.

Nucile. Oferă textura specifică și un gust ușor de nucă. În unele regiuni sunt omise, însă sunt considerate un ingredient clasic.

Usturoiul trebuie să fie proaspăt și mărunțit fin. Gustul trebuie să se simtă, dar fără să domine preparatul.

Verdețuri. Mărarul proaspăt este obligatoriu. Unii adaugă și puțină mentă sau pătrunjel.

Se mai pune apă rece sau cuburi de gheață pentru a obține consistența perfectă a supei.

Înainte de servire, se adaugă tradițional un strop de ulei de floarea-soarelui de calitate sau ulei de măsline extravirgin.